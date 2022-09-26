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Поліція затримала 101 протестувальника на акціях проти мобілізації в Махачкалі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дагестан

У Махачкалі (столиця Дагестану, РФ) затримали 101 людину на акції проти мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на незалежну групу моніторингу протестів ОВД-Інфо, Reuters

Правозахисник "ОВД-Інфо" висловив стурбованість кадрами "дуже жорстких затримань" у Махачкалі.

За оцінками російської служби BBC, на війні з Україною загинув щонайменше 301 військовослужбовець з Дагестану. Це в понад 10 разів більше, ніж кількість загиблих із Москви, населення якої перевищує населення Дагестану приблизно уп’ятеро.

Як повідомлялося, 25 вересня на мітингу в Махачкалі відбулися затримання і сутички з поліцією, було чутно постріли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Дагестані протестують проти мобілізації: Поліція стріляє у повітря. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Если начиная с Кавказа не полыхнет, то я даже не знаю полыхнет ли вообще. Оно закончится одинаково. Варианта ровно два - быстро и малой кровью или долго и большой. Но это будет уже не украинская кровь, слава богу.
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26.09.2022 07:07
+5
Щою перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

Це треба зробити терміново!
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26.09.2022 07:07
+4
В Махачкалі 805 000 мешканців. Затримано 105 осіб, що свідчить про покірну готовність до мобілізації. 105 це в багато разів менше межі статистичної похибки. Так що не сподівайтесь і не сприймайте бажане за дійсне...
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26.09.2022 07:38
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В Махачкалі проживають десь 500 000 чоловік.
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26.09.2022 06:56 Відповісти
Если начиная с Кавказа не полыхнет, то я даже не знаю полыхнет ли вообще. Оно закончится одинаково. Варианта ровно два - быстро и малой кровью или долго и большой. Но это будет уже не украинская кровь, слава богу.
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26.09.2022 07:07 Відповісти
Больше в мире нигде успешных протестов не будет, если не перешли элиты на сторону народа. Уже слишком есть отработанные тактики (то же внедрение в толпу заводил, которые по команде побегут от мусоров со страшным криком, а толпа побежит вместе с ними автоматически ноги сами понесут), хорошая связь и разведка дронами, контроль за Интернетом и многое другое. В Кавказе как раз элиты перешли на сторону народа, но сделали немного иначе: допустили эти протесты, чтобы выбить у Чмони привилегий и не отправлять дагестанцев на фронт, а держать их позади. Они там необходимы, чтобы успешно собирать дать с русаков и отнимать у тех тактическую экипировку, которая крайне необходима элитам. Если отменить мобилизацию, но некоторые батальоны из русаков-нацистов вполне могут противостоять кавказцам и не дать себя опустить. Если бы элиты хотели, то уже бы пригнали фуры и грузовики и давили это мясо из росгвардии. Но Дагестан - это дотационный регион. Ему вообще не сдалась независимость. Элитам в нем нужна Москва и точка, а для этого нужны люди с оружием и само оружие, что получается только при мобилизации. ФCБшники, кстати, будут стараться замазать кавказцев в военных преступлениях, хотя русаки делают их в 50 раз больше, но видео и известность будет именно с ними, чтобы усложнить верную и правильную стратегию перебить всех урусов-вояк под ноль. В целом, у них все хорошо будет. Но протесты нынче должны идти только одним вариантом: фура или грузовик с обклееным поликарбонатом стеклом во много слоев, которым таранишь мясо мусорское и потом еще и еще давишь, а дальше толпа подбегает и добивает мусоров. Это просто и эффективно, внушает сильный страх мусорам. Это еще последние шансы на протест как правильно его выиграть.
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26.09.2022 08:37 Відповісти
Щою перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

Це треба зробити терміново!
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26.09.2022 07:07 Відповісти
Протесты против мобилизации, а не против войны.
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26.09.2022 07:32 Відповісти
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26.09.2022 07:33 Відповісти
А як вам сценарій коли дадуть по голові, татушку зчешуть болгаркою, а хитродупий уклоніст очухається в медсанбаті вже мобілізованим?
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26.09.2022 07:43 Відповісти
А у воєнкоматі є "специ", які можуть перевірить - що у призовника в голові? В голові "болгаркою" не зачистиш! А якщо він захопить танк і пережене "укропам"? Чи підірве пускову установку, склад б/к чи пального?
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26.09.2022 08:36 Відповісти
Спєци в провінційному кацапському воєнкоматі? ... Оригінально...
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26.09.2022 08:56 Відповісти
В Махачкалі 805 000 мешканців. Затримано 105 осіб, що свідчить про покірну готовність до мобілізації. 105 це в багато разів менше межі статистичної похибки. Так що не сподівайтесь і не сприймайте бажане за дійсне...
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26.09.2022 07:38 Відповісти
на рефии больше, чем 105 особ граждан Украины с гражданством рефии. Где их протесты хоть какие то?
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26.09.2022 08:13 Відповісти
Странно расияне реагируют на мобилизацию. А те что выходят на протесты, кажется, и сами не знают зачем это делают. Какая цель? Вышли, постояли, их загребли. Вот и весь протест. В чем его смысл? Кажется, они ещё не осознали, кто такой *****.
Видимо, те кто пересекли границу с соседними странами, сделали самый рациональный выбор. Протесты бесперспективны, вероятность стать пушечным мясом очень большая.
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26.09.2022 08:14 Відповісти
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26.09.2022 08:18 Відповісти
щоб триндіти в "телеграм" багато ума непотрібно. дії ж кажуть про зовсім інше.
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26.09.2022 08:52 Відповісти
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26.09.2022 08:51 Відповісти
от так, не розпочавшись, закінчується протест. не варто розраховувати на рабів )(уйла. вони ні на що не здатні. Крім того там багато хто хоче поїхати заробити грошей, повбивати українців.
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26.09.2022 10:33 Відповісти
щось мало затримали, тре більше
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26.09.2022 10:53 Відповісти
 
 