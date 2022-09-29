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Угорщина вдруге заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила

Новини Цензор.НЕТ Події

кирил

Влада Угорщини вдруге поспіль заблокувала внесення до санкційних списків Євросоюзу глави РПЦ патріарха Кирила.

Про це повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу", - написав Йозвяк.

За його словами, влада Угорщини вважає, що "жоден релігійний лідер не має бути внесений до списку санкцій".

Також дивіться: Патріарх Російської православної церкви підтримав мобілізацію Путіна і агресію проти України. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Угорщина собирается переехать на Рублёвку ?
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29.09.2022 07:04
+18
Еще раз доказали, что они долбоёбы!
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29.09.2022 07:11
+16
самая мощная страна евросоюза, делает что хочет, остальные молча утираются
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29.09.2022 07:12
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Угорщина собирается переехать на Рублёвку ?
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29.09.2022 07:04 Відповісти
Нет, скорее всего они строят долгосрочные планы на новую карту Европы, где будет иметь место и граница "Венгрия-Россия".
И по их планам граница эта будет проходить аж никак не в Закарпатье, а где то на Винничине
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29.09.2022 07:12 Відповісти
Їх певно бентежить доля російських мобіків. Нехай зачекають, мадярські ****** отримають те саме.
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29.09.2022 07:50 Відповісти
Венгры ярые католики да такие что отделились в отдельную католическую церковь среди католиков их Костел что то вроде подпольного штаба например Словакия город Кошице там к венгерской католической забулдыге туристам советуют не приближаться ближе 100 метров местные йовбики точно ******** и тут такая защита православия просто Орбан и Кирилл имеют общий бизнеса лет 13 торговля сигаретами и спиртным а Венгрия Орбан обеспечивает в Венгрии режим благоприятствования и крышу контрабаса за свой процент...вот и вся принципиальность Орбана....
обычная контрабанда....
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29.09.2022 07:59 Відповісти
Далеко не все «венгры ярые католики». Треть населения Венгрии исповедует протестантизм (главным образом кальвинизм) и являются прихожанами Реформатской церкви. Более того в Трансильвании и на Закарпатье Реформатская церковь считается национальной для большинства местных венгров.
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29.09.2022 14:28 Відповісти
Їм це чудово відомо і тому самі вони ніколи в криваву халепу не полізуть.
Перша та друга світові дали повне уявлення, що таке угорські, румунські, словацькі, чеські та інші армії центральної та південної Європи.
Поляки, серби, хорвати - це трохи інше.
Тому на даному етапі угорці залишаться на словесних претензіях до України. А чи перейде словесний етап до етапу військового, залежить тільки від ЗСУ.
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29.09.2022 08:01 Відповісти
Це так. Мадьяри то біглі башкіри, трусоваті та воровиті.
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29.09.2022 08:49 Відповісти
Маєте рацію - мадяри то споконвічні продажні сикуни, "хоробрі" лише за чужими спинами (австрійськими, німецькими, НАТО-вськими.) Членство в НАТО і ЄС для цієї шантрапи стало приводом заховатися за чужі спини і звідти вирішувати свої територіальні, історичні і мовні питання зі своїми сусідами. Причім - з усіма, не тільки з Україною. Старші люди з наших галицьких (гуцульських) сіл розповідали, що мадяри підчас 2 Св. Війни лише гвалтували, грабували, знущалися з місцевевого населення. Навіть німці були крайнє не задоволені такими "союзниками" і "бойовими побратимами". Щоправда, це тривало доки в наших горах не з"явилися підрозділи УПА: після цього мадярів не бачили.
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29.09.2022 09:45 Відповісти
Ну - на "Рубльовці" багато "народних республік" уже є Як тільки правителю, якого підтримує Росія, не вдається в черговий раз "вибрать народ, що достойний його правління" - він їде на "Рубльовку" і створює власну "республіку" Так що "Рубльовка" не "РНР", а "РФР" - "Рубльовська федеративна республіка" Туди входять (на правах автономії) і узбецька і киргизська і українська Скоро з"явиться сирійська А може й угорська з білоруською
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29.09.2022 07:40 Відповісти
Еще раз доказали, что они долбоёбы!
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29.09.2022 07:11 Відповісти
самая мощная страна евросоюза, делает что хочет, остальные молча утираются
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29.09.2022 07:12 Відповісти
самая мощная страна скоро вылетит с ЕС.Всё к этому идёт.Орбан допрыгается
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29.09.2022 08:21 Відповісти
Если бы вам прилетели бомбы, благословенные этим сигаретным сатаной на ваши города, то пели бы вы другие песни.
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29.09.2022 07:16 Відповісти
Попы РПЦ освящают ракету с ядерными боеголовками SS-20 "Satana"
Без комментариев, без вопросов...
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29.09.2022 07:26 Відповісти
