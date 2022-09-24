УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13122 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
20 012 49
війна (56620) окупація (5848) Міністерство реінтеграції (341) псевдореферендум (182)

Мінреінтеграції назвав країни, чиї "спостерігачі" приїхали на псевдореферендуми

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

референдум

Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає на тому, що вони будуть прозорими та легітимними. Для цього навіть покликала іноземних "спостерігачів".

Мінреінтеграції та всім зацікавленим відомствам, у тому числі правоохоронним органам, уже відомі їхні імена, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Це представники самої росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна. Окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти примушують маріупольців брати участь у "референдумі", погрожуючи звільненнями, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Мінреінтеграції нагадує: референдуми на тимчасово окупованих територіях є абсолютно незаконними як за законами України, так і за міжнародно-правовими документами. І закликає правоохоронні органи розслідувати ці факти. Зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних "спостерігачів" на тимчасово окупованих українських територіях.

"Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!" - наголосили у відомстві.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Давайте дадим еще зерна Египту!
показати весь коментар
24.09.2022 23:13
+22
показати весь коментар
24.09.2022 23:32
+19
Що ще повинна зробити біЛлорусь, щоб Україна розірвала дипломатичні стосунки?!
показати весь коментар
24.09.2022 23:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюсь, у МЗС України є всі установчі дані на цих іноземних "спостерігачів". Щоб коли вони в майбутньому будуть в Україні ми змогли взяти їх за сраку як мінімум за незаконний перетин державного кордону поза межами пунктів пропуску. Чи ткнути їм у пику коли хтось з них буде нас повчати на міжнародному рівні.
показати весь коментар
24.09.2022 23:09 Відповісти
А Інтерпол навіщо? Списки злочинців є.
показати весь коментар
24.09.2022 23:11 Відповісти
Інтерпол на це забиває болт. Спрацюють лише ССО. Наприклад у ПАР можливо цих наглядачів зажарити на мангалі, та передати мисцевим, в якості гуманіторної допомоги.
показати весь коментар
24.09.2022 23:24 Відповісти
Яка ви сердобольна людина - піклуєтесь про голодних жебраків. Хай вам щастить.
показати весь коментар
24.09.2022 23:27 Відповісти
Діти в ПАР потребують не лише хліб, їм потрібні і білки теж. Гуманітарна допомога повинна бути гнучкою.
показати весь коментар
24.09.2022 23:36 Відповісти
не просто білки - саме тваринні білки!
показати весь коментар
24.09.2022 23:38 Відповісти
Не бачу Угорщину
показати весь коментар
24.09.2022 23:21 Відповісти
в Угорщині крім Орбана і Сіярто більше довбойобів нема, як скоро з'ясується
показати весь коментар
24.09.2022 23:39 Відповісти
в Угорщині крім Орбана і Сіярто більше нікому не заплатили
показати весь коментар
25.09.2022 07:36 Відповісти
Давайте дадим еще зерна Египту!
показати весь коментар
24.09.2022 23:13 Відповісти
Дійсно. Бо мало спостерігачів звідти приїхало. Мабуть, з голоду не могли до аеропорту дійти.
показати весь коментар
24.09.2022 23:18 Відповісти
я нагадаю що Египет союзник США поза НАТО !
показати весь коментар
25.09.2022 00:04 Відповісти
і Бразилія теж .
показати весь коментар
25.09.2022 00:06 Відповісти
проблема в тому, що рф теж дає їм хліб, особливо в умовах блокади наших портів. Ну і хто приїхав спостерігати. Якщо представники влади то одне, а якщо бомжі з помийки - інше.
показати весь коментар
25.09.2022 11:33 Відповісти
Половина з цих країн їдять наш хліб,є про що подумати...
показати весь коментар
24.09.2022 23:20 Відповісти
Кормимо змію на своїй шиї
показати весь коментар
24.09.2022 23:25 Відповісти
Половина етих питарасов которых мы кормим своим зерном чтобы они не сдохли. Хотя нам нужно подумать о самих себе. Я очень сомневаюсь что следующий год будет такой же посевной и урожайный судя по тому что война набирает обороты. Почему бы нам не переработать ето зерно в полуфабрикаты или в то же мясо которое уже сейчас по космическим ценам и сделать стратегические запасы? Потому как армии капитулируют не только от того что у них кончаются боеприпасы а и от того что заканчивается еда. Мариуполь в пример вам.
показати весь коментар
24.09.2022 23:24 Відповісти
только не в "запасы"! зеленая шобла их ******* как зерно прошлого урожая из госрезерва!

