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Після визволення Куп’янська зрадники переховувалися у підвалах біля міста, - Нацгвардія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

купянськ

Після визволення Куп’янська українські захисники виявляли зрадників, які переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"У селищах, що поблизу Куп’янська, колаборанти переховувалися у підвалах. Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи", - каже один із військових, який знаходиться на Харківському напрямку.

Також у перший день відбиття міста, на одному з блокпостів військовослужбовці НГУ виявили 11 окупантів, які заблукали у стороні українських захисників та вийшли в "руки" гвардійців.

Зайшовши у Куп’янськ нацгвардійці перші 3-4 дні допомагали цивільним евакуйовуватися під шквальними обстрілами, орієнтували безпечними маршрутами, аби люди не потрапили у "гарячі місця".

В Нацгвардії зазначили, що сотні дітей окупанти вивезли до Росії, буцімто до таборів відпочинку, обіцяючи батькам безпеку для їхніх дітей. Проте до сьогодні ті батьки не знають про долю своїх дітей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
надо поручить эту тему Папе Римскому, а то он хернёй мается, не знает, где его место в этой жизни
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02.10.2022 16:15
+13
зрадники мали в підвалах і залищитись, а оккупанти заблукати на віки, а от з дітьми - проблема дуже тяжка. Її треба розкручувати по всіх міжнародних площадках з забороною мордору всіляких контактів з цивілізованим світом.
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02.10.2022 16:09
+5
некому лопату подаруваты зрадныкам,шоб сами в подвале окопались?
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02.10.2022 16:08
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некому лопату подаруваты зрадныкам,шоб сами в подвале окопались?
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02.10.2022 16:08 Відповісти
зрадники мали в підвалах і залищитись, а оккупанти заблукати на віки, а от з дітьми - проблема дуже тяжка. Її треба розкручувати по всіх міжнародних площадках з забороною мордору всіляких контактів з цивілізованим світом.
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02.10.2022 16:09 Відповісти
надо поручить эту тему Папе Римскому, а то он хернёй мается, не знает, где его место в этой жизни
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02.10.2022 16:15 Відповісти
Да, любит московщину вот пусть и попробует отобрать у нее детей. Может хоть что-то начнет соображать. Вон немцы и чешский Земан чудотворно исцеляются на глазах.
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02.10.2022 16:29 Відповісти
А якщо подумати менш емоційно? Як же треба довіряти будь кому-щоб віддати йому собаку чи кішку?А тут взяли і віддали найрідніше-дитину.І зараз Україні,при всіх її турботах,потібно займатися людською ненавистю до України.Батьки ,які віддали своїх дітей-ви що,не знали кому?Нам спочатку треба повернути дітей України з Азовсталі...
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02.10.2022 17:16 Відповісти
Не побвгли за своїми "ашвабадітєлями", а вирішили сховатися? Знають, ща там вони нікому не потрібні, хіба що як гарматне м'ясо.
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02.10.2022 16:16 Відповісти
багато пишуть по Лиману що орків випустили з оточення за договорняком з ОП або з кимось ще.

Якщо подивіться відео від туди, то дійсно дуже мало трофейної техніки, вбитих або взятих в полон орків.
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02.10.2022 16:17 Відповісти


Сергей Лысый

@SergejLysyj1

·

4 ч

Вихід з оточення в районі н/п Лиман підрозділів 20-ї гв. загальновійськової армії та інших підрозділів ЗС РФ завершено. Він керувався безпосередньо на місті ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] Всього виведено 4 360 військових. Вони знов будуть убивати українців. Втрати ЗС РФ-890чел
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02.10.2022 16:18 Відповісти
ох, ці 4360 ше аукнуться, БЛД!!!!
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02.10.2022 16:28 Відповісти
Кругом зрада, якщо недовіряти своїм військам тоді кому довіряти?
До прикладу Іловайсь і Дебальцево: більшість наших військових вирвались з оточення, хоча були в ще гіршому положенні.
Може в кіно так і буває що ніхто не може вийти з оточення, але в реальності дещо по іншому.
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02.10.2022 16:39 Відповісти
питання ставити треба і Залужному у тому числі.

