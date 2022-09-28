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Полонені окупанти зможуть дзвонити додому раз на кілька днів, - Мін’юст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Кожен російський військовополонений може спілкуватися з рідними телефоном раз на кілька днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

"Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими. Під час Першої та Другої світових воєн цю можливість забезпечувала пошта, зараз крім неї військовополонені можуть скористатися послугами IP-телефонії. Це важливий крок у напрямку дотримання прав військовополонених згідно з нормами Женевських конвенцій. Полоненим важливо підтримувати зв’язок з родинами, щоби уникнути депресій та навіть суїцидів", - йдеться в повідомленні.

В Мін'юсті зазначили, що кожен російський військовополонений зможе дзвонити додому раз на кілька днів. Тривалість однієї розмови - до 15 хвилин. Розмови будуть записані та зберігатимуться на сервері. Забезпеченням та організацією проєкту займається Міністерство юстиції України.

Також в міністерстві нагадали, що 11 серпня 2021 року Кабмін схвалив постанову, яка надає можливість користуватися ІP-телефонією в місцях ув’язнення.

Читайте: Для російських військових, які хочуть здатись у полон, запустили гарячу лінію

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
а не хотят ли пленные оккупанты поработать на разборе завалов и эксгумации убитых и замученных?
ибо все это плоды их руцкогомира и они должны узнать, вдыхнуть, увидеть результаты своей работы... а уж потом пусть 15 мин позвонят в говень...
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28.09.2022 11:01
+14
может им ещё и и одеялко поправить и сказку на ночь почитать?
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28.09.2022 10:46
+14
А може краще було би:
Стільки, скільки можуть дзвонити полонені азовці?!
Дзвінок на дзвінок обмінювати?!
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28.09.2022 10:56
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может им ещё и и одеялко поправить и сказку на ночь почитать?
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28.09.2022 10:46 Відповісти
Ага, а потім воно буде волати: "Я не хочу уезжать из плена - тут так хорошо, все по-домашнему"
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28.09.2022 10:58 Відповісти
На тварин, у яких не вийшло нас продовжити вбивати, з наших податків виділяється 3000 грн на двоногого. Після сплати податків, комунальних послуг, не кожна родина може виділити таку суму на їжу для кожного члена родини. Де робота цих тварин на розкопках могил, відбудови споруд? Скільки комплектів зимової форми вони пошили? А з ними сжпарський золкін чайки ганяє намагаючись їх очєловєчіть.
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28.09.2022 14:06 Відповісти
І чого воно плаче...що унітаз не довів,ладу мама не отримала чи,що живий
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28.09.2022 10:46 Відповісти
Органзуійте ще сповідь, причастя, молитви...
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28.09.2022 10:52 Відповісти
В лаврі такі "номери' проходять
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28.09.2022 11:00 Відповісти
БЛД!!!! Ви їм ше сауну з курвами раз в тиждень оформляйте!!!!😡😡😡😡
навіть в женевскій конвенції, шось не пригадую пункту про дзвінки додому!!!! 😡😡
ДБЛИ БЛД!!
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28.09.2022 10:53 Відповісти
Полонені окупанти живуть краще чим громадяни України вдома.
Для них всі умови надають.
Для чого їм це надавати ? І ці окупанти після обміну знову підуть на війну із ще більшою агресією.
КАК ВЫ ПОСМЕЛИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА РУССКОГО В ПЛЕН БРАТЬ? ось так окупанти розуміють і буде бажання помститися
Тому взагалі краще їх знищувати або до кінця війни не відпускати
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28.09.2022 10:55 Відповісти
А може краще було би:
Стільки, скільки можуть дзвонити полонені азовці?!
Дзвінок на дзвінок обмінювати?!
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28.09.2022 10:56 Відповісти
А відпустка в них буде?
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28.09.2022 10:57 Відповісти
так на вихідні - в місто сходить, в магазин за цигарками та цукерками
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28.09.2022 11:15 Відповісти
а не хотят ли пленные оккупанты поработать на разборе завалов и эксгумации убитых и замученных?
ибо все это плоды их руцкогомира и они должны узнать, вдыхнуть, увидеть результаты своей работы... а уж потом пусть 15 мин позвонят в говень...
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28.09.2022 11:01 Відповісти
И почему зеленожопые обезьяны такие жестокие? Где для пленных обязательные увольнительные в город, на выходные, с богатой развлекательной программой? Где выдача денег на посещение ресторанов, кафе и баров? Где месячный отпуск домой, в Парашу, с оплатой проезда в оба конца? Где возможность дистанционного обучения в ВУЗах?
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28.09.2022 11:03 Відповісти
Можно мне тоже в плен на недельку? Только мне справка нужна для начальства.
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28.09.2022 11:07 Відповісти
Якщо окупанти будуть розповідати, що у полоні добре годують, то та погань легше буде здаватися до полону, і нашим військам простіше буде брати позиції . А легко взяти позиції окупантів це збереженні життя наших захисників.
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28.09.2022 11:12 Відповісти
це що, такий хитрий спосіб заманити орків у полон?
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28.09.2022 11:13 Відповісти
Так, якщо легко ідуть до полону то це простіший шлях до перемоги.
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28.09.2022 11:16 Відповісти
а ви бачили скільки катівень та могил залишили орки після себе?
цих тварюк лагідно не переможеш. вони повинні нас боятись.
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28.09.2022 11:22 Відповісти
Платитеме за звінки хто? Українці що кожен день під обстрілами?
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28.09.2022 11:25 Відповісти
а ви їм іще баб організуйте: а чого ж ні? хай вони нашим хлопцям голови, яйці відрізають, показують на ютюбах, а ми їм дзвоники додому? а чиїм коштом, хочеться спитати? якщо дєрьмак з їbучим кварталом за свої - хай навіть і вкрадені на великому крадівництві, то хай - "еті русккіє - ані харошіє, ані абманути каварним путіним, а так - адін народ. а чьо? с нашіх шутачєк пра тупих западєнцев і пра Україну-шлюху нємєцкаю тожє ржать будут"...
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28.09.2022 11:39 Відповісти
Я думаю чого це тарифи підняли у два рази на мобільний зв'язок. А це для милих та дружелюбних росіян, щоб мамусям та жінкам дзвонили які просять гвалтувати наших жінок, сестер та дівчат. Поверніть суки мені старі тарифи та знімайте оплату з депутатів зелених.
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28.09.2022 13:02 Відповісти
В плену они Золкину могут в уши ссать что угодно.По возвращении в кацапию после обмена они рассказывают всю "правду".Еще ,небось,и смеются над "дурными хохлами,которых так легко обманули".

«Угрожали расправой: типа горло пеной заливать или цементом»

Российский военный, освобожденный из украинского плена, рассказал, что допросы ВСУ были страшнее их миномётных обстрелов.

«Любой не устраивающий их ответ приводил к групповому избиению меня как подушки, избивали табуреткой, толпой, шваброй. Избили даже за то, что сломали об меня табуретку».

По словам солдата, украинцы высказывали извращённые угрозы и издевались над пленными.

«Тыкали иголкой, проткнули ухо мне, хрящ, нос прокололи, в кожу втыкали».

@rt_russian

t.me/rt_russian/128733

154.6Kviewsedited Sep 22 at 20:09
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28.09.2022 13:39 Відповісти
 
 