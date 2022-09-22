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Канада готова допомогти відновлювати енергетичну інфраструктуру України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

галущенко

Про це домовилися міністр енергетики України Герман Галущенко з канадським міністром природних ресурсів Джонатаном Вілкінсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України

У ході двосторонньої зустрічі міністри обговорили ситуацію в Україні з огляду на продовження повномасштабної військової агресії РФ, А також те, що Росія продовжує прицільні обстріли критичної інфраструктури України, включаючи атомні електростанції.

"Канада цілком підтримує боротьбу українського народу проти військової агресії Росії й готова надалі надавати всю необхідну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Міністр природних ресурсів Канади засвідчив готовність канадської сторони підтримувати відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури.

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Автор: Марина Макєєва
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Больше спасибо, очень нужны ваши турбины и сами генераторы от СПГ работающие с высоким КПД. Компактные очень и на десятки мегаватт мощности, да даже и на пару сотен есть. Можно и, увы, придется их развертывать по необходимости после повреждений электростанций. Если вдруг не будет у нас ракет или истребителей перебить все кацапские аэродромы, включая и с дозаправкой на Кавказе.
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22.09.2022 12:52 Відповісти
 
 