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За добу на Донеччині внаслідок обстрілів росіян загинула 1 людина. ІНФОГРАФІКА
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За 23 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 23 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Красногорівці. Ще 3 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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