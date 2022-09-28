Полонені окупанти зможуть дзвонити додому раз на кілька днів, - Мін’юст
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Кожен російський військовополонений може спілкуватися з рідними телефоном раз на кілька днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.
"Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими. Під час Першої та Другої світових воєн цю можливість забезпечувала пошта, зараз крім неї військовополонені можуть скористатися послугами IP-телефонії. Це важливий крок у напрямку дотримання прав військовополонених згідно з нормами Женевських конвенцій. Полоненим важливо підтримувати зв’язок з родинами, щоби уникнути депресій та навіть суїцидів", - йдеться в повідомленні.
В Мін'юсті зазначили, що кожен російський військовополонений зможе дзвонити додому раз на кілька днів. Тривалість однієї розмови - до 15 хвилин. Розмови будуть записані та зберігатимуться на сервері. Забезпеченням та організацією проєкту займається Міністерство юстиції України.
Також в міністерстві нагадали, що 11 серпня 2021 року Кабмін схвалив постанову, яка надає можливість користуватися ІP-телефонією в місцях ув’язнення.
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навіть в женевскій конвенції, шось не пригадую пункту про дзвінки додому!!!! 😡😡
ДБЛИ БЛД!!
Для них всі умови надають.
Для чого їм це надавати ? І ці окупанти після обміну знову підуть на війну із ще більшою агресією.
КАК ВЫ ПОСМЕЛИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА РУССКОГО В ПЛЕН БРАТЬ? ось так окупанти розуміють і буде бажання помститися
Тому взагалі краще їх знищувати або до кінця війни не відпускати
Стільки, скільки можуть дзвонити полонені азовці?!
Дзвінок на дзвінок обмінювати?!
ибо все это плоды их руцкогомира и они должны узнать, вдыхнуть, увидеть результаты своей работы... а уж потом пусть 15 мин позвонят в говень...
цих тварюк лагідно не переможеш. вони повинні нас боятись.
«Угрожали расправой: типа горло пеной заливать или цементом»
Российский военный, освобожденный из украинского плена, рассказал, что допросы ВСУ были страшнее их миномётных обстрелов.
«Любой не устраивающий их ответ приводил к групповому избиению меня как подушки, избивали табуреткой, толпой, шваброй. Избили даже за то, что сломали об меня табуретку».
По словам солдата, украинцы высказывали извращённые угрозы и издевались над пленными.
«Тыкали иголкой, проткнули ухо мне, хрящ, нос прокололи, в кожу втыкали».
@rt_russian
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154.6Kviewsedited Sep 22 at 20:09