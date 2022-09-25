За добу на Донеччині окупанти вбили 2 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

За 24 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 24 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Ще 8 людей зазнали поранень", - йдеться у повідомлені.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ударів по Донеччині. Пошкоджені будинки, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. ФОТОрепортаж