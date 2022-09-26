РФ закрила Ростовську область на в’їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ

У зв’язку з оголошенням мобілізації Ростовська область РФ закрита на в’їзд та виїзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що перебувають не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись. Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг", - йдеться в повідомленні.

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