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РФ закрила Ростовську область на в’їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стоп,перекрытие,ограничение

У зв’язку з оголошенням мобілізації Ростовська область РФ закрита на в’їзд та виїзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що перебувають не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись. Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Щоб виїхати за межі Росії чоловікам треба отримати довідку в військкоматі. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
На убой, да ещё и за свои деньги...
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26.09.2022 07:58
+15
Северная Корея лутше по свободе перемещения, там ограничено перемещен только на въезд в столицу
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26.09.2022 07:57
+14
нічого дивного
скоро і саму московію закриють
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26.09.2022 07:58
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Кацапія закрита назавжди!!!
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26.09.2022 07:57 Відповісти
Северная Корея лутше по свободе перемещения, там ограничено перемещен только на въезд в столицу
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26.09.2022 07:57 Відповісти
На убой, да ещё и за свои деньги...
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26.09.2022 07:58 Відповісти
нічого дивного
скоро і саму московію закриють
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26.09.2022 07:58 Відповісти
Як невдалий проект.
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26.09.2022 08:31 Відповісти
"Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей. Вот видите, я попробовал, он заговорил и начал обращаться в первобытное состояние.
Атавизм!"
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26.09.2022 09:02 Відповісти
Ну от маємо першого кандидата на "Народную Рєспубліку" - "Ростов - папа! Республіка - мама, а прутін *****!"
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26.09.2022 07:59 Відповісти
Без жартів, але Ростов - це найкримінальніше місто кацапії, ще з совкових часів... Вони там швидко організуватись зможуть
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26.09.2022 08:18 Відповісти
Фраза "Ростов папа, Одесса мама" це фолькльор початку минулого століття. Там вже давно нічого красти. Та й нікому. Найкримінальніше місце ********** зараз в Тиві.
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26.09.2022 08:31 Відповісти
Самые криминальные города России 2022: 1.Кемерово 2.Курган 3.Тюмень 4.Иркутск 5.Нижний Новгород 6.Самара 7.Челябинск 8.Пермь

Источник: https://topkin.ru/best/strany/samye-kriminalnye-goroda-rossii/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ua%2F
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26.09.2022 08:39 Відповісти
следующий - краснодарский край
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26.09.2022 07:59 Відповісти
Будут и дальше закрывать, ужесточать и ограничивать. Ничего удивительного, кацапское стадо это полностью устраивает.
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26.09.2022 08:03 Відповісти
До Ростовської області відноситься і Крим.
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26.09.2022 08:04 Відповісти
ну че ватнички война в каждьій дом.... конец сьітой жизни.....

будет как по Фон клаузвицу - война ведётся до победы и точка. Если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника. Никогда не воюйте с одним противником слишком долго - он приноровится к вашей тактике.....
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26.09.2022 08:07 Відповісти
Давайте, Ваньки, воюйте на здоровье! Желаю всем погибшим Ванькам крепкого здоровья от чистого сердца! Сыновьям Медведева, Патрушева, Ковальчука (тот вообще 10 миллиард и выше имеет), Шойгу, Пескова, Володина и еще под 50 фамилий людей, которые не имеют военной специальности или депутатской корочки, то есть имеют звание рядовой запаса и являются военнообязанными 1-2 категорий, тоже желаю успеха, которым будут приносить им терпеливые Ваньки.
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26.09.2022 08:19 Відповісти
Зато в Ростове теперь можно классно пивка попить.
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26.09.2022 08:20 Відповісти
Учора німці показували кого мобілізували у рашки. Старі, немічні і без досвіду. Відносно бунтів,то деякі раділи, мабуть чогось об'їлися. З війсьвомату і на фронт.
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26.09.2022 08:38 Відповісти
Вже місят украінськии чорнозем.
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26.09.2022 08:45 Відповісти
Так,а психхвора також учора сказала,що перечитує книжку про ГУЛАГ. НАВІТЬ убогі розуміють ціну війни проти України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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26.09.2022 08:47 Відповісти
Утилізація. На пенсіях зекономлять.
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26.09.2022 08:53 Відповісти
только Дагестанцы восстали. там серьезный замес идет.
утром выдвинули ультиматум - не выпускаете всех задержанных - вам пи...а.
выпустили 10. те сказали - нифига, мало, отпускайте всех.
начинают дороги перекрывать, обещают жечь админздания.
посмотрим что дальше будет.
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26.09.2022 09:06 Відповісти
Шото в домі Обломових начались метанія.
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26.09.2022 08:42 Відповісти
А колючим дротом, "єгозою", МЗП, ІТСО обносити Ростовську область будуть. А то якось недоопрацьовано! Кацапи швидко фиправляйтесь!
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26.09.2022 08:43 Відповісти
Логічно б було вивезти продукти з складів Ростовської області - "всьо для фронта - всьо для побєди". Ой лишенько! А хто ж тепер "подаріт бабушкє дрова"?
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26.09.2022 08:49 Відповісти
В ОРДЛО ( філіал орди ) також? - Пустіть ***** у Маріуполь, хай подивляться своїми очима, що наробили їх земляки.
Я бачив це, коли там все горіло і руйнувалося важкою артилерією. Це жахіття, коли бачиш руйнування і смерть не по телевізору, і не на світлинах. - Чи здригнулося б хоч у одного з них?
-Не зміг написати "серце", чи "душа". Після того, що бачив на власні очі.
Немає до них жалю, коли бачиш наслідки роботи української арти. І не повернеться вже ніколи. Тільки ненависть буде завжди.
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26.09.2022 08:54 Відповісти
справедливости ради, в ОРДЛО люди видели войну еще с 14 года. Только им внушили что напали на них украинцы, а не москали.
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26.09.2022 16:42 Відповісти
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26.09.2022 08:55 Відповісти
 
 