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Викрито чергового прихильника "русского мира" у Рівненській області, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Мешканець Рівного, використовуючи матеріали з проросійських груп, поширював антиукраїнський контент, прославляв комуністичну партію в регіоні та пропагував за "русский мир".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління СБУ в Рівненській області

"Правоохоронцями встановлено факт популяризації вказаним громадянином України комуністичного тоталітарного режиму серед своїх знайомих та поширення в мережі інтернет забороненої в Україні радянської символіки. У ході проведеного санкціонованого обшуку правоохоронцями вилучено електронні пристрої, які були направлені на проведення відповідної комп’ютерно-технічної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).Обвинувальний акт скерований до Рівненського міського суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

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Автор: Марина Макєєва
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Невже впіймали комуняку Адама Мартинюка?
Він, здається, родом десь із Волині.

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28.09.2022 13:14 Відповісти
И всi 5 рокiв бити щодня по головi!
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28.09.2022 13:16 Відповісти
Ukraine needs to change its tactics. Instead of incarcerating all "russian world" admirers (and paying with tax payer's money for their prison stay), they should send them to russia to be immediately conscripted. In Ukraine, they will get their true punishment immediately.
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28.09.2022 14:48 Відповісти
 
 