Угорщина вдруге заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила
Новини Цензор.НЕТ Події
Влада Угорщини вдруге поспіль заблокувала внесення до санкційних списків Євросоюзу глави РПЦ патріарха Кирила.
Про це повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу", - написав Йозвяк.
За його словами, влада Угорщини вважає, що "жоден релігійний лідер не має бути внесений до списку санкцій".
Топ коментарі
+23 Colt
показати весь коментар29.09.2022 07:04
+18 Алексей Жилинский
показати весь коментар29.09.2022 07:11
+16 user009
показати весь коментар29.09.2022 07:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И по их планам граница эта будет проходить аж никак не в Закарпатье, а где то на Винничине
обычная контрабанда....
Перша та друга світові дали повне уявлення, що таке угорські, румунські, словацькі, чеські та інші армії центральної та південної Європи.
Поляки, серби, хорвати - це трохи інше.
Тому на даному етапі угорці залишаться на словесних претензіях до України. А чи перейде словесний етап до етапу військового, залежить тільки від ЗСУ.
Без комментариев, без вопросов...
__________________________________________________________________________________
В ЕС усі автобани за останні 20 років будуються за рахунок бюджета ЕС. Хто зміг домовитися- ті і будують . В даному випадку Румунія і Болгарія так, як Угорщина , виришити питання в ЕС не змогли
Зеля - це все одно, що у ваших синагогах стали б хазяйнувати прибічники Хезболи...
Верховный муфтий РФ призвал россиян поддержать мобилизацию
Повна 100% ізоляція мадьярської свори циганів, як ПЕРЕВАЛОЧНОГО ПУНКТУ-НАРКОТИКІВ, ПОВІЙ, ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ДІЯЛЬНОСТІ бандитських мадьяро-рашиських кланів та кремлядської АГЕНТУРИ...!!!
Площа та розвиток ЕКОНОМІКИ МАДЬЯРІВ відповідає площі ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ області...!!!
Як у старій пословиці ЛОЖКА ДЬОГТЮ-мадяри в БОЧЦІ З МЕДОМ-ЄВРОСОЮЗ, яканесе шкоду усім...!!!!
Чи не варто позбутися цієї ложки смердючого гіркого ДЬОГТЮ висмикнути з бочки меду та викинути подальше, щоб не псувала смаку меду та стану бочки...???!!!