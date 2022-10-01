Окупанти викрали трьох волонтерів у Херсоні, - поліція

За минулу добу працівники поліції відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. Захоплення установ, викрадення та катування людей, мародерство – ось чим займаються військовослужбовці РФ на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

Вночі ворог обстріляв 5 населених пунктів. Під ворожим артилерійським вогнем опинилися Високопілля, Миролюбівка, Зарічне, Осокорівка та Нововознесеньське. Пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі і дороги. Є постраждалі серед місцевих мешканців. Поліція збирає речові докази, проводить огляд місць обстрілів та фіксує наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ.

У Херсоні військові РФ викрали трьох місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам. Обставини викрадення волонтерів встановлюються.

У місті Олешки озброєні військовослужбовці російської федерації, перебуваючи на території Олешківської дитячо-юнацької спортивної школи, погрозами забрали у охоронця ДЮСШ ключі від приміщень школи та користуються ними й майном, яке там є.

З тимчасово окупованих Херсона, Олешок та Берислава продовжує надходити інформація про факти мародерства російськими військовими, які обкрадають будинки і квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.

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