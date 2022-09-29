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У Дніпрі два прильоти ворожих ракет по цивільних об’єктах, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вдарили ракетами по цивільних об’єктах Дніпра.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Два прильоти ворожих ракет, постраждали цивільні об'єкти. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Y.M. Z.
показати весь коментар30.09.2022 00:12
+4 Михаил Батькович 2510fbed
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+3 Player New
показати весь коментар30.09.2022 00:58
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Збиття авіацією. Точно.
https://t.me/war_monitor/2786
Термінове будівництво кількох збройних заводів десь під землею у Карпатах?
Переведення усієї залізниці на сході на 1435 мм, розбирання всіх рейок до раші, рівняння насипів і руйнування мостів?
Арешт коломийського і експропріація активів?
Також сили ППО збили три безпілотники недалеко від Одеси. Водночас інші ще залишаються в небі, додав Тимошенко.
А так прокоментувала оф.Одеська мерія у телеграм (пост був через деякий час видалено)