Біля Маріуполя пролунали два вибухи. У місті працює ППО окупантів, - Андрющенко

У Маріупольському районі пролунали два вибухи, а згодом у місті спрацювала ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. 17:08 та 17:18 – два гучних вибухи в Маріупольському районі в районі Юрївка/Урзуф", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, о 19:02 у Маріуполі спрацювала ППО, "що стоїть прямо в місті".

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"Гарні передвісники повернення додому. В Україну", - додав радник мера.