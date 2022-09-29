Унаслідок обстрілу окупантів на Сумщині загинула людина

Унаслідок обстрілу російськими військами Сумщини одна людина загинула, двох поранено. Також пошкоджено будівлі в кількох населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За день російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів. Били ледь не по всьому кордону, по цивільних об’єктах на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка. Приходи булі зі ствольної артилерії, мінометів та САУ", - ідеться в повідомленні.



Як зазначається, в результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, один від важких ран помер у лікарні.



Також пошкоджені лінії електропередач та мережі "Інтернет" в кількох населених пунктах. Унаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.

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