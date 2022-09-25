Минулої доби на Сумщині зафіксовано 11 ворожих "прильотів", - Живицький

24 вересня росіяни обстріляли три громади Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

По Есманській громаді за день прилетіло 5 мін від росіян.

Майже о 14 був обстріл з РСЗВ по Шалигинській громаді, 6 прильотів.

З 15:30 ворог здійснив артобстріл міста Середина-Буда − 5 прильотів.

"На щастя, без жертв та руйнувань", - зазначив Живицький.

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