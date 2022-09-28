Викрито чергового прихильника "русского мира" у Рівненській області, - СБУ

Мешканець Рівного, використовуючи матеріали з проросійських груп, поширював антиукраїнський контент, прославляв комуністичну партію в регіоні та пропагував за "русский мир".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління СБУ в Рівненській області

"Правоохоронцями встановлено факт популяризації вказаним громадянином України комуністичного тоталітарного режиму серед своїх знайомих та поширення в мережі інтернет забороненої в Україні радянської символіки. У ході проведеного санкціонованого обшуку правоохоронцями вилучено електронні пристрої, які були направлені на проведення відповідної комп’ютерно-технічної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).Обвинувальний акт скерований до Рівненського міського суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

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