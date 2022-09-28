Українські воїни визволили Новоселівку на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни визволили Новоселівку на Донеччині і підняли над селищем український прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео, яке українські бійці відзняли біля селищної адмінбудівлі.

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