У Молдові можуть позбавляти громадянства тих, хто піде воювати на боці РФ, - Санду

Президент Молдови повідомила, що також у країні вивчають можливість посилення покарання для громадян, які захочуть бути найманцями.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання ТАСС.

Президент Молдови Майя Санду повідомила про загрозу набору військових до армії РФ із невизнаного Придністров'я та погрожувала позбавляти таких людей молдавського громадянства.

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"Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Республіки Молдова. Щоб перешкоджати таким діям, аналізуємо можливість відкликання громадянства Республіки Молдова в осіб з громадянством Російської Федерації, які воюватимуть на боці агресора. Також вивчаємо можливість посилення покарання для громадян Молдови, які захочуть бути найманцями. ", – сказала президент на брифінгу у понеділок після засідання Вищої ради безпеки.