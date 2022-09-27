За добу 26 вересня знищено 4 дрони-камікадзе, - Повітряні Сили

Протягом доби понеділка, 26 вересня, Повітряні сили знищили 4 безпілотники-камікадзе "SHAHED-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряниі Сили ЗСУ.

"Протягом доби 26 вересня підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних сил України знищили чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136", які атакували Одещину", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у понеділок.

У ЗС ЗСУ зазначили, що один із цих боражуючих боєприпасів був знищений близько 2 ночі. Ще три "Shahed-136" атакували Одесу ближче до 22:00.

"Всі три дрони-камікадзе теж були знищені силами та засобами зенітників повітряного командування "Південь", – йдеться в інформації.

Також читайте: Знищені всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили