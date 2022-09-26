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Батальйон "Свобода" запрошує на військову службу до Нацгвардії

свобода

Батальйон "Свобода" у складі 4 бригади оперативного призначення ім. Героя України сержанта Сергія Михальчука НГУ запрошує приєднатися до лав захисників.

Про це у Facebook повідомляє ВО "Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Необхідні кандидати за спеціальністю:

⁃ зв’язківці;
⁃ сапери;
⁃ гранатометники (АГС, СПГ-9),
- оператори ПТРК (корсар, стугна);
⁃ марксмени;
⁃ водії-санітари.

Детальна інформація за телефоном: 067 780 56 68, Всеволод

Читайте: На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія. ФОТО

Автор: 

Свобода (255) Національна гвардія (1520)


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Топ коментарі
+2
Піхотний снайпер (англ. Designated marksman, марксмен) - фахівець з точної стрільби, влучний стрілець на малій і середній дистанціях.
Основна його відмінність від звичайного снайпера полягає в тому, що марксмен, як правило, є органічною частиною свого підрозділу, в той час як снайпер працює зазвичай поодинці або з іншими снайперами.
В армійських підрозділах завданням таких снайперів є підвищення дальності ведення вогню загону, на відстанях, які перевищують відстань стандартної зброї стрільців підрозділу.
В англійській мові іноді такого стрільця називають «шарпшутер» (sharpshooter) - влучний стрілець.
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26.09.2022 11:37
+1
Укрнет не довіряю. Тут же ж також двома мовами, і в мене включена українська, новини читаю українською, але помітив шо в коментарях дуже багато кацапської, тому переважно не читаю коментів і сам дуже рідко пишу. А в тебе яка мова на Цензорі? )
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26.09.2022 14:45
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Укрнет не довіряю. Тут же ж також двома мовами, і в мене включена українська, новини читаю українською, але помітив шо в коментарях дуже багато кацапської, тому переважно не читаю коментів і сам дуже рідко пишу. А в тебе яка мова на Цензорі? )
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26.09.2022 14:45 Відповісти
‼️‼️‼️Цікаве ІНФА про ЛЮДОЖЕРІВ ( россіян)

КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
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26.09.2022 12:27 Відповісти
Піхотний снайпер (англ. Designated marksman, марксмен) - фахівець з точної стрільби, влучний стрілець на малій і середній дистанціях.
Основна його відмінність від звичайного снайпера полягає в тому, що марксмен, як правило, є органічною частиною свого підрозділу, в той час як снайпер працює зазвичай поодинці або з іншими снайперами.
В армійських підрозділах завданням таких снайперів є підвищення дальності ведення вогню загону, на відстанях, які перевищують відстань стандартної зброї стрільців підрозділу.
В англійській мові іноді такого стрільця називають «шарпшутер» (sharpshooter) - влучний стрілець.
показати весь коментар
26.09.2022 11:37 Відповісти
Випєндрьож. Є вже усталений термін - снайпер. Навіщо вигадувати якусь нісенітницю??? Так, у аенгломовних країнах мождиво їх і розрізняють. Але у нас снайпер це снайпер. Це теж запозичення, але воно вже довго зназодиться у вжитку, тому запроваджувати якісь сумнівні і невідомі широкому загалу неологізми не бачу сенсу...
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26.09.2022 13:00 Відповісти
 
 