Угорщина вдруге заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила

Влада Угорщини вдруге поспіль заблокувала внесення до санкційних списків Євросоюзу глави РПЦ патріарха Кирила.

Про це повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу", - написав Йозвяк.

За його словами, влада Угорщини вважає, що "жоден релігійний лідер не має бути внесений до списку санкцій".

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