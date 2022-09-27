П’ятьох луганчан судитимуть за держзраду та участь у агресії Росії проти України, - Офіс Генпрокурора

П’ятьох мешканців Луганської області затримано у вересні 2022 року під час спроби подальшого просування на контрольовану територію України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачені у 2014 році взяли участь у незаконному референдумі, перейшли на бік ворога та залишилися на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Вони підписали контракти й розпочали військову службу у незаконному воєнізованому формуванні "4 окрема мотострілецька бригада "ЛНР", - йдеться в повідомлення.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України, чоловіки виконували бойові завдання у Сєвєродонецькому районі на посадах стрільців, навідників та кулеметників.

Наразі обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах.

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