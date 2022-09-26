Поліція затримала 101 протестувальника на акціях проти мобілізації в Махачкалі

У Махачкалі (столиця Дагестану, РФ) затримали 101 людину на акції проти мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на незалежну групу моніторингу протестів ОВД-Інфо, Reuters

Правозахисник "ОВД-Інфо" висловив стурбованість кадрами "дуже жорстких затримань" у Махачкалі.

За оцінками російської служби BBC, на війні з Україною загинув щонайменше 301 військовослужбовець з Дагестану. Це в понад 10 разів більше, ніж кількість загиблих із Москви, населення якої перевищує населення Дагестану приблизно уп’ятеро.

Як повідомлялося, 25 вересня на мітингу в Махачкалі відбулися затримання і сутички з поліцією, було чутно постріли.

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