Канада готова допомогти відновлювати енергетичну інфраструктуру України

Про це домовилися міністр енергетики України Герман Галущенко з канадським міністром природних ресурсів Джонатаном Вілкінсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

У ході двосторонньої зустрічі міністри обговорили ситуацію в Україні з огляду на продовження повномасштабної військової агресії РФ, А також те, що Росія продовжує прицільні обстріли критичної інфраструктури України, включаючи атомні електростанції.

"Канада цілком підтримує боротьбу українського народу проти військової агресії Росії й готова надалі надавати всю необхідну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Міністр природних ресурсів Канади засвідчив готовність канадської сторони підтримувати відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури.

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