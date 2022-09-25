Мешканців визволеної Ізюмщини закликають утриматися від відвідування лісів через надзвичайні обсяги замінування

У Міністерстві внутрішніх справ закликали українців не йти по гриби в ліси у визволеному Ізюмському районі через колосальні обсяги замінування.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Обсяги замінування колосальні. У нас вже є постраждалі серед піротехніків і працівників, які відновлювали електропостачання. Вони (окупанти. – Ред.) навіть замінували інфраструктурні об’єкти", - сказав радник.

Також він не радить людям поспішати повертатися на звільнені території.

За його словами, станом на зараз знешкоджено більш як 5 тис. вибухонебезпечних предметів, працює понад 200 осіб.

"Ізюмщина славиться своїми грибами. Але я би дуже рекомендував зараз утриматись від зборів грибів, бо ліси і обсяги замінування просто надзвичайні", - сказав він.

Смірнов зазначив, що вже є випадки, коли грибники підривалися на розкиданих мінах.

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