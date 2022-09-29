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Російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні

Новини Цензор.НЕТ Економіка

1xbet

Після рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей позбавити російського букмекера 1xBet ліцензій на роботу в Україні ТОВ "Твоя беттингова компанія", що представляє 1xBet в Україні, вирішила оскаржити це рішення в суді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані у судовому реєстрі.

При цьому вирішувати, чи законне рішення КРАІЛ анулювати ліцензії російського букмекера, буде один із найскандальніших судів в Україні - Окружний адміністративний суд міста Києва, який президент Зеленський мав намір ліквідувати через повну втрату до нього довіри.

За даними порталу "Судова влада України", 28 вересня 2022 року вже було визначено суддю, яка розглядатиме позов ТОВ "ТБК" до КРАІЛ, нею стала суддя Оксана Головань.

У своєму позові "ТБК" вимагає визнати рішення КРАІЛ про анулювання ліцензій 1xBet протиправним та скасувати його. Представлятиме 1xBet у суді адвокат із міста Мукачеве Закарпатської області Олексій Гордиченко.

Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії на роботу в Україні російському букмекеру 1xBet, що спричинило шквал обурення в українському суспільстві.

Після того, як понад 26 тисяч українців підписали петицію до президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити роботу 1xBet в Україні, а також після низки журналістських розслідувань про те, що 1xBet - це російська букмекерська контора, яка продовжує працювати в РФ та сплачувати податки країні-агресору.

7 вересня в КРАІЛ заявили, що видані 1xBet ліцензії були анульовані: в результаті перевірки було виявлено, що ТОВ "ТБК" у своїй ліцензійній заявці вказало недостовірні дані про те, що компанія не діє на користь резидентів країни-агресора.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Якщо отой "суд" поновить ліцензію-анулювати той суд разом з ліцензією!
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29.09.2022 17:06
+10
ЗА КОРАБЛЕМ!!!!
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29.09.2022 17:08
+6
Законно це коли агресор знаходиться на території України?
І до чого тут суд ? І суд буде вирішувати на свою користь.
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29.09.2022 17:10
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Якщо отой "суд" поновить ліцензію-анулювати той суд разом з ліцензією!
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29.09.2022 17:06 Відповісти
ЗА КОРАБЛЕМ!!!!
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29.09.2022 17:08 Відповісти
Законно це коли агресор знаходиться на території України?
І до чого тут суд ? І суд буде вирішувати на свою користь.
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29.09.2022 17:10 Відповісти
Та ліквідуйте той вовчий суд ,скільки можна терпіти .
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29.09.2022 17:16 Відповісти
Как же смешно смотреть на это позорище. Ничего не могут сделать, государственные импотенты. Закрыл и закрыл, никто жалеть не будет. Хотя я понимаю, что когда их вообще выпрут, то остальные букмекеры, наши, начнут больше борзеть, не выплачивать и снизят линии. Как и любой монополист, но лучше уже так, чем спонсировать врага, который на заработанные деньги будет покупать экипировку вражеским нацистским батальонам.
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29.09.2022 17:16 Відповісти
І відновлять. ОП годується у них з рук. Спитайте в Арахіміі.
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29.09.2022 17:22 Відповісти
Це Арахламідія там судом керує, чи що?
Так воно ж колись кончиться,
а тікать нікуди
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29.09.2022 17:33 Відповісти
Ну що, робимо ставки на те, яке рішення прийме корумпована суддя?
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29.09.2022 17:34 Відповісти
ставка на самовідвід приймається?
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29.09.2022 17:49 Відповісти
ага, в 1-х бет!
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29.09.2022 17:52 Відповісти
Може подумає про Україну, про майбутнє своїх дітей,
де їм жити, і винесе правильне рішення?
Якщо - ні, то треба перечитати УК України, остання законна процедура
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29.09.2022 17:51 Відповісти
покажіть кацапам шлях куди пішов сруцкій воєнний корабль
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29.09.2022 17:48 Відповісти
Конфіскуйте все нахєр, що за цирк 🤡
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29.09.2022 21:25 Відповісти
мені потрібна адреса підоррів цих я хочу спалити їх!
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29.09.2022 23:12 Відповісти
 
 