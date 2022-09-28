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Відмова від RAB-тарифів може призвести до зниження інвестиційної привабливості обленерго, - НКРЕКП

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зеленый,тариф

Відмова від методики стимулюючого регулювання може призвести до зниження рівня інвестиційної привабливості компаній-операторів системи розподілу (колишніх обленерго).

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, у відповіді на запит ExPro. 

"На думку НКРЕКП відмова від стимулюючого регулювання може призвести до зниження рівня інвестиційної привабливості енергорозподільчих компаній. Відхід від шляху, обраного країною, матиме наслідком повну дискредитацію досягнутих реформ в частині впровадження стимулюючого тарифного регулювання в Україні та може призвести до загрози надійній роботи Об'єднаної енергетичної системи України та сталому енергопостачанню споживачів, що особливо небезпечно у період проходження опалювального періоду під час воєнного стану, а також нанести невиправний збиток іміджу України перед Європейським Енергетичним Співтовариством", - зауважують в Енергорегуляторі.

Як зазначили в НКРЕКП, перші результати роботи розподільчих компаній за минулий рік підтверджують ефективність застосування RAB-стимулювання.

За даними Регулятора: фактичний обсяг фінансування інвестиційних програм ОСР на стимулюючому регулюванні збільшився з 91% у 2020 році до 96% у 2021 році. Втрати електроенергії в мережах ОСР на стимулюючому регулюванні знизились з 10,48% у 2020 році до 10,19% у 2021 році. Рівень SAIDI (середній час довгих перерв електропостачання) для ОСР на стимулюючому регулюванні знизився з 756 хвилин у 2020 році до 584 хвилин у 2021 році.

Водночас, оцінити результати за перше півріччя 2022 року поки неможливо, через військову агресію Російської Федерації. 

У НКРЕКП додають, що зараз Регулятор проводить наради із залученням зацікавлених представників, аналізує діяльність компаній та опрацьовує питання стосовно можливості виконання інвестиційних програм у воєнний час.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
А не пора повернути усі обленерго у власність держави? За увесь час не бачив жодного нового прокладеного кабелю та нової підстанції. Бачив тільки постійне зростання тарифів. І нахера мені такі "інвестори"?
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28.09.2022 17:23
+9
Отчасти да, это наценка на тариф которя идет для модернизации и развития энерго инфраструктуры. Но думаю в наших реалиях это просто инструмент для стрижки овец владельцами энергокомпаний
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28.09.2022 17:20
+9
Інвестиційна привабливість? Гм...
До цього часу в обленерго інвесторами були суркіси і скоробагатьки рашистської пітьми.
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28.09.2022 17:27
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РАБ-тариф - єто когда я дохера за комуналку плачу ? или еще налогов добавят каких то ?
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28.09.2022 17:05 Відповісти
Все набагато простіше, читаємо три перші літери, і маємо відповідь на всі питання.
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28.09.2022 17:10 Відповісти
Отчасти да, это наценка на тариф которя идет для модернизации и развития энерго инфраструктуры. Но думаю в наших реалиях это просто инструмент для стрижки овец владельцами энергокомпаний
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28.09.2022 17:20 Відповісти
с какого им платить я должен на развитие? Хотят развиваться пусть развиваются со своих. У меня дома есть электричество и когда я включаю электроприборы в ИХ электричество они потихоньку изнашиваются, пусть Ахметов платит мне на развитие и ремонт бытовой техники.
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28.09.2022 17:43 Відповісти
Ты путаешь теплое с тяжелым. Ахметов владеет тепловой генерацией, а РАБ тариф ты платитшь облэнерго , где монопольными собственниками есть Суркисы, Коломойский, бандиты-россияне из VS ENERGI. Так что по ремонту чайника к Игорь Валерьичу, либо в Квартал 95, что одно и то же.
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28.09.2022 17:54 Відповісти
У рыжего есть и Облэнерго
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28.09.2022 18:01 Відповісти
Насколько знаю владел Донецкоблэнэрго и тем, что от него остатось и мажоритарный акционер в Киевэнерго. В остальном все правильно.
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28.09.2022 18:06 Відповісти
это той самой инфраструктуры, которой в мою квартиру заведен провод 1.5 квадрата ? и стоит пакетник на 16 ампер ? да ?
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28.09.2022 18:16 Відповісти
Тариф для РАБів.
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28.09.2022 17:16 Відповісти
Яка може бути методика стимулюючого регулювання в умовах війни? Ще хтось з діючої влади мріє про відкати?
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28.09.2022 17:16 Відповісти
А не пора повернути усі обленерго у власність держави? За увесь час не бачив жодного нового прокладеного кабелю та нової підстанції. Бачив тільки постійне зростання тарифів. І нахера мені такі "інвестори"?
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28.09.2022 17:23 Відповісти
Інвестиційна привабливість? Гм...
До цього часу в обленерго інвесторами були суркіси і скоробагатьки рашистської пітьми.
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28.09.2022 17:27 Відповісти
Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств менеджера авіакомпанії Коломойського
Джерело: https://biz.censor.net/n3370202
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28.09.2022 17:37 Відповісти
Хорош бизнес, они украли электросети хотят с них зарабатывать, а ремонтировать они будут за наш счет. Может стоит доплачивать за все товары отдельно на ремонт АТБ? Отдельно доплачивать за проезд на ремонт автобуса? Наши бизнесмены не готовы меньше зарабатывать. Во всем мире если человек не амортизирует свои основные средства, то когда они портятся он не может на них зарабатывать больше и становится банкротом. У нас рабы должны платить. Пусть закрываются если им невыгодно работать, найдутся те кому выгодно.
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28.09.2022 17:39 Відповісти
А мы так и делаем вобщето... в АТБ доплачиваем 20% ПДВ государству + наценка от оптовой цены владельцу магазина, владелец автобуса платит за техосмотр (для коммерческого транспорта его никто не отменял) и дорожный сбор заложенный в топливо, на ремонт дорог, а вы соответственно как и - тоже это платите, потому что это заранее заложено в стоимость билета.
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28.09.2022 18:12 Відповісти
Давно потрібно скасувати ці тарифи і взяти модель європейських постачальників електроенергії де постачання середня ціна 1 кВт споживачу 0,015-0,02 євро, при тому, що цих коштів вистарчає на утримання-модернізації мереж і прибутку компаній... просто у нас ніхто не хоче працювати з рентабельність 10-15% річних в нас монополіст барига-інвестор має отримати 100% ібо не#уй, а всі споживачі платять RAB-тариф
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28.09.2022 17:41 Відповісти
Ты запятую забыл передвинуть. В Польше -0,65 злотых БЕЗ НДС. С НДС получается 0,156 евро за квт. Ч
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28.09.2022 17:58 Відповісти
Ціна не за елетроенергію, а за транспортування.
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28.09.2022 19:39 Відповісти
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28.09.2022 18:11 Відповісти
Приватні фірми-прокладки обленерго жаліються, що у них малі прибутки під час війни.

