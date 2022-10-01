Росіяни обстріляли 4 райони Харківщини. Є поранені

Ворог продовжує тероризувати мирне населення прилеглих до кордону з РФ та лінії зіткнення територій Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби були обстріляні райони населених пунктів: Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об‘єкті та в багатоквартирному будинку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: в Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років, в Харківському - на розтяжці підірвався чоловік 39 років.

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Триває розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші захисники продовжують нищити російських окупантів.", - зазначив Синєгубов.