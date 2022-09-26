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Новини Війна
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Розблокування портів для експорту металу дозволить стабілізувати бюджет, - нардеп

порт

Експорт металу, який можливим лише у випадку додаткового розблокування портів, дозволить стабілізувати бюджет на наступний рік.

Про це заявив народний депутат Олексій Устенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, криза в гірничо-металургійній галузі у зв’язку з руйнуванням одних підприємств та суттєвим скороченням виробництва іншими значно впливає на бюджет на наступний рік, обговорення якого нещодавно розпочато.

"Це (розблокування портів для експорту металу, - ред.) надважливо, в структурі експорту до початку повномасштабної війни основною була продукція сільського господарства та метал. І якщо по зерну відкриті зернові коридори, то по металу ситуація діаметрально інша – взагалі немає можливості експортувати", - підкреслив він.

Нагадаємо, Україна підписала так звану Зернову угоду, якою було розблоковано експорт українського зерна. Це дозволило зупинити падіння національної валюти. Для подальшого укріплення гривні та стабілізації української економіки необхідно терміново розблокувати порти для експорту металу та руди. Україна раніше вже закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

АТ "Укрзалізниця" в серпні 2022 року скоротила експортні перевезення залізної та марганцевої руди на 10,7% в порівнянні з попереднім місяцем (до 1,4 млн т.), чорних металів на 11% у порівнянні з попереднім місяцем (до 275 тис. т.). У порівнянні із серпнем 2021 року перевезення руди скоротилися в 2,5 рази, металопродукції - в 5,2 разів.

Також читайте: Окуповані та постраждалі регіони забезпечували 50% заготівлі брухту в Україні. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

металургія (1212) порт (2039)


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И дохлых касапов скоро придётся танкерами вывозить..
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26.09.2022 17:51 Відповісти
туреччина щоб зняти з росії санкції на продаж зерна вигадала голодних африканських діточок і дурник зеленський підписав зернову угоду.

вочевидь, хочуть повторити фінт і зняти санкції з росії на метал щоб путіну легше було продавати ердогану не тільки крадене зерно а і крадений метал.
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26.09.2022 17:56 Відповісти
Все це вигадував для своїх друзів в Московії Зеля.
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26.09.2022 18:58 Відповісти
народний діпутат устенко-ссучєний куєсос. в країні не залишилось ні одного державного меткомбінату, тобто з відкриттям портів для експорту металлопрокату бюджет може стабілізувати не держава, а бандіт ахмєтов.
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26.09.2022 17:58 Відповісти
то вчера ныли шо ************** втрое таньше ниж на клятому заходи?рыжий голодает?
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26.09.2022 18:03 Відповісти
Стабилизировать бюджеты Бениных и Витиных оффшоров?
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26.09.2022 18:05 Відповісти
Тільки треба скасувати з Московії всі санкції та відмовиться від репарацій.
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26.09.2022 18:57 Відповісти
опять у зеленых договорняки с рашкой
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26.09.2022 19:52 Відповісти
 
 