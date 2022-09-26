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Понад 260 тис. чоловіків виїхали з РФ від початку "часткової" мобілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мобілізація

Після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це російському виданню "Новая газета. Европа" повідомило джерело в адміністрації президента (АП) Росії, яке отримало ці дані від ФСБ.

Усередині АП прямо із середи, дня оголошення мобілізації, почали говорити про закриття кордонів для чоловіків призовного віку. Про це заговорили, коли від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають із Росії. За словами джерела видання, в останній довідці ФСБ, яка 25 вересня "гуляла кабінетами", значиться цифра в 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії із середи до вечора суботи.

"Атмосфера в АП така, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, доки не пізно, – сказав він. – Зараз ми виходимо із цього".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Нужно вооружить всех граждан Украины, как в Швейцарии все вооружены для защиты страны. Тогда русские больше не зайдут ни в один город, потому что их будут убивать из за каждого угла! Украинцы больше не будут терпеть - насилия, убийств, пыток, изнасилованей, грабежа, и т.д. Украинцы будут убивать всех, кто зайдет на приватную собственность Украинцев!!!
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26.09.2022 08:45
+7
Как там закон об оружии? Снова сливают его в нереальное состояние, когда можно стрелять лишь гладкоствольным хламом с дорогими патронами, а не дешевым, надежным, точным нарезным стволом с копеечными патронами. Вернуть назад из США миллионы наших СКС и мосинок, они идеально подойдут гражданским нашим. Точные, убийственные, броник пробьют или контузию нанесут, патроны дешевые, американцы обвес на них придумали для новичков сразу научаться стрелять.
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26.09.2022 08:51
+6
А видите что произошло русские не стали против путинского режима а просто бегут не хотят погибнуть
И естественно они хотят чтобы Россия воевала и захватывала просто в России диванное войско- пусть сосед пойдет воевать но только не я вот такие в русских соображения.
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26.09.2022 08:56
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ну і що - там "гарматного" ще вагон та "телега" ( читай -віз).......
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26.09.2022 08:45 Відповісти
Нужно вооружить всех граждан Украины, как в Швейцарии все вооружены для защиты страны. Тогда русские больше не зайдут ни в один город, потому что их будут убивать из за каждого угла! Украинцы больше не будут терпеть - насилия, убийств, пыток, изнасилованей, грабежа, и т.д. Украинцы будут убивать всех, кто зайдет на приватную собственность Украинцев!!!
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26.09.2022 08:45 Відповісти
Как там закон об оружии? Снова сливают его в нереальное состояние, когда можно стрелять лишь гладкоствольным хламом с дорогими патронами, а не дешевым, надежным, точным нарезным стволом с копеечными патронами. Вернуть назад из США миллионы наших СКС и мосинок, они идеально подойдут гражданским нашим. Точные, убийственные, броник пробьют или контузию нанесут, патроны дешевые, американцы обвес на них придумали для новичков сразу научаться стрелять.
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26.09.2022 08:51 Відповісти
А кто будет заходить? Накроют артиллерией, сожгут город и защищай тогда свою "приватную собственность"... Ты до сих пор не понял, что они полные отморозки?
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26.09.2022 08:59 Відповісти
То есть сколько людей, которые могли бы поджигать заводы, спускать поезда с рельс, устраивать диверсии повсеместно с экономическим ущербом (например, сжечь зернохранилище или фабрику по производству медикаментов, чтобы хунта была вынуждена закупать теперь хлеб и лекарства) просто слиты из революции против хунты?

Могу лишь посоветовать грузинам, армянам, узбекам и другим взять решение проблемы на себя, а не смотреть на купленных подонков и гадов у вашей власти, кто ради денег готов на стратегическую угрозу своей Родине. Начинайте провоцировать русню на драку с вами. Харкайте в лицо их женам, снимите штаны и начните ссать на их десятилетнего сына, просто подошвой ботинка впечайте в харю очередному урусу. Синяков у них нету, но пускай ударят вас. На камеру, из которой вырежут только нужный кусок, или под очевидцев, кто дадут сразу же нужные показания. И все, один удар пропустили и русня едет домой. Наташку можете оставить у себя, если хотите ее рот трахать. И никого не впускать, кто не докажет пограничникам, что он хороший русский. А хороший русский - это тот, кто убил представителя власти, члена его семьи или же нанес ущерба режиму Чмони от 500 тысяч долларов и выше, притом ущерба который обязательно будет восполнен, то есть сжечь аквапарк бесполезно, его никто восстанавливать не будет, а вот сжечь бэнтли у депутата вполне можно, тот обязательно выбьет деньги на новый с народа без вопросов.
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26.09.2022 08:49 Відповісти
хотіли набрати 300 тисяч а як заікнулись 260 вже лижі оленячим жиром намастили.....
бігуть "патріоти" наспіх зривоючи букви зю та спльовуючи на узбіччя колорадські ленти.....

родіну защіщать?... та ну нах.....
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26.09.2022 08:50 Відповісти
А видите что произошло русские не стали против путинского режима а просто бегут не хотят погибнуть
И естественно они хотят чтобы Россия воевала и захватывала просто в России диванное войско- пусть сосед пойдет воевать но только не я вот такие в русских соображения.
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26.09.2022 08:56 Відповісти
Збьітіє мечт руснявого підора - строіть руцкімір подальше от **********.
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26.09.2022 08:57 Відповісти
на улицах опустело, молодежи нет совсем.
все уехали!
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26.09.2022 09:14 Відповісти
Нічого страшного, скоро повернуться, відкривайте бізнес по виробництву дошок на коліщатках.
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26.09.2022 10:25 Відповісти
Мабуть, утекло ще більше. Тільки казахські журналісти говорять, що в Казахстан заїхало 1.3 млн. кацапів.
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26.09.2022 10:19 Відповісти
Біда в тому, що більшість з них і там буде воду каламутити, гадити і пропагувати "узкій мір"...
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26.09.2022 10:30 Відповісти
 
 