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П’ятьох луганчан судитимуть за держзраду та участь у агресії Росії проти України, - Офіс Генпрокурора

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суд

П’ятьох мешканців Луганської області затримано у вересні 2022 року під час спроби подальшого просування на контрольовану територію України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачені у 2014 році взяли участь у незаконному референдумі, перейшли на бік ворога та залишилися на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Вони підписали контракти й розпочали військову службу у незаконному воєнізованому формуванні "4 окрема мотострілецька бригада "ЛНР", - йдеться в повідомлення.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України, чоловіки виконували бойові завдання у Сєвєродонецькому районі на посадах стрільців, навідників та кулеметників. 

Наразі обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах.

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Автор: Марина Макєєва
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Втікачі з лугандонії.
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27.09.2022 12:42 Відповісти
А може більше якщо добре пошукати
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27.09.2022 12:43 Відповісти
 
 