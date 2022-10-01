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Британська розвідка про удар по Запоріжжю: Росія вбиває мирних жителів, яких тепер називає своїми громадянами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

колона,запоріжжя,гуманітарна

Розвідка Британії проаналізувала удар Росії по колоні на виїзді із Запоріжжя у п’ятницю.

Аналіз викладено у суботньому розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"30 вересня 2022 року російські війська майже напевно завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Місцева влада повідомляє про 25 убитих мирних жителів (у п’ятницю ввечері кількість загиблих зросла до 30. - Ред.). Боєприпасом, найімовірніше, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару по наземному об'єкту", - стверджується у зведенні.

Зазначається, що російський запас таких ракет, найімовірніше, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для знищення сучасних літаків і ракет, а не для використання проти наземних цілей.

Використання ракети із системи ППО для удару по наземному об'єкту майже напевно було викликано загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет більшої дальності.

Розвідка нагадує, що того ж дня президент Путін підписав угоди про анексію Запоріжжя та інших частин окупованої України.

"Росія витрачає стратегічно цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги й у процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер називає своїми громадянами", - йдеться у британському огляді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А росія своїх власних громадян завжди вбиває насамперед.
У цьому і пролягала основна різниця між фашизмом німецьким і фашизмом радянським - ті переважно вбивали чужих, а ці переважно вбивали своїх.
Фашизм німецький вже зник, а фашизм радянський все ще діє по своїм віковим лекалам
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01.10.2022 09:26
+7
***** бросил на уничтожение Украины не только ресурсы всей страны а и миллион своих орков отправил на бойню. И все ето якобы чтобы заставить украинцев разгаваривать па рузги. Вы правда в ето верите? Да благодаря ***** скоро на рашке уже некому будет разгаваривать па рузке
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01.10.2022 09:27
+5
У ***** нет *своих людей*. Да маньяк ***** и пол масквы вырезал бы если бы ето ему помогло захватить Украину.
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01.10.2022 09:24
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У ***** нет *своих людей*. Да маньяк ***** и пол масквы вырезал бы если бы ето ему помогло захватить Украину.
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01.10.2022 09:24 Відповісти
За, бери вище - пів підера! А пів мацкви він готовий вирізати і просто так.
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01.10.2022 11:17 Відповісти
так і я перднуть можу.. чому не поппередили..мі6.. наша шашліки їссть. неподобоство.. завпавляйте форді. ниссани.. и працювать
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01.10.2022 09:25 Відповісти
А росія своїх власних громадян завжди вбиває насамперед.
У цьому і пролягала основна різниця між фашизмом німецьким і фашизмом радянським - ті переважно вбивали чужих, а ці переважно вбивали своїх.
Фашизм німецький вже зник, а фашизм радянський все ще діє по своїм віковим лекалам
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01.10.2022 09:26 Відповісти
Як казав сралін, нєт чєлавєка, нєт праблєм
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01.10.2022 09:41 Відповісти
***** бросил на уничтожение Украины не только ресурсы всей страны а и миллион своих орков отправил на бойню. И все ето якобы чтобы заставить украинцев разгаваривать па рузги. Вы правда в ето верите? Да благодаря ***** скоро на рашке уже некому будет разгаваривать па рузке
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01.10.2022 09:27 Відповісти
Еще есть наивные которые думают что для кремля есть какие то свои граждане? И это после того как кремлевские нацисты сровняли с землей весь дамбас и убили там более 80-ти тысяч рузкоязычных а кто выжил того мобилизировали и отправили на фронт додыхать.
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01.10.2022 09:37 Відповісти
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01.10.2022 09:50 Відповісти
"у процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер називає своїми громадянами" Джерело: https://censor.net/ua/n3370822

Норд-Ост, підриви житлових будинків, теракти на вокзалах, Бєслан, обидві чеченські війни... Пожежі, які не гасили, маштабні паводки, в наслідок яких постраждали тисячі "свої громадян"...
Да плювати кремляді хтіли на "своїх громадян", якщо ця біомаса заважає їхній владі чи збагаченню. Так було, є і буде, якщо московію не знищити разом з її людожерською ідеологією.
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01.10.2022 10:35 Відповісти
Це так що плешивому всі люди пофік,але чого влада Запоріжжя зібрала і марунувала там скільки народу,всі чекали папірчика який потрібно *викупити,лишаю за скобками питання що їм було потрібно на окупованій території,в кожного своя причина.
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01.10.2022 12:23 Відповісти
я наверное чего то не понимаю, объясните плиз. по колоне ударили на каком то блокпосту ,перед выездом на оккупированную территорию.. в машинах дети.. то-есть эти люди хотели попасть в русский мир и не планировали (кто бы им дал) возвращаться ?
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01.10.2022 12:48 Відповісти
 
 