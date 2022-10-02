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Єрмак у Туреччині обговорив із керівниками компанії Baykar виробництво БПЛА в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розпочав візит до Турецької Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, він відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар". Очільник Офісу Глави Української держави став першим іноземним гостем, який побував у Дослідницькому центрі компанії Baykar, засвідчивши його фактичне відкриття.

За даними ОП, Єрмак також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Сторони обговорили поточні й майбутні проєкти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України.

"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії "Байкар" на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", - наголосив український посадовець.

Читайте також: Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вручив Орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії "Байкар" Сельчуку Байрактару.

"Продовжуємо зміцнювати обороноздатність нашої держави у тісній взаємодії з нашим стратегічним партнером - Туреччиною", - зазначив керівник Офісу Глави держави.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
До чого тут дєрмак?
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02.10.2022 15:52
+36
Там і залишайся гандон фсбешний!
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02.10.2022 15:52
+32
А куди дівалися наші відмінні БПЛА "Сокол 200", Лелека та інші? Що, пішли вслід за ракетними програмами в асфальт?
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02.10.2022 15:52
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До чого тут дєрмак?
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02.10.2022 15:52 Відповісти
Давно не мелькав. Подзвонили з Луб'янки, щоб не розслаблявся.
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02.10.2022 15:53 Відповісти
Піар розкрутка Д'єрмака як запасний варіант на Президента України. Російський проект продовжує діяти.
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02.10.2022 16:09 Відповісти
********* это он могна монон моно
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02.10.2022 21:45 Відповісти
Конкретно кажучи про відкати він там домовлявся.
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02.10.2022 15:52 Відповісти
Там і залишайся гандон фсбешний!
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02.10.2022 15:52 Відповісти
Это ещё дерьмо под ногами у ВСУ путается.🤬
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02.10.2022 15:52 Відповісти
А куди дівалися наші відмінні БПЛА "Сокол 200", Лелека та інші? Що, пішли вслід за ракетними програмами в асфальт?
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02.10.2022 15:52 Відповісти
А то куди ж.
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02.10.2022 16:10 Відповісти
писец заводу ((. пустили дерьмака в огород.
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02.10.2022 15:53 Відповісти
Ну скільки вже можна?!??!?
Усюди куди дотягуються граблі цього кремлівського виродка приходить киздець усім ініціативам по сумісному виробництву зброї для ЗСУ. Все заморожується, гальмується і врешті-решт розвалюється.
На сьомому місяці війни вже давно мали б працювати до десятка подібних заводів, та всюди провали і саботаж за якими хоч важко та все ж можна угледіти цього кончаного покидька.
Прийде час і Зеленський відповість за свою тупість якою скористався агент кремля Дєрмак.
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02.10.2022 16:32 Відповісти
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02.10.2022 15:53 Відповісти
*****, срущее в чемодан, послало свою шестерку Дерьмака в разведку.
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02.10.2022 15:54 Відповісти
Щось забагато стає д"Єрмака. Хоча його і до цього вистачало, але зараз прям медіа персона.
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02.10.2022 15:54 Відповісти
просто у него ермолка самая большая...
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02.10.2022 16:18 Відповісти
Старший спеціаліст по БПЛА.
Кур-р-рча ляґа...
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02.10.2022 15:57 Відповісти
Він у Боневтіка спеціаліст по всьому, де можна нагадити Україні.
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02.10.2022 15:58 Відповісти
Яке право має якийсь голова контори щось обговорювати від імені держави? Але ж це УКРАЇНА ! Тут і не таке можливе.
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02.10.2022 15:58 Відповісти
От і всі деталі перемовин, до останньої коми, будуть зразу відомі кремлю.
Колись цей хряк займеться прямою роботою - туалетна бумага, папір, олівці, вчасно прибраний офіс президента ітп.
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02.10.2022 15:58 Відповісти
А чого він усюди виходить за межі своїх повноважень? Може Невтікач дасть роз'яснення?
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02.10.2022 16:00 Відповісти
****** дЄрьмак на заданіі кремля!
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02.10.2022 16:02 Відповісти
Дєрьмак=зрада=шибениця
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02.10.2022 16:03 Відповісти
Дерев,яна шибениця цю жирну тушу не витримаэ,потрiбно зробити з металу i глибоко закопати в асфальт!
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02.10.2022 16:24 Відповісти
А может быть, он уже имеет право на виселицу о четырех столбах?
"Как барон, вы в Англии имеете право на виселицу о четырех столбах, и в Сицилии, как маркиз, - на виселицу о семи столбах; у простого дворянина виселица о двух столбах, у ленного владельца - о трех, а у герцога - о восьми."
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02.10.2022 18:18 Відповісти
секретар ОПи -" український посадовець" на міжнародній арені?..
зебіли, заведіть вже посаду "сірий кардинал", засланець, опікун недієздатного преза - всім буде зрозуміло і не так досадно за вумний нарід..