Бо завжди було як, - приватні обленерго і облгази отримували платежі від споживачів за державну (в основному) електроенергію і природний газ. Потім ці кошти олігархи прокручували у банківській системі і виводили в офшори. А борги залишалися на шиї держави. Надалі накопичені борги списувалися і все починалося спочатку.

Тепер, очевидно, ця схема перестала працювати. Бідолашні мільярдери жаліються про збитковість старої енергоінфраструктури, у яку вони раніше не вкладали кошти. "ПОДАЙТЄ МІЛЬЯРДІК БЄДНОМУ ОЛІГАРХУ!"

При Януковичі, наприклад, їм списали борги на ТРИ МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ. Вот ето бізЬнєс! Вот ето я панімаю!

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28.09.2022 18:41 Відповісти
А якщо "раби" відмовляться платити по RAB- тарифах ? Зарплати,пенсії та соц,виплати заморозили, роботи немає, ціни ростуть як скажені , уже для багатьох стоїть вибір платити за їжу чи комуналку. Але кнурі з батальйону Монако схоже цього не розуміють, як і того, що раби злі та озброєнні.
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28.09.2022 18:54 Відповісти
Війна-війной, а хабарі-хабарями.
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28.09.2022 19:53 Відповісти
Як же сволотам не теприться грабувати простих Українців, побачили що народ легко збирає то на Байрактар, то на Спутник і аж крутить в одному місці,щоб грабувати ще більше. А так то жоден олігарх (за винятком де-кількох) нічого для військових не купив, але за кордоном спускають крадені мільярди на розваги.
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28.09.2022 21:30 Відповісти
Коломойському, Суркісам (які до речі за кордон втекли), Бойко, Льовочкін, Ахметов, і росіяни Грігорішин, Бабаков, Гіннер (цим їм замість санкцій пропонується) бабла не хватає. Вони збираються стригти бабло з українців поки ті воюють.
Голову НКРЕКП Блазень тупорилий призначає!
Ну а в існуванні Костянтина Ущаповського немає сенсу в принципі!
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28.09.2022 22:03 Відповісти
 
 