мясо нужно просто раздать людям! а еще зерно можно переработать в муку и алкоголь
показати весь коментар
24.09.2022 23:41 Відповісти
зерно кількісно займає менше місця, ніж борошно, і його можна довше зберігати.
показати весь коментар
24.09.2022 23:46 Відповісти
Що ще повинна зробити біЛлорусь, щоб Україна розірвала дипломатичні стосунки?!
показати весь коментар
24.09.2022 23:30 Відповісти
Йде до того, що дуже скоро вже не буде с ким розривати стосунки. Тарган уже полетів у Сочі несподіванно, буде завтра зустрічатися з ****** та скоріш за все здавати йому останні формальності незалежності країни. Армія Білорусі автоматично перейде до кацапів, почнеться мобілізація й там, потім ордою попруть знов на Київ
показати весь коментар
25.09.2022 00:59 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2022 23:32 Відповісти
А "найвялічнєйший " лідор їм зерно..... неначасі..... "єтодругоє".... чи як Вова це вже бізнес на війні чи ще ні? Тільки Вова янєлох мовчить з неприємних питань як Лох.
показати весь коментар
24.09.2022 23:35 Відповісти
зерно продаєтьсяя, а не віддається. Нам теж потрібна валюта. Війна - це в першу чергу економіка.
показати весь коментар
25.09.2022 11:37 Відповісти
Та зєлябобам зараз би й з рашистами торгівлю почати а Люся Дристовіч накакає у голову що "це потрібно економиці" й вони повірять.
показати весь коментар
25.09.2022 11:45 Відповісти
не вгадав, від люсі мене нудить, а невтіка не переварюю ще з 2014, коли воно із своєї говнокварталом висміював Майдан і українців. Тут головне разом із водою не викинути дитя. Нам потрібна своя оборонна промисловість, своя економіка. Скоро вибори і в США і в ЄС. Кого там виберуть після холодної зими і захмарних цін на все - важко сказати. Без цих країн ми не витримаємо.
показати весь коментар
25.09.2022 12:06 Відповісти
Не зрозуміло що там робить Бразилія і Уругвай.Наче нормальні країни..Посольства явно допрацьовують.
показати весь коментар
24.09.2022 23:41 Відповісти
Це не офіційні представники. На ті так звані "референдуми" могли припертися тільки різні проплачені маргінали і гопники, типу "представників" України з ОПЗЖ, чи з французької партії Ле Пен, чи з угорських ********, до прикладу.
показати весь коментар
25.09.2022 00:11 Відповісти
Послів на килим до радбезу, хай пояснюють.
показати весь коментар
25.09.2022 07:03 Відповісти
Дика прокацапська Бразилія не нормальна. Ще 10 років тому і більше, українець міг там по голові отримати за те що скаже свою національність. Тому наша діаспора хоч і не маленька і ла не помітна.
показати весь коментар
25.09.2022 10:08 Відповісти
ЮАР споскудлся ниже плинтуса......
показати весь коментар
24.09.2022 23:41 Відповісти
як британці с туда пішли, то так.
апартеід апартеід.....
показати весь коментар
27.09.2022 09:03 Відповісти
З цими країнами негайно розірвати всі угоди і ліквідувати посольства.Всі ці представники повинні відповідати по крімінальному законодавству не кажучи ніякої продовольчої допомоги і стосунків.
показати весь коментар
24.09.2022 23:44 Відповісти
По Білорусі наствав час їх вбати по повній !
показати весь коментар
24.09.2022 23:45 Відповісти
Чи не пох. де кацапосвині набрали зграю собіподібних бомжів до свого театру абсурду ? Абсолютно пох. на таку легітимизацію ! Тільки вбивати !
показати весь коментар
24.09.2022 23:52 Відповісти
Ну що, знов потягнете сраки в Хургаду на дайвінг?
показати весь коментар
25.09.2022 00:01 Відповісти
то всіх цих «представників» притягувати до кримінальної відповідальності і подавати в міжнародний розшук,

щоб під@ри більше нікуди не їздили
показати весь коментар
25.09.2022 00:12 Відповісти
Эгипту, Бразилії, Уругваю, ПАР?

Вони шо, дебіли?
показати весь коментар
25.09.2022 00:13 Відповісти
Це не офіційні представники цих країн. Це різноманітний мотлох звідти... Це теж саме, що наглядачем від України оголосять Ківу
показати весь коментар
25.09.2022 01:01 Відповісти
Быльшість коментуючих не розуміють цього.
показати весь коментар
25.09.2022 09:08 Відповісти
це офіційна позиція цих країн? вони прислані сюди офіційною владою цих країн?

чи це просто лєві люди з цих країн?
показати весь коментар
25.09.2022 00:16 Відповісти
Це відносно публічні неофіційні особи, які продаються за таксою в 30 срібняків. Таких халтурщиків, серед тих же депутатів, у кожній країні знайдеться чимало. Але враження що московити вже по останніх сусіках залишки скребли.
показати весь коментар
25.09.2022 00:41 Відповісти
А Украина продолжает кормить своей пшеницей египетских ******!
показати весь коментар
25.09.2022 00:26 Відповісти
У московії вже геть погано з фінансами, якщо задля пропаГандонства вже не взмозі оплачувати послуги навіть по присутності у якості "спостерігачів"маргиналів та запроданців з більш цивілізованих і авторитетних країн.
показати весь коментар
25.09.2022 00:28 Відповісти
Якщо є імена спостерігачів, то відкриваєте кримінальну справу і в міжнародній розшук. Хай тоді спробують поїздити по світу.
показати весь коментар
25.09.2022 00:38 Відповісти
Єгипту, Бразилії и ПАР здивували....
показати весь коментар
25.09.2022 02:24 Відповісти
Повідомлення Пресслужби мало. Треба ноту протесту, викликати послів цих країн на килим, відкрити проти цих наглядачів кримінальні справи, подати на них в інтерпол, подати офіційну ноту в ООН, розіслати у всі дерюави світу і тп
показати весь коментар
25.09.2022 09:10 Відповісти
Не бачу реакції ОПпи, - послів нах, дипвідносини нах чи єрмак по гуманітарці памперси не завіз?
показати весь коментар
25.09.2022 11:40 Відповісти
 
 