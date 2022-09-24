"Аерофлот" поверне мобілізованим росіянам гроші за квитки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський авіаперевізник "Аерофлот" обіцяє повернути мобілізованим росіянам гроші за квитки, придбані до 21 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, інформує Цензор.НЕТ.
"Для цього необхідно особисто звернутися за місцем придбання авіаквитка та пред'явити будь-який із документів, що підтверджує право на розірвання договору та повернення коштів", - пояснили в "Аерофлоті".
Також кошти повернуть "членам сім'ї, які прямують спільно на одному рейсі з громадянином, який підпадає під призов", і "пасажирам, які вирушають спільно з громадянином, що підпадає під призов, та оформлені з ним в одному бронюванні (за винятком групових бронювань)".
Якщо того, хто купив квитки, вже мобілізували, то "повернення можна зробити третій особі при пред'явленні вищезгаданих документів або їх копій, а також довіреності", - заявляють в авіакомпанії.
Російські туроператори натомість повертати гроші за скасовані тури не планують. Асоціація туроператорів Росії посилається при цьому на Цивільний кодекс РФ.
Будь ласка, зачекайте...
А щоб особисто звернутися - то треба зпочатку вижити і щоб не посадили Корочє - плакали ваші денюжки...
Впрочем, остаётся вариант: угнать. Было "Летайте самолетами Аэрофлота"(как будто было что-то другое). Стало - "Уганяйте самолеты Аэрофлота". Правда за запчасти никто не гарантирует, тут уж придется самим
А в остальном, прєкрасная маркіза...