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Конгрес США (849) санкції (6855) США (14488) воєнні злочини (1567)

У Конгресі США підготували законопроєкт про санкції проти російських воєнних злочинців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ізюм

Група конгресменів США внесла спеціальний законопроєкт, який має створити основу офіційного підходу США до забезпечення відповідальності російської влади та функціонерів за порушення прав людини та воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

До авторів законопроєкту "Про політику в галузі прав людини в Україні" входять законодавці і Демократичної, і Республіканської партій.

Один із його ініціаторів, Пет Феллон, заявив під час подання проєкту, що виявлення масового поховання в деокупованому Ізюмі "зміцнює рішучість США добиватися відповідальності за ймовірні воєнні злочини та злодіяння". Феллон вважає, що "вторгнення Росії до України відображає повну зневагу Володимира Путіна до людського життя". Він також заявив, що "Путін і Російська Федерація повинні понести відповідальність за кожне злодіяння, яке вони вчинили".

Законопроєкт доповнює текст раніше ухваленого закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" вимогою запровадження санкцій щодо осіб, відповідальних за скоєні в Україні злочини. Такими пропонується вважати також примусове переселення, затримання та фільтрацію українців на окупованих Росією територіях України та в самій Росії. Ці дії визнаються воєнними злочинами чи злочинами проти людяності відповідно до Женевської конвенції.

Окремою вимогою до законопроєкту включено доручення Держдепартаменту США надати Конгресу секретний звіт про масштаби та деталі скоєних Росією воєнних злочинів та порушень прав людини.

Також читайте: Експерти ООН шоковані кількістю воєнних злочинів РФ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Всю российскую верхушку надо наказать
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24.09.2022 00:00
+4
Давайте-ка про санкции вы будете решать завтра, а сегодня решите вопрос о поставке хотябы еще 100 HIMARS и ракет ATACMS.
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24.09.2022 00:02
+4
⚡️ Посла Ісламської Республіки Іран позбавили акредитації через постачання цією країною зброї, яку використовують росіяни проти українських громадян, - МЗС України.

Надзвичайний та Повноважний Посол Манучехр Мораді працює в Києві з 2018. Він автор кількох робіт про необхідність стратегічного союзу між Росією та Іраном.
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24.09.2022 00:03
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Всю российскую верхушку надо наказать
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24.09.2022 00:00 Відповісти
Давайте-ка про санкции вы будете решать завтра, а сегодня решите вопрос о поставке хотябы еще 100 HIMARS и ракет ATACMS.
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24.09.2022 00:02 Відповісти
якби 100 HIMARS були би на складах Пентагону - то без питань.
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24.09.2022 00:19 Відповісти
Есть 375 Himars та 275 МLRS готовых в армии, могут поставить, как 777 из морской пехоты поставили
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24.09.2022 00:27 Відповісти
так вони ж не на складах, а в регулярній армії. Штати не настільки тупорилі, як німці, які залишились без ******** зброї
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24.09.2022 01:16 Відповісти
Согласен на 50 HIMARS-ов , ATACMS и разрешение на передачу всех МИГ-ов Украине, которая была заблокирована. Противорадарные ракеты, контрбатарейные радары и т.д., и т.п. Способов устроить адскую жизнь мобилизованному мясу Параши- куча, было бы желание.
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24.09.2022 02:28 Відповісти
⚡️ Посла Ісламської Республіки Іран позбавили акредитації через постачання цією країною зброї, яку використовують росіяни проти українських громадян, - МЗС України.

Надзвичайний та Повноважний Посол Манучехр Мораді працює в Києві з 2018. Він автор кількох робіт про необхідність стратегічного союзу між Росією та Іраном.
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24.09.2022 00:03 Відповісти
законопроєкт Конгресу США про санкції проти російських воєнних злочинців - це замість визнання Білим домом (і Конгресом) лаптєстану країною-теростом, чи паралельно?
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24.09.2022 00:17 Відповісти
Санкции против Чикатило...
Надо обьявить их террористами и награду за голову каждого, а не санкции
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24.09.2022 00:24 Відповісти
Русня - а вас же ж попереджали, що вам п#сд@, а Ви не вірили!

Бо не фіг маленьких ображати!
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24.09.2022 01:12 Відповісти
... рівно через 7 місяців після початку війни. Це треба було робити 24.02, а не 24.09. Хоча рашистський верхівці це вже байдуже, вони сподіваються, що всіх накриє атомний попіл і відповідати буде нікому і ні перед ким...
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24.09.2022 08:44 Відповісти
 
 