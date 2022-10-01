Субсидіями та пільгами відтепер опікується Пенсійний фонд
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
З 1 жовтня розпочалася поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ПФУ.
"Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні", - йдеться в повідомленні.
В Пенсійному фонді зазначили, що до 1 грудня 2022 року механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється: як і раніше, документи від громадян прийматимуть органи соціального захисту.
Від 1 грудня 2022 року звертатись за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.
"Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання громадян", - повідомили у ПФУ.
Будь ласка, зачекайте...
А сільські люди які мають землю для них взагалі субсидія не зазначена
Тобто шукають причини щоб відмовити але працівники совбезу отримують сутсидії
Отримати субсидії це великий клопіт і нерви багато хто і не хоче таких субсидій
Яким боком пенсійний фонд до субсидій?
Тепер збільшувати штат, перенавчати персонал, бо- що на виході?
Правильно - лишній гемор громадянам.
Мене цікавить, як ПФ усе це переварить і чим будуть займатися місцеві управління соцзахисту ?? Там же цілі зали і поверхи ремонтували під прийом субсидіантів і пільговиків.
Я бачив. як гірко плакала(немов дитя )83- річна вчителька/ я жебрав із нею. оту.клятенну . субсидію.../. коли її .немічну. заганяли по кабінетам. а потім виставили геть...І почвалала вона. сердешна. жалітися у штаб БЮТ/ до Юлії.../
Я бачив. як воїн--АТО-шник прокопчений пороховими газами/стояв поперед мене у загальній черзі.../і через кожні 5--15 хв. зривався і біг .до громадського туалету аж на автостанцію( мабуть окопниц цистіт ). бо захисниці позачиняли всі туалети власними ключами... А потім цей хлопчина вискочив із приймальні. як ошпарений(покритий плямами) і увесь колотився...На щастя.поруч була його кохана. яка запічкала його заспокійливими... На цих садисток управи НЕМАЄ !!! Їх ***** обласне керівництво...Із судів НЕ вилазю... Проте і на ухвали судів чхати вони хотіли ... У тандемі із комунальниками--здирниками вони вправно обтяпають Вам будь яку заборгованість ...Крім того із бухгалтерською освітою вони жваво беруться провадити аудит судових рішень і НЕ визнавати їх... Субсидія.виключно. для своїх в доску. А для нас українців у них девіз :-- Хохли--хохли. чтоб вьі сдохли. рохли !!! Так що окупація у нас не лише зовнішня...