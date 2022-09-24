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"Аерофлот" поверне мобілізованим росіянам гроші за квитки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

квиток

Російський авіаперевізник "Аерофлот" обіцяє повернути мобілізованим росіянам гроші за квитки, придбані до 21 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, інформує Цензор.НЕТ.

"Для цього необхідно особисто звернутися за місцем придбання авіаквитка та пред'явити будь-який із документів, що підтверджує право на розірвання договору та повернення коштів", - пояснили в "Аерофлоті".

Також кошти повернуть "членам сім'ї, які прямують спільно на одному рейсі з громадянином, який підпадає під призов", і "пасажирам, які вирушають спільно з громадянином, що підпадає під призов, та оформлені з ним в одному бронюванні (за винятком групових бронювань)".

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Якщо того, хто купив квитки, вже мобілізували, то "повернення можна зробити третій особі при пред'явленні вищезгаданих документів або їх копій, а також довіреності", - заявляють в авіакомпанії.

Російські туроператори натомість повертати гроші за скасовані тури не планують. Асоціація туроператорів Росії посилається при цьому на Цивільний кодекс РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
повернення грошей-у военкоматі
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22.09.2022 15:50
+8
Я не здивуюся якщо білети анулюють, а гроші не повернуь). Для чого гроші добриву?)
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22.09.2022 15:49
+8
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22.09.2022 15:54
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Це якщо вони повернуться не в пакетах 🤣
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22.09.2022 15:48 Відповісти
спецоперация идет по плану !

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22.09.2022 15:57 Відповісти
eto posle sluzhbi kaneshno
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22.09.2022 15:49 Відповісти
Я не здивуюся якщо білети анулюють, а гроші не повернуь). Для чого гроші добриву?)
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22.09.2022 15:49 Відповісти
Вполне реально, что вернут, но при проведении возврата будет присутствовать сотрудник военкомата.
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22.09.2022 15:57 Відповісти
повернення грошей-у военкоматі
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22.09.2022 15:50 Відповісти
Папка забере. Комплектом зімнєй рєзіни для бєлой лади.
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22.09.2022 15:55 Відповісти
замість повернення грошей-видати їм чорні пакети.
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22.09.2022 15:55 Відповісти
...у кишеню воєнкому
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22.09.2022 15:55 Відповісти
Повернення грошей у воєнкоматі: На відповідальне зберігання воєнкомом. У разі загибелі на ці гроші буде придбано пакет, можливо, але не точно.
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22.09.2022 16:07 Відповісти
''Аерофлот" поверне мобілізованим росіянам гроші за квитки ... Кальосікамі от бєлой лади. Бггг
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22.09.2022 15:51 Відповісти
Як мило. Ще лотерейку в придачу на щастячко.
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22.09.2022 15:53 Відповісти
бидло очухалося хто в торбнинці, а хто безвісти...
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22.09.2022 15:53 Відповісти
"Для цього необхідно особисто звернутися за місцем придбання авіаквитка " ))
А щоб особисто звернутися - то треба зпочатку вижити і щоб не посадили Корочє - плакали ваші денюжки...
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22.09.2022 15:54 Відповісти
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22.09.2022 15:54 Відповісти
ша, спакойно, уже никто никуда не летит
Впрочем, остаётся вариант: угнать. Было "Летайте самолетами Аэрофлота"(как будто было что-то другое). Стало - "Уганяйте самолеты Аэрофлота". Правда за запчасти никто не гарантирует, тут уж придется самим
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22.09.2022 15:56 Відповісти
Помню, помню сім'ю Овєчкіних, 8 марта 1988 - совок ще цілком живий був, хоча й дихав уже нерівно.
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22.09.2022 16:03 Відповісти
Кацапів знову на№бали...Доколє?
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22.09.2022 15:56 Відповісти
Гроші підуть на підтримку червоної армії, яке ще повернення...))
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22.09.2022 15:57 Відповісти
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22.09.2022 15:57 Відповісти
Чим більше наберуть ухилянтів, тим краще
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22.09.2022 16:01 Відповісти
Ну хоч Аерофлот не повнісню на*бав.
А в остальном, прєкрасная маркіза...
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22.09.2022 16:01 Відповісти
Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию(с) 2014 рік
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22.09.2022 16:05 Відповісти
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22.09.2022 16:19 Відповісти
Ахах!
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22.09.2022 17:00 Відповісти
Ги )))
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22.09.2022 17:13 Відповісти
АЛЕ Лузеры...
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22.09.2022 17:22 Відповісти
Навіщо повертати гроші? Най летять, а літак посадити десь у Донецьку чи Луганську.
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22.09.2022 17:45 Відповісти
 
 