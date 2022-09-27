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За добу 26 вересня знищено 4 дрони-камікадзе, - Повітряні Сили

дрон,іран

Протягом доби понеділка, 26 вересня, Повітряні сили знищили 4 безпілотники-камікадзе "SHAHED-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряниі Сили ЗСУ.

"Протягом доби 26 вересня підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних сил України знищили чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136", які атакували Одещину", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у понеділок.

У ЗС ЗСУ зазначили, що один із цих боражуючих боєприпасів був знищений близько 2 ночі. Ще три "Shahed-136" атакували Одесу ближче до 22:00.

"Всі три дрони-камікадзе теж були знищені силами та засобами зенітників повітряного командування "Південь", – йдеться в інформації.

Також читайте: Знищені всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили

Автор: 

дрони (4632) Повітряні сили (2601)


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Топ коментарі
+9
"шахиды" начали срочно переделывать в полевых условиях - уменьшают боевую часть на четыре килограмма, а к выхлопу приваривают резонатор и глушитель от "жигулей".
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27.09.2022 01:22
+7
http://www.golos.com.ua/article/364640 В Ірані не вщухають протести
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27.09.2022 01:58
+6
шахід з кацапом - браття на вік!
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27.09.2022 01:38
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"шахиды" начали срочно переделывать в полевых условиях - уменьшают боевую часть на четыре килограмма, а к выхлопу приваривают резонатор и глушитель от "жигулей".
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27.09.2022 01:22 Відповісти
👍
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27.09.2022 01:28 Відповісти
шахід з кацапом - браття на вік!
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27.09.2022 01:38 Відповісти
Они летят не более 120 км/час, обогнать жигулями можно))) А если серьезно, то больше интересует система управления, может их можно перехватывать и брать управления на себя. Есть ловушки дронов, там все просто - выстреливается сетка ( как у браконьеров) , дрон или этот "мопед", попадает в сетку и спускается уже на парашуте. Также вполне может вылететь самолёт с "рыболовной" сетью для БЛА.
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27.09.2022 01:39 Відповісти
Там инерционка, они неуправляемые
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27.09.2022 08:06 Відповісти
Вони вивчаються і усе може бути
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27.09.2022 09:39 Відповісти
Треба щэ знищити Іран шо б такого гівна не робили
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27.09.2022 01:40 Відповісти
http://www.golos.com.ua/article/364640 В Ірані не вщухають протести
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27.09.2022 01:58 Відповісти
Надеюсь, что США дадут народ стрелковое оружие и гранатометы противотанковые. Без этого очень сложно против тех, кто ездит на БМП и стреляет по людям, да и Интернет в постоянной блокировке, старлинк побыстрее бы терминалы выдал. С Интернетом куда проще будет, просто найти родственников у мусоров и заставить их сложить оружие, при отказе казнить всех.
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27.09.2022 09:08 Відповісти
Щось мені підказує, що хлопці не дурні і без тебе чудово розберуться.
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27.09.2022 08:07 Відповісти
Яких щє "приставух"? ти про що взагалі?
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27.09.2022 08:12 Відповісти
Може спробуй російською, бо українською в тебе не дуже зрозуміло виходить?
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27.09.2022 08:15 Відповісти
береш цеберку, накладаеш туди буряк, траву, муку і даеш теляткові,
а як телятко не доїло, заливаєш водою і виливаеш в рашку - (це таке корито для помиїв) - поросє доїсть.
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27.09.2022 01:49 Відповісти
буба не воїн - буба торґаш.
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27.09.2022 03:06 Відповісти
Україна - Арменія? 5:0...
ґра яка не впечатлила ні разу...
але результат є результат ... - з такою гроїю?
бачів кращу від Украіни... - це не команда...
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27.09.2022 03:18 Відповісти
гепардами? - чи тупо кулеметами?
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27.09.2022 07:00 Відповісти
Секрет фірми.
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27.09.2022 08:11 Відповісти
В ответ надо лупить ударными дронами по городам Параши. Белгород с Курском и Ростовом в первую очередь, а как уж Воронеж заждался...
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27.09.2022 08:00 Відповісти
ЗСУ лупят по войскам противника, а не по территориям или городам. В этом секрет успеха ВСУ.
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27.09.2022 08:09 Відповісти
В городах противника тоже достаточно военных объектов. И будет два в одном.
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27.09.2022 08:25 Відповісти
надо их перепрограммировать чтобы на мацкву летели.
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27.09.2022 08:20 Відповісти
 
 