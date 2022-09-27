Uber відновив роботу в Харкові

Сервіс виклику таксі Uber у вівторок, 27 вересня, оголосив про відновлення роботи у Харкові. До цього він 7 місяців не працював через вторгнення РФ.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом місяця після відновлення роботи на всі поїздки в місті буде діяти 50%-ва знижка, а працівникам підприємств критичної інфраструктури виділять 5000 промокодів на безоплатні поїздки. Окрім того, компанія не братиме комісію за обслуговування, тобто 100% вартості поїздок отримуватимуть водії.

Станом на кінець вересня 2022 року Uber працює у 18 містах України: Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Біла Церква, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Кременчук, Черкаси, Кропивницький, Ужгород і Харків.

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