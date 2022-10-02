Єрмак у Туреччині обговорив із керівниками компанії Baykar виробництво БПЛА в Україні
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розпочав візит до Турецької Республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, він відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар". Очільник Офісу Глави Української держави став першим іноземним гостем, який побував у Дослідницькому центрі компанії Baykar, засвідчивши його фактичне відкриття.
За даними ОП, Єрмак також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Сторони обговорили поточні й майбутні проєкти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України.
"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії "Байкар" на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", - наголосив український посадовець.
На виконання доручення президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вручив Орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії "Байкар" Сельчуку Байрактару.
"Продовжуємо зміцнювати обороноздатність нашої держави у тісній взаємодії з нашим стратегічним партнером - Туреччиною", - зазначив керівник Офісу Глави держави.
Будь ласка, зачекайте...
Минулого четверга міністр оборони Олексій Резніков був вимушений відбиватись від звинувачень у тому, що створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Усюди куди дотягуються граблі цього кремлівського виродка приходить киздець усім ініціативам по сумісному виробництву зброї для ЗСУ. Все заморожується, гальмується і врешті-решт розвалюється.
На сьомому місяці війни вже давно мали б працювати до десятка подібних заводів, та всюди провали і саботаж за якими хоч важко та все ж можна угледіти цього кончаного покидька.
Прийде час і Зеленський відповість за свою тупість якою скористався агент кремля Дєрмак.
Кур-р-рча ляґа...
Колись цей хряк займеться прямою роботою - туалетна бумага, папір, олівці, вчасно прибраний офіс президента ітп.
"Как барон, вы в Англии имеете право на виселицу о четырех столбах, и в Сицилии, как маркиз, - на виселицу о семи столбах; у простого дворянина виселица о двух столбах, у ленного владельца - о трех, а у герцога - о восьми."
зебіли, заведіть вже посаду "сірий кардинал", засланець, опікун недієздатного преза - всім буде зрозуміло і не так досадно за вумний нарід..
бо, якщо що, воно, дермак, нирне убік, зникне - і кінці у воду - крайнього нема, тільки блимаючий вилупленими оченятами блідий та неголений алєнь, гарант-лошара, чтєц-дєкламатор, Лєнкін муж ..(((
Дуже пасує до теми брехня буданівців у попередній новині: "Пошли они нах#й, п#здаболы"
Там десь рядом і ахламідія повинна бути - зелена мразь!
Что он вообще делает в Турции? Ермак - руководитель офиса президента, а не министр иностранных дел и не заместитель МО.
На кого бросил свой склад скрепок, бумаги и дыроколов?
Наверное, кураторы из москвы дали ему задание контролировать производство беспилотников.
Хто розробник? А.Єрмак
Наших воїнів обмін
Гляньмо! І там вже він
Він же, за столом
Зустрічається з послом
На все у нього хист і дар
ПолітПродюсер і "Байкар"
Конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що дії Андрія Єрмака загрожують національній безпеці України.
https://spartz.house.gov/media/press-releases/congress-must-grow-backbone-and-president-zelensky-must-explain-mr-yermaks