ЕС збудував Угорщині ******* автобани по усій країні , що зробило одразу Угорщину важним транспортним узлом у Европі. І тепер вона мутить воду . Це схоже на тактику хутіна з СП - з початку побудував , а потім почав шантаж.
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29.09.2022 07:22 Відповісти
До війни ти казало що то мадярія сама побудувала ті чудові автобани, метаморфози...?
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29.09.2022 07:59 Відповісти
Головне тут слово « побудувала»
В ЕС усі автобани за останні 20 років будуються за рахунок бюджета ЕС. Хто зміг домовитися- ті і будують . В даному випадку Румунія і Болгарія так, як Угорщина , виришити питання в ЕС не змогли
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29.09.2022 08:14 Відповісти
Головне тут що мадярія за власний кошт ніколи нічого такого не побудувала б бо економіки для цього у мадярії не існує, мадярія найжебрачніша економіка ЕС, решта дешеві понти...
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29.09.2022 11:15 Відповісти
Угорці втратили реальність
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29.09.2022 07:29 Відповісти
Та ладно угорські ******. Гундяєв вже відкрито призиває вбивати українців, а у центрі Києва святиня України - Києво-Печерська Лавра належить його вірним посіпакам і спільникам типу Павла! Як таке може бути під час війни на виживання нації?! ЗА МЕЖЕЮ!
Зеля - це все одно, що у ваших синагогах стали б хазяйнувати прибічники Хезболи...
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29.09.2022 07:40 Відповісти
Вона їм не належить, а тільки перебуває в оренді. А взагалі належить Україні, як і інші лаври
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29.09.2022 08:52 Відповісти
так прийшов час ту аренду припинити, чи не на часі?
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29.09.2022 09:59 Відповісти
В данном контексте это сути не меняет
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29.09.2022 10:03 Відповісти
Санкції які блокує срана Угорщина,кожна країна ЄС може запровадити самостійно,але для чого їм лишній раз сваритись з Росією в той час коли ці санкції проти Гундяя не запровадила сама...Україна???Ось вже четвертий місяць як кабмін подав до РНБО список підсанкційних одіозних кацапів включаючи Гундяя і кількох його прмиспішників.І що?А ніщо. ЄРМАК ПРОТИ!
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29.09.2022 07:49 Відповісти
Цілий ЄС не може приборкати одного смердючого немитого цигана? Обріжте йому доступ до фінансування і все!
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29.09.2022 08:04 Відповісти
Напевно таки через чорта кіріла і йде все фінансування орбанів і сіярту...
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29.09.2022 08:32 Відповісти
А як справи в Україні з російською церквою, яка ховається за назвою УПЦ - Українська Правоаславна Церква? Проект в Раді і на днях її заборонять? Бо в Угорщині немає війни з Цапами, а ми вже 9-1 рік потерпаємо від цією потвори. А як реагує нарід? А нарід густим строєм йде в московську сатаністську секту, бо влада мовчить, а це означає, що все правильно?
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29.09.2022 08:39 Відповісти
Ох уже мені ці закони суспільства, вони ж як природні закони - є і все і ти хоч гопки скачи. Адже є такий неписаний закон - в сімї не без виродка. Ось і у великій європейській сімї є таке западло і це мадяри, якщо бути точнішим саме керівництво країни мадярів. Зрозуміло що їм насрати на Гундяя Кірілку як такого, прямо отак в рясі, їм дуже хочеться не втрачати щедрі кремлівські дари і дуже не хочетьсящоб стався витік їх давньої співпраці з ******. Та в історію війдуть, уже війшла в історію стосунків між нашими країнами ганебна співпраця керівництва Угорщини з людиноненависницьким, кривавим кремлівським режимом.
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29.09.2022 09:29 Відповісти
Угорцям треба перейти від католіцізму до російського "православ'я".
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29.09.2022 10:04 Відповісти
Напевно, Угорщина чекає коли запровадять санкції не лише проти Кирила...
Верховный муфтий РФ призвал россиян поддержать мобилизацию
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29.09.2022 10:26 Відповісти
ЕС має привід радіти: понаприймали до себе всіляких старців.
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29.09.2022 11:36 Відповісти
может это кошелек путина?
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29.09.2022 13:32 Відповісти
Вже давно прийшов час дати ЖОРСТКОГО КОПНЯКА В МАДЬЯРСЬКУ ДУПУ і вигнати цей прорашиський шалман циганів з ЄВРОСОЮЗУ і заблокувати з МАДЬЯРАМИ усі кордони...!!!
Повна 100% ізоляція мадьярської свори циганів, як ПЕРЕВАЛОЧНОГО ПУНКТУ-НАРКОТИКІВ, ПОВІЙ, ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ДІЯЛЬНОСТІ бандитських мадьяро-рашиських кланів та кремлядської АГЕНТУРИ...!!!
Площа та розвиток ЕКОНОМІКИ МАДЬЯРІВ відповідає площі ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ області...!!!
Як у старій пословиці ЛОЖКА ДЬОГТЮ-мадяри в БОЧЦІ З МЕДОМ-ЄВРОСОЮЗ, яканесе шкоду усім...!!!!
Чи не варто позбутися цієї ложки смердючого гіркого ДЬОГТЮ висмикнути з бочки меду та викинути подальше, щоб не псувала смаку меду та стану бочки...???!!!
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29.09.2022 14:31 Відповісти
Що, ще очікувати від мадярської натури. Їх в ЕС взяли не просто так. І ніхто їх звідтам не вижене. Натомість нас туди теж ніколи не приймуть. Будьте реалістами.
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29.09.2022 17:36 Відповісти
 
 