За добу 26 вересня знищено 4 дрони-камікадзе, - Повітряні Сили
Протягом доби понеділка, 26 вересня, Повітряні сили знищили 4 безпілотники-камікадзе "SHAHED-136".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряниі Сили ЗСУ.
"Протягом доби 26 вересня підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних сил України знищили чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136", які атакували Одещину", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у понеділок.
У ЗС ЗСУ зазначили, що один із цих боражуючих боєприпасів був знищений близько 2 ночі. Ще три "Shahed-136" атакували Одесу ближче до 22:00.
"Всі три дрони-камікадзе теж були знищені силами та засобами зенітників повітряного командування "Південь", – йдеться в інформації.
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а як телятко не доїло, заливаєш водою і виливаеш в рашку - (це таке корито для помиїв) - поросє доїсть.
ґра яка не впечатлила ні разу...
але результат є результат ... - з такою гроїю?
бачів кращу від Украіни... - це не команда...