Понад 260 тис. чоловіків виїхали з РФ від початку "часткової" мобілізації
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це російському виданню "Новая газета. Европа" повідомило джерело в адміністрації президента (АП) Росії, яке отримало ці дані від ФСБ.
Усередині АП прямо із середи, дня оголошення мобілізації, почали говорити про закриття кордонів для чоловіків призовного віку. Про це заговорили, коли від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають із Росії. За словами джерела видання, в останній довідці ФСБ, яка 25 вересня "гуляла кабінетами", значиться цифра в 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії із середи до вечора суботи.
"Атмосфера в АП така, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, доки не пізно, – сказав він. – Зараз ми виходимо із цього".
Будь ласка, зачекайте...
Могу лишь посоветовать грузинам, армянам, узбекам и другим взять решение проблемы на себя, а не смотреть на купленных подонков и гадов у вашей власти, кто ради денег готов на стратегическую угрозу своей Родине. Начинайте провоцировать русню на драку с вами. Харкайте в лицо их женам, снимите штаны и начните ссать на их десятилетнего сына, просто подошвой ботинка впечайте в харю очередному урусу. Синяков у них нету, но пускай ударят вас. На камеру, из которой вырежут только нужный кусок, или под очевидцев, кто дадут сразу же нужные показания. И все, один удар пропустили и русня едет домой. Наташку можете оставить у себя, если хотите ее рот трахать. И никого не впускать, кто не докажет пограничникам, что он хороший русский. А хороший русский - это тот, кто убил представителя власти, члена его семьи или же нанес ущерба режиму Чмони от 500 тысяч долларов и выше, притом ущерба который обязательно будет восполнен, то есть сжечь аквапарк бесполезно, его никто восстанавливать не будет, а вот сжечь бэнтли у депутата вполне можно, тот обязательно выбьет деньги на новый с народа без вопросов.
бігуть "патріоти" наспіх зривоючи букви зю та спльовуючи на узбіччя колорадські ленти.....
родіну защіщать?... та ну нах.....
И естественно они хотят чтобы Россия воевала и захватывала просто в России диванное войско- пусть сосед пойдет воевать но только не я вот такие в русских соображения.
все уехали!