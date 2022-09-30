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Київська область (3131) ДБР (2556)

Адвокат: за Андрія Мартинова вступляться міжнародні інституції

Новини Цензор.НЕТ Події

мартинов,пресконференція

Адвокати Андрія Мартинова, одного з найкрупніших девелоперів Київщини, звернулися до міжнародної спільноти, американських представництв – щоб захиститивітчизняний бізнес від безпідставних обшуків і блокувань з боку ДБР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це грабіж" – прокоментував Заслужений юрист України адвокат Микола Павленко низку надуманих, на його думку, безпідставних кримінальних проваджень на забудовника Андрія Мартинова.

"І мені прикро, - зазначив юрист під час пресконференції в Національній спілці журналістів, - що територіальне управління ДБР у м.Києві наслідує як методи грабіжників, так і їхні прийоми. Особливо прикро, що це відбувається тоді, коли наші представники влади і суспільства шукають засоби з усього світу, бо країна є реципієнтом зовнішньої допомоги. Паралельно з цим місцеві правоохоронні відомства вбивають все що приносить дохід країні і створює робочі місця".

"До війни спроби заблокувати господарську діяльність забудовника - успішно відбивалися. Традиційною загрозою було зупинення структури яка веде масштабне будівництво на Софіївській Борщагівці.

Попри те що в нас вистачає зовнішніх ворогів – гроші сакральний символ, який не може залишити поза увагою Державне бюро розслідувань. З’явились численні гінці з метою надати відомість про необхідність надання відкупу. Отримавши відмову у наданні будь-якої неправомірної вигоди група осіб, прізвища яких я не буду називати, розпочала наступ на будівельний бізнес найкрупнішого будівельника в Київській області", сказав адвокат.

Олігархічно-кланова структура впивається своєю безкарністю, користуючись тим, що увага суспільства і влади прикута до фронту. Вони глумляться над законом – зазначили виступаючі.

"В ухвалі про арешт йдеться про все що рухається і не рухається. Я вжахнувся формулюванні підозри, яку висунули моєму клієнту. Складається враження, що ті, хто її робив - люди далекі від юридичної освіти. Було вжито формулуювання "притягнуто забудовника за несплату податку з оборудок". Даруйте, податковий кодекс структурує податки, і не має там "податку з оборудок". Наразі сума потецнійної шкоди, яка використовуються як привід блокування господарської діяльності, надута, притягнута за вуха - в рази менше шкоди, яку спричинили арешти та перешкоджання бізнесу Мартинова" - наголосив Павленко.

Як повідомлялося раніше - ДБР ініціювало питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного Мартинова для відшкодування збитків державному бюджетові України. Зокрема, мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок.

