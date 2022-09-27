Британські металурги наполягають на посиленні санкцій проти російських компаній

Металурги Великої Британії наполягають на посиленні санкцій проти імпорту сталі російського походження: переробка напівфабрикатів у третій країні змінює їхнє походження та дає лазівку для обходу санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили учасники Першого британського сталевого форуму, повідомляє Eurometal.

Велика Британія запровадила санкції щодо імпорту сталевої продукції та напівфабрикатів із РФ через вторгнення в Україну. Щодо сталі діє повна заборона, тоді як напівфабрикати оподатковуються 35% митом. Водночас ЄС запровадив заборону на імпорт прокату з Росії. Але зараз у Євросоюзі, за даними S&P Global Commodity Insights, розглядають заходи щодо блокування імпорту слябів на запит сталевиробників.

Джерела з числа акціонерів британської металургійної галузі зазначають, що російські напівфабрикати надходять до європейських країн, зокрема до Німеччини, Бельгії та Франції, для переробки та можливого подальшого відвантаження, у тому числі до Великої Британії.

"Ми вимагаємо, щоб санкції Великої Британії були реалізовані так, щоб не дозволити обхід санкцій завдяки непрямому імпорту з третіх країн, і застосовувалися до всієї виплавленої та розлитої в Росії сталі", - зазначила Кріса Глістра, менеджер із торгово-економічної політики UK Steel.

За даними Platts, єдиним експортером слябів з РФ, який досі активно працює на європейському ринку, є російська НЛМК. Група зосередилася на їхньому постачанні на власні прокатні виробництва в Бельгії, Франції, Данії та Італії, а також деяких зовнішніх продажах до країн Центральної Європи.

У серпні UK Steel опублікував документ, що вказує на лазівки, що дозволяють обійти британські санкції та зробити їх менш ефективними, оскільки переробка напівфабрикатів у третій країні змінює походження продукції. Це дає змогу перекочувати російські сталеві напівфабрикати до ЄС чи Туреччини, а потім експортувати готову продукцію до Великої Британії як те, що відбувається звідти в обхід заборони та мита.

Як повідомляв GMK Center, російські сляби можуть потрапити під санкції, за інформацією редактора Argus Media Коліна Річардсона. Таку можливість вивчає Європейська комісія.