Мешканців визволеної Ізюмщини закликають утриматися від відвідування лісів через надзвичайні обсяги замінування
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У Міністерстві внутрішніх справ закликали українців не йти по гриби в ліси у визволеному Ізюмському районі через колосальні обсяги замінування.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Обсяги замінування колосальні. У нас вже є постраждалі серед піротехніків і працівників, які відновлювали електропостачання. Вони (окупанти. – Ред.) навіть замінували інфраструктурні об’єкти", - сказав радник.
Також він не радить людям поспішати повертатися на звільнені території.
За його словами, станом на зараз знешкоджено більш як 5 тис. вибухонебезпечних предметів, працює понад 200 осіб.
"Ізюмщина славиться своїми грибами. Але я би дуже рекомендував зараз утриматись від зборів грибів, бо ліси і обсяги замінування просто надзвичайні", - сказав він.
Смірнов зазначив, що вже є випадки, коли грибники підривалися на розкиданих мінах.
Будь ласка, зачекайте...
@BChanAbs
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23 год
Розплачуюсь за покупки, мені касирша каже "з вас *** рублів". РУБЛІВ *****. Касирші років 20-25, та вона ті рублі в очі не бачила, вона не жила за совка.
Мене така злість взяла, то п.... Але ж я теж не без приколів. Дістала телефон, порахувала скільки ця сума буде в гривнях, 👇