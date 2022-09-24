За добу на Донеччині внаслідок обстрілів росіян загинула 1 людина. ІНФОГРАФІКА

За 23 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 23 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Красногорівці. Ще 3 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.