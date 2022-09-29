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У Дніпрі два прильоти ворожих ракет по цивільних об’єктах, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,дніпро

Російські окупанти вдарили ракетами по цивільних об’єктах Дніпра.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два прильоти ворожих ракет, постраждали цивільні об'єкти. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Переведення всієї економіки країни на військові рейки?

Термінове будівництво кількох збройних заводів десь під землею у Карпатах?

Переведення усієї залізниці на сході на 1435 мм, розбирання всіх рейок до раші, рівняння насипів і руйнування мостів?

Арешт коломийського і експропріація активів?
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30.09.2022 00:12
+4
Зах@ярили атп и 50 автобусов рейсовых, убили сторожа. Уроды.
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30.09.2022 01:02
+3
Кацапи вже відкрито заявляють що будуть атакувати критичну інфраструктуру, кожен повинен планувати що робити якщо не буде світла/тепла/води, в якийсь момент може зникнути й зв'язок, надіємось на краще - готуємось до гіршого.
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30.09.2022 00:58
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Ймовірний пуск ракети флотом. Не точно
Збиття авіацією. Точно.
https://t.me/war_monitor/2786
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30.09.2022 00:01 Відповісти
Буба грозився прийняти якесь круте рішення 30 числа. Подивимось.
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30.09.2022 00:02 Відповісти
Переведення всієї економіки країни на військові рейки?

Термінове будівництво кількох збройних заводів десь під землею у Карпатах?

Переведення усієї залізниці на сході на 1435 мм, розбирання всіх рейок до раші, рівняння насипів і руйнування мостів?

Арешт коломийського і експропріація активів?
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30.09.2022 00:12 Відповісти
+ гатити по території рф всякий раз коли гатять по нам
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30.09.2022 03:59 Відповісти
Є влучання безпілотника в Миколаєві, в області - в об'єкт інфраструктури (є перебій в електропостачанні), повідомив заступник керівника ОП Тимошенко.
Також сили ППО збили три безпілотники недалеко від Одеси. Водночас інші ще залишаються в небі, додав Тимошенко.

А так прокоментувала оф.Одеська мерія у телеграм (пост був через деякий час видалено)
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30.09.2022 00:26 Відповісти
Надо заказывать у союзников разработать ракеты, наводящиеся на звук двигателя мопеда - это самое простое.
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30.09.2022 00:55 Відповісти
Кацапи вже відкрито заявляють що будуть атакувати критичну інфраструктуру, кожен повинен планувати що робити якщо не буде світла/тепла/води, в якийсь момент може зникнути й зв'язок, надіємось на краще - готуємось до гіршого.
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30.09.2022 00:58 Відповісти
От тільки ви не поточними, що це все буде в прифронтових містах. Миколаїв Кривий Ріг Дніпро Харків Запоріжжя тощо..але ніразу не Києві!
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30.09.2022 04:02 Відповісти
Мабуть тому,що яневтік всі ******* ПРО/ППО стягнув під Київ.
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30.09.2022 04:37 Відповісти
Зах@ярили атп и 50 автобусов рейсовых, убили сторожа. Уроды.
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30.09.2022 01:02 Відповісти
Це ж явне наведення!
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30.09.2022 09:25 Відповісти
а скільки прильотів сьогодні було по москальських цивільних і інфраструктурі??? АААА???? зеленський????
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30.09.2022 01:41 Відповісти
Класна Зе+За воюють, правда? І вже ні для кого не секрет що ця війна нууу дуууже дивна! Верніше нічого дивного, так зване українське військово-політичне командування дуже береже рашистів, їх майно, їх інфраструктуру. Вже цілком очевидно що для України і українців вони всі в Києві вороги!!!!
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30.09.2022 04:06 Відповісти
 
 