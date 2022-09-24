Мінреінтеграції назвав країни, чиї "спостерігачі" приїхали на псевдореферендуми
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Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає на тому, що вони будуть прозорими та легітимними. Для цього навіть покликала іноземних "спостерігачів".
Мінреінтеграції та всім зацікавленим відомствам, у тому числі правоохоронним органам, уже відомі їхні імена, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"Це представники самої росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна. Окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв", - йдеться у повідомленні.
Мінреінтеграції нагадує: референдуми на тимчасово окупованих територіях є абсолютно незаконними як за законами України, так і за міжнародно-правовими документами. І закликає правоохоронні органи розслідувати ці факти. Зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних "спостерігачів" на тимчасово окупованих українських територіях.
"Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!" - наголосили у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
мясо нужно просто раздать людям! а еще зерно можно переработать в муку и алкоголь
апартеід апартеід.....
щоб під@ри більше нікуди не їздили
Вони шо, дебіли?
чи це просто лєві люди з цих країн?