"За наведених обставин ми вказали прізвища наших "героїв" які вимагають через посередників грошові знаки і спрямували відповідні листи, докази, до відповідних органів. Я змушений був звертатися до іноземних інституцій, до Сполучених Штатів. Бо ця країна, яка є донором для нашої економіки, має знати "героїв" які грабують воюючу країну зсередини, роблять все для того, щоб Україна перетворилася на дике поле".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Недавно общался с давним знакомым, адвокатом. Больше трёх лет защищает одного «предпринимателя», тот инвестировал в строительство жилья на этапе котлована (типа, для себя лично и своей семьи); потом делал ремонты, обустраивал, оснащал сантехникой и бытовой техникой и продавал готовые квартиры под ключ: плати и заселяйся. Прибыль достигала 60-80%. По итогам «бизнеса» наварил многие сотни миллионов гривень. Налоговая начислила налоги, адвокат доказывает, что это «никакое не предпринимательство», хотя было куплено и продано свыше сотни квартир. В мутной воде украинского «законодательства», продажных прокуроров и судей ловится только «мытная рыбка». Да, самое главное: все эти годы его «крышевала» та самая прокуратура, где сейчас совсем другие люди ведут его «дела». Спросите, а где те, прежние? Они уже в Европе! Купили жилье в Словакию и Испании, у них все хорошо.
Украина. Безстыдство и беззаконие.
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29.09.2022 20:28
+4
Бо ти, зелений говнюк, явно до реального бізнесу не маєш ніякого відношення. Отнять и поделить- лозунг усіх тупих зеленобидлотів. Так ось- забирй та діли бізнес зеленохвойд, зрозумів? Ти пробував сам якийсь бізнес зараз в Україні завести, тім більш великий бізнес? Не знаєш- заткни своє хлєбало. ДБР- це дерьмаковсько-бабломойскька контора по відйому грошей у всіх видів бізнеса в Україні в карман сук урода. До того ж наврядчи хтось буде звертатися до США за допомогою та при цьому тирить гроші
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29.09.2022 21:23
+3
дбр - карманная клоака татарова-хермака
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29.09.2022 21:20
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Недавно общался с давним знакомым, адвокатом. Больше трёх лет защищает одного «предпринимателя», тот инвестировал в строительство жилья на этапе котлована (типа, для себя лично и своей семьи); потом делал ремонты, обустраивал, оснащал сантехникой и бытовой техникой и продавал готовые квартиры под ключ: плати и заселяйся. Прибыль достигала 60-80%. По итогам «бизнеса» наварил многие сотни миллионов гривень. Налоговая начислила налоги, адвокат доказывает, что это «никакое не предпринимательство», хотя было куплено и продано свыше сотни квартир. В мутной воде украинского «законодательства», продажных прокуроров и судей ловится только «мытная рыбка». Да, самое главное: все эти годы его «крышевала» та самая прокуратура, где сейчас совсем другие люди ведут его «дела». Спросите, а где те, прежние? Они уже в Европе! Купили жилье в Словакию и Испании, у них все хорошо.
Украина. Безстыдство и беззаконие.
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29.09.2022 20:28 Відповісти
Це він при продажі квартир податки не платив, чи як? А як це можливо взагалі?
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29.09.2022 21:08 Відповісти
Так. У нас, на жаль, можливо все.
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30.09.2022 01:49 Відповісти
Жабогадюкінг?
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29.09.2022 20:28 Відповісти
Цікаво, що то за «герої»?
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29.09.2022 20:28 Відповісти
Чим гучніші заяви адвокатів, тим більша впевненість в правоті ДБР. Ще в Лігу сексуальних реформ зверніться.
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29.09.2022 20:55 Відповісти
Бо ти, зелений говнюк, явно до реального бізнесу не маєш ніякого відношення. Отнять и поделить- лозунг усіх тупих зеленобидлотів. Так ось- забирй та діли бізнес зеленохвойд, зрозумів? Ти пробував сам якийсь бізнес зараз в Україні завести, тім більш великий бізнес? Не знаєш- заткни своє хлєбало. ДБР- це дерьмаковсько-бабломойскька контора по відйому грошей у всіх видів бізнеса в Україні в карман сук урода. До того ж наврядчи хтось буде звертатися до США за допомогою та при цьому тирить гроші
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29.09.2022 21:23 Відповісти
💯
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29.09.2022 22:32 Відповісти
Про звернення до США: якась баба Беня тирила мільярди з ПриватБанку і розміщувала їх в США. І нічого, США «не помічали».
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30.09.2022 01:52 Відповісти
Ти хворий???? Хоча про що це я -зелєбобіки всі хвороваті на всю башку. На твого бабломойського давно вже заведена справа в США, як і на твого грінпоца, як співучасника.

ось вся довга історія

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Тупа зелень обвинувачує всіх, хто не ліже зад "наполеонія", як вони, та відмовляється давати взятки та відкати цей зеленой плєсєні.
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30.09.2022 11:34 Відповісти
Надо же быть такой мразью, как volley…
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30.09.2022 22:02 Відповісти
Надо же бути таким ******, як Andrew86 ))) Пшло на хрен, кацапське ує...ще
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30.09.2022 22:43 Відповісти
Хорошо, что ты хоть понимаешь, какая ты мразь. Уже неплохо для ублюдка
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01.10.2022 10:03 Відповісти
Ты, зеленый вонючий хрен, где ты, падаль, был когда я 4 года воевал на востоке? Зад лизал бабломойскому и *****? Продолжай, говнюк, это чисто твое!! Желаю там и захлебнуться тебе , урод! Это ты понимаешь- что ты конченный ублюдок, поэтому и воняешь тут, послали тебя на хрен- бегом беги, тебе там прогулы давно ставят, утырок)))))
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01.10.2022 18:13 Відповісти
Ты воевал? Судя по твоему лексикону видно, какая ты падаль и как сгнила твоя душа. Ты не человек, а дрянное мерзкое существо, способное только оскорблять и с*ат на форумах.
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02.10.2022 12:28 Відповісти
А, вообще, любого бота или «диванного героя» легко узнать по его свиным воплям о его «геройстве» на «колчаковских фронтах» и «подвигах по защите отечества». Но свиное рыло троля никуда не денешь…
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02.10.2022 12:34 Відповісти
Он Трампу та його діткам ще більше "вміняють". Там простіше набагато. Для формування класної кредитної історії формував завищену оцінку нерухомого майна, А яким способом ? Нерухомість придбану за 50 лямів, продавав за 100, покупцями були лаптеногі бізнесмени. І ось вам нова оцінка і гарний кредит. так нашурували на 250 лямів. В Америці це проступок. Гаспада делайте взноси - пропонував Ося Бендер тіньовим бізнесменам в Кісловодську. А цей не зробив, значить, винуватий.
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29.09.2022 21:17 Відповісти
дбр - карманная клоака татарова-хермака
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29.09.2022 21:20 Відповісти
Коли читаю про подібне, все частіше думка виникає лише одна: а де ви поставили галочку під час виборів 19-року? Чи даєте ви собі звіт, девелопери різного пошибу, що все, що відбувається, справа і ваших рук також?
Що все це-результат ВАШОГО вибору?!
Зробили їх разом?
Чи зробили себе?
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29.09.2022 22:29 Відповісти
 
 