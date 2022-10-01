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Субсидіями та пільгами відтепер опікується Пенсійний фонд

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

субсидія

З 1 жовтня розпочалася поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні", - йдеться в повідомленні.

В Пенсійному фонді зазначили, що до 1 грудня 2022 року механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється: як і раніше, документи від громадян прийматимуть органи соціального захисту.

Від 1 грудня 2022 року звертатись за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.

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"Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання громадян", - повідомили у ПФУ.

Автор: Ольга Лузан
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Вул. Банківську став час перейменувати на Пенсійну.
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01.10.2022 12:47 Відповісти
Субсидії від цього рішення не зростуть і не всім будуть їх надавати
А сільські люди які мають землю для них взагалі субсидія не зазначена
Тобто шукають причини щоб відмовити але працівники совбезу отримують сутсидії
Отримати субсидії це великий клопіт і нерви багато хто і не хоче таких субсидій
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01.10.2022 12:49 Відповісти
Да вот незадача,если у тебя есть какая то халабуда помимо квартиры-тебе нихх.я не дадут,ты богач или продавай что то.Идите нахх с своими супсидиями тва.ри!
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01.10.2022 12:53 Відповісти
Субсидия - это по сути дотация малоимущим от державы на коммуналку и ничего более.
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01.10.2022 12:59 Відповісти
В цій державі хто могорич заніс- той і стриже баранів.
Яким боком пенсійний фонд до субсидій?
Тепер збільшувати штат, перенавчати персонал, бо- що на виході?
Правильно - лишній гемор громадянам.
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01.10.2022 13:11 Відповісти
Тобто, держава переклала піклування малоімущими з держбюджету на фонд, який у більшій мірі формується з відрахувань працюючих та підприємців. Геніальний крок, забирати більшу частину податків у державний бюджет через податкові органи, а витрати перекласти на відрахування працюючих.
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01.10.2022 13:16 Відповісти
Альо, люди ! Законодавство і нормативна база не змінюєтья. Передається адміністрування і управління призначенням і нарахувань пільг і субсидій.

Мене цікавить, як ПФ усе це переварить і чим будуть займатися місцеві управління соцзахисту ?? Там же цілі зали і поверхи ремонтували під прийом субсидіантів і пільговиків.
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01.10.2022 13:36 Відповісти
--- У місті " Чорних полковників" Світловодську. де незмінно правлять виповзні КДБ/ саме у нас знайшли прихисток--спочинок карателі--катюги НКВС ( КДБ) із всього СРСР / із цим просто жах.../ Соцжахом керує бездушна солдафонка із своїми ГБ-ешницями...---терор несусвітній!!!
Я бачив. як гірко плакала(немов дитя )83- річна вчителька/ я жебрав із нею. оту.клятенну . субсидію.../. коли її .немічну. заганяли по кабінетам. а потім виставили геть...І почвалала вона. сердешна. жалітися у штаб БЮТ/ до Юлії.../
Я бачив. як воїн--АТО-шник прокопчений пороховими газами/стояв поперед мене у загальній черзі.../і через кожні 5--15 хв. зривався і біг .до громадського туалету аж на автостанцію( мабуть окопниц цистіт ). бо захисниці позачиняли всі туалети власними ключами... А потім цей хлопчина вискочив із приймальні. як ошпарений(покритий плямами) і увесь колотився...На щастя.поруч була його кохана. яка запічкала його заспокійливими... На цих садисток управи НЕМАЄ !!! Їх ***** обласне керівництво...Із судів НЕ вилазю... Проте і на ухвали судів чхати вони хотіли ... У тандемі із комунальниками--здирниками вони вправно обтяпають Вам будь яку заборгованість ...Крім того із бухгалтерською освітою вони жваво беруться провадити аудит судових рішень і НЕ визнавати їх... Субсидія.виключно. для своїх в доску. А для нас українців у них девіз :-- Хохли--хохли. чтоб вьі сдохли. рохли !!! Так що окупація у нас не лише зовнішня...
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01.10.2022 16:38 Відповісти
 
 