бо, якщо що, воно, дермак, нирне убік, зникне - і кінці у воду - крайнього нема, тільки блимаючий вилупленими оченятами блідий та неголений алєнь, гарант-лошара, чтєц-дєкламатор, Лєнкін муж ..(((
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02.10.2022 16:05 Відповісти
Його першого тоді свої уберуть фізично, а поки він ***** потрібен ще.
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02.10.2022 16:11 Відповісти
Так Чмут хвалився нещодавно. що домовилися і про це і про закупівлю систем для байрактарів...а він зараз представляє той фонд, який має більше грошей, ніж в МО, якщо вірити його заявам..
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02.10.2022 16:10 Відповісти
це для того щоб хазяєвам за поребрик технології перекинуть?
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02.10.2022 16:17 Відповісти
Існують кращі ніж байрактар українські БПЛА, вони кращі та дешевши. але єрмакам, арахаміям та всіляким зе країна лежить глибше заднього карману.
Дуже пасує до теми брехня буданівців у попередній новині: "Пошли они нах#й, п#здаболы"
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02.10.2022 16:22 Відповісти
**** дєрьмаковська,вже щось знову мутить!
Там десь рядом і ахламідія повинна бути - зелена мразь!
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02.10.2022 16:23 Відповісти
А причем завхоз по скрепкам к производству беспилотников?
Что он вообще делает в Турции? Ермак - руководитель офиса президента, а не министр иностранных дел и не заместитель МО.
На кого бросил свой склад скрепок, бумаги и дыроколов?
Наверное, кураторы из москвы дали ему задание контролировать производство беспилотников.
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02.10.2022 16:24 Відповісти
Це значить виробницва в Україні не буде! Він знає що про нього всі знають,
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02.10.2022 16:24 Відповісти
Єрмак фірмочки робить через,які товар проходить,все через фір мочки і гроші в карман,він кругом це робить.
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02.10.2022 20:06 Відповісти
Денег, еще денег! Еще!
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02.10.2022 16:27 Відповісти
щось мені тривожно стало за"виробництво БПЛА на території України"
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02.10.2022 16:28 Відповісти
А таке входить до його обов'язків? Агову! Хто там має право-розберіться з цим "бардаком"! Хоча до кого я "волаю".Не при цій владі..
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02.10.2022 16:33 Відповісти
Рада нам закон прийма
Хто розробник? А.Єрмак
Наших воїнів обмін
Гляньмо! І там вже він
Він же, за столом
Зустрічається з послом
На все у нього хист і дар
ПолітПродюсер і "Байкар"
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02.10.2022 16:36 Відповісти
Яке відношення має гловний канцелярист до таких домовленостей? Він що мінстр оборони чи міністр закордоних справ України? Може я чогось не розумію, поясніть!
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02.10.2022 17:07 Відповісти
На виконання доручення президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вручив Орден "За заслуги" ІІІ а хіба розробники "джавелінів" і "хімарсів" не вартують набагато більше орденів ?Тим більше, що "Байрактари" погоди не роблять у війні з рашистом,а якщо зважувати,що куйло пропонував туркам збудувати завод для спільного виробництва "байрактарів", то підозрілим є єрмаковска діяльність
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02.10.2022 17:13 Відповісти
дерьмак... трахамония... УЖАС! да вас всех безобразных необразованных пиддддддддддоров на кукан... ПОЗОР ... кто правит страной? УРОДЫ!
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02.10.2022 17:15 Відповісти
Цікаво, поки Завгосп розїжджає по закордоном взагалі в незрозумілому статусу до своїх посадових обов`язків , хто контролює роботу прибиральниць в бункері Зелі.
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02.10.2022 17:17 Відповісти
А ви - Залкжний, Залужний... Ось хто війну виграє... верхи на білому байрактарі
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02.10.2022 17:24 Відповісти
Дерьмак снова решил подзаработать. Наш Сокіл 300 на порядок вище Байрактару.
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02.10.2022 17:25 Відповісти
Що ви накинулись на єрмака, а може він свої гроші вкладає в цей завод
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02.10.2022 18:08 Відповісти
Шо это чмо делает в Турции? Гоните эту фсбэшную тварь!
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02.10.2022 18:41 Відповісти
А де логіка? Бо в Туреччині по заводу не вдарять, а тут моментально?
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02.10.2022 19:05 Відповісти
не вдарять, бо то турецький завод, а турки (принаймні пердоган, як його називає зеленський) підтримують стосунки з рашистами
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02.10.2022 19:41 Відповісти
Та він просто знущається над притомними громадянами України.
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02.10.2022 19:38 Відповісти
Тарас Чмут вже все обговорив раніше. А до чого тут тапімордик?
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02.10.2022 20:01 Відповісти
Дерьмак то таке - х.з.я. Ось це діло - https://www.5.ua/ru/myr/ssha-zakupiat-dlia-ukrayni-iuzhnokoreiskoe-oruzhye-y-peredadut-eho-cherez-chekhyiu-smy-288887.html
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02.10.2022 20:24 Відповісти
"Президент Зеленський має відповісти українському народу, чому Андрій Єрмак створює диктатуру під час війни, яка триває. Це те, за що боровся український народ? Єрмак фактично взяв під контроль усі інституції та погрожує всім, хто виступає проти влади, кримінальними справами"
Конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що дії Андрія Єрмака загрожують національній безпеці України.
https://spartz.house.gov/media/press-releases/congress-must-grow-backbone-and-president-zelensky-must-explain-mr-yermaks
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02.10.2022 20:33 Відповісти
 
 