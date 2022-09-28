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Українські воїни визволили Новоселівку на Донеччині. ВIДЕО
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Українські воїни визволили Новоселівку на Донеччині і підняли над селищем український прапор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео, яке українські бійці відзняли біля селищної адмінбудівлі.
Топ коментарі
+41 Autorare Autorare
показати весь коментар28.09.2022 14:46
+24 5 копійок
показати весь коментар28.09.2022 14:45
+24 Влас Ракита
показати весь коментар28.09.2022 15:00
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гарненький лиманський казанок
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Я ту Новосёловку нашёл на карте?
Слава Украине! Смерть российским оккупантам!