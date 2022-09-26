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Новини Війна
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У Молдові можуть позбавляти громадянства тих, хто піде воювати на боці РФ, - Санду

санду

Президент Молдови повідомила, що також у країні вивчають можливість посилення покарання для громадян, які захочуть бути найманцями.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання ТАСС.

Президент Молдови Майя Санду повідомила про загрозу набору військових до армії РФ із невизнаного Придністров'я та погрожувала позбавляти таких людей молдавського громадянства.

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"Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Республіки Молдова. Щоб перешкоджати таким діям, аналізуємо можливість відкликання громадянства Республіки Молдова в осіб з громадянством Російської Федерації, які воюватимуть на боці агресора. Також вивчаємо можливість посилення покарання для громадян Молдови, які захочуть бути найманцями. ", – сказала президент на брифінгу у понеділок після засідання Вищої ради безпеки.

армія рф (17236) Молдова (2064) Придністров’я (474) Мая Санду (252)


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Что с тобой не так? Почему ты не хочешь освободить оккупированных твоих же земляков, которых держат в заложниках кацапы и Шериф? Обратись в ООН с просьбой к ее членам с военным вмешательством, именно с конкретной формулировкой военной зачистки, а не осуждений и прочего метания бисера. И все, ряд процедур и любая страна в ООН самостоятельно сможет действовать. Мы с Румынией из этой клоаки бутерброд сделаем по-полной программе.
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26.09.2022 11:20 Відповісти
Коли в Молдавії вже буде не "можуть позбавляти", а "позбавила"?
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26.09.2022 13:29 Відповісти
 
 