Поліція затримала 101 протестувальника на акціях проти мобілізації в Махачкалі
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У Махачкалі (столиця Дагестану, РФ) затримали 101 людину на акції проти мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на незалежну групу моніторингу протестів ОВД-Інфо, Reuters
Правозахисник "ОВД-Інфо" висловив стурбованість кадрами "дуже жорстких затримань" у Махачкалі.
За оцінками російської служби BBC, на війні з Україною загинув щонайменше 301 військовослужбовець з Дагестану. Це в понад 10 разів більше, ніж кількість загиблих із Москви, населення якої перевищує населення Дагестану приблизно уп’ятеро.
Як повідомлялося, 25 вересня на мітингу в Махачкалі відбулися затримання і сутички з поліцією, було чутно постріли.
Топ коментарі
+9 Slava Lavochkin
показати весь коментар26.09.2022 07:07
+5 omelyan k
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+4 НБ
показати весь коментар26.09.2022 07:38
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Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.
Це треба зробити терміново!
Видимо, те кто пересекли границу с соседними странами, сделали самый рациональный выбор. Протесты бесперспективны, вероятность стать пушечным мясом очень большая.