РФ закрила Ростовську область на в’їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ
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У зв’язку з оголошенням мобілізації Ростовська область РФ закрита на в’їзд та виїзд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що перебувають не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись. Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Сергей Середа
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+15 Kan Kan 21c2f560
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+14 stavr
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Будь ласка, зачекайте...
скоро і саму московію закриють
Атавизм!"
Источник: https://topkin.ru/best/strany/samye-kriminalnye-goroda-rossii/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ua%2F
будет как по Фон клаузвицу - война ведётся до победы и точка. Если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника. Никогда не воюйте с одним противником слишком долго - он приноровится к вашей тактике.....
утром выдвинули ультиматум - не выпускаете всех задержанных - вам пи...а.
выпустили 10. те сказали - нифига, мало, отпускайте всех.
начинают дороги перекрывать, обещают жечь админздания.
посмотрим что дальше будет.
Я бачив це, коли там все горіло і руйнувалося важкою артилерією. Це жахіття, коли бачиш руйнування і смерть не по телевізору, і не на світлинах. - Чи здригнулося б хоч у одного з них?
-Не зміг написати "серце", чи "душа". Після того, що бачив на власні очі.
Немає до них жалю, коли бачиш наслідки роботи української арти. І не повернеться вже ніколи. Тільки ненависть буде завжди.