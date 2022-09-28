Відмова від RAB-тарифів може призвести до зниження інвестиційної привабливості обленерго, - НКРЕКП

Відмова від методики стимулюючого регулювання може призвести до зниження рівня інвестиційної привабливості компаній-операторів системи розподілу (колишніх обленерго).

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, у відповіді на запит ExPro.

"На думку НКРЕКП відмова від стимулюючого регулювання може призвести до зниження рівня інвестиційної привабливості енергорозподільчих компаній. Відхід від шляху, обраного країною, матиме наслідком повну дискредитацію досягнутих реформ в частині впровадження стимулюючого тарифного регулювання в Україні та може призвести до загрози надійній роботи Об'єднаної енергетичної системи України та сталому енергопостачанню споживачів, що особливо небезпечно у період проходження опалювального періоду під час воєнного стану, а також нанести невиправний збиток іміджу України перед Європейським Енергетичним Співтовариством", - зауважують в Енергорегуляторі.

Як зазначили в НКРЕКП, перші результати роботи розподільчих компаній за минулий рік підтверджують ефективність застосування RAB-стимулювання.

За даними Регулятора: фактичний обсяг фінансування інвестиційних програм ОСР на стимулюючому регулюванні збільшився з 91% у 2020 році до 96% у 2021 році. Втрати електроенергії в мережах ОСР на стимулюючому регулюванні знизились з 10,48% у 2020 році до 10,19% у 2021 році. Рівень SAIDI (середній час довгих перерв електропостачання) для ОСР на стимулюючому регулюванні знизився з 756 хвилин у 2020 році до 584 хвилин у 2021 році.

Водночас, оцінити результати за перше півріччя 2022 року поки неможливо, через військову агресію Російської Федерації.

У НКРЕКП додають, що зараз Регулятор проводить наради із залученням зацікавлених представників, аналізує діяльність компаній та опрацьовує питання стосовно можливості виконання інвестиційних програм у воєнний час.