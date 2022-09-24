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Біля Маріуполя пролунали два вибухи. У місті працює ППО окупантів, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У Маріупольському районі пролунали два вибухи, а згодом у місті спрацювала ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. 17:08 та 17:18 – два гучних вибухи в Маріупольському районі в районі Юрївка/Урзуф", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, о 19:02 у Маріуполі спрацювала ППО, "що стоїть прямо в місті".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти примушують маріупольців брати участь у "референдумі", погрожуючи звільненнями, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

"Гарні передвісники повернення додому. В Україну", - додав радник мера.
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Маріуполь був є та залишиться українським містом...
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24.09.2022 19:46 Відповісти
У 2014 році постраждало лише дві будівлі - міська рада та відділок поліції, за вісім років їх так і не відбудували. Зараз місто знищене, скоріше мільярд дерев виросте ніж Маріуполь буде відбудований. Дякую ЗЕ! і 73%
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24.09.2022 20:10 Відповісти
что значит не будет вiдбудований? он будет восстановлен 100% - только это будет уже не тот совковый панельный район а - надеюсь современная архитектура с более качественных материалов
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24.09.2022 23:37 Відповісти
ахахахахаааааа!!!!!! на паРаше призвали артистов и создали отдельный батальон , почитайте комменты , ржу немогу .

https://youtu.be/9oI9BaL9bYs
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24.09.2022 20:11 Відповісти
Ага. А во главе всех сын Пескова верхом на лаврове
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24.09.2022 20:28 Відповісти
Походу урна с бюлетнями взорвалась
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24.09.2022 20:21 Відповісти
Та то певно ждуни вже проголосували й тепер фейєрверком відзначають)
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24.09.2022 21:16 Відповісти
 
 