НЕ НА ЧАСі за*бало вже
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02.10.2022 16:49 Відповісти
Ви вважаєте що українські військові настільки тупі, що вони нерозуміють наслідків подібних вчинків? (маю на увазі надання змоги втечі москалям)
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02.10.2022 16:57 Відповісти
Ви вважаєте, що військові не підірвали мости в Крим і провели розмінування Чангара правильно, так?

Хто у нас найголовніший Головком забули вже?

Нагадую - ЗеЄрмак
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02.10.2022 17:01 Відповісти
Єрмак що біга біля кожного підрозділу і дає команди особисто, щось я невпевнений в таланті цієї особи: спочатку оточити війська - поті дати їм вийти, а військові будуть про це мовчати (зважую військові, а не диванні експерти).
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02.10.2022 17:10 Відповісти
Люди, які ще на початку повномасштабного вторгнення говорили про нашу швидку перемогу, про репарації (єдиний телемарафон), тепер тішилися оточенням московитів у Лимані. Але якщо хтось хотів чути, що там насправді, то знав: оперативне оточення. Ніяких 5 000 у Лимані ще кілька днів тому не було. Не слухайте Гайдая. Військові запускали дрони і бачили, що там залишалось значно менше тисячі окупантів.

ЗСУ має не лише ворога бити, а й своїх вояків берегти. Тому не йдуть у лобові атаки.
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02.10.2022 18:14 Відповісти
Особисто я розраховував що так і буде. Бо коли забагато хайпу усюди про котли, то воно потім якось так і буває.
І так теж добре б'ють ворога. Слава ЗСУ!
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02.10.2022 22:12 Відповісти
для чого їх витягли із тих підвалів?нехай би там і проживали
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02.10.2022 16:22 Відповісти
А что нельзя было гранату кинуть? Теперь будуь по Киеву по ресторанах ходить, как Штепа пока какой то судья-сепар не реабилитирует их.
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02.10.2022 16:24 Відповісти
А може треба зразу в морг!
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02.10.2022 16:40 Відповісти
Кацапську гниду Volodymyr Volodymyr 47e311b5 на шибеницю!
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02.10.2022 17:04 Відповісти
Дайте я угадаю. Зрадники отделаются условными сроками и через какое-то время снова начнут топить за русский мир.
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02.10.2022 17:13 Відповісти
Можливо навіть депутатами чи мерами стануть
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02.10.2022 18:46 Відповісти
Деякі не зовсім обдумані пости, написані тут змушують мене еаписати цей свій. Ніхто з постійних читачів Цензора не звинуватить мене у любові до зеленої влади. Але я впеанений, що рзмови про договорняки між нпю і кацапами про безпечний відвід кацапів з Лиману - то або ворожі вкиди, або відсутність думати. Поторюю - ніякі Єрмаки не мають впливу на низові ланки нашої армії рівня Бтгр/Ртгр. П тим більше на рівні взвод-відділення. А саме вони безпосередньо здійснюють вогнеаий контакт з ворогом. І від них самих і від обставин безпосередньо на місці, а не від команди якогось Єрмака залежить, чому і як вони двють у тих, чи інших випадках. Відкрию очі декому - найбільша цінність для молодштх командирів - особовий склад, тому робиться все для розумного його використання, в тому числі і при атаці, ци зачистці. І справді бувпж, що деяким групам дають аідійти лише для того, щоб не класти своїх в тпких масштабах, що переога стає Пірровою. Не ведіться на ісиерію і кацапську гру. У Лимані зроьлено все правильно і якнайкраще. Численні фото мертвих ворогів і спаленої техніки особливо на дорогах дають найкращий аргумент для розуміння того, хто і як "випускав" кацапів. І останнє. Навіть ті кацапи, які вицшли з оточення, певний час залишаються ровністю не боєздатними і у більшості з них на все життя залишпжться синдром зайця, який не лише біжить при найменшому натяку на небезпеку, але й тягне за собою тих, хто поряд. Не вірте ворожій пропаганді. Вірте а ЗСУ.
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02.10.2022 17:32 Відповісти
Не думаю, що ЗСУ свідомо дали вийти залишкам 20-ї армії з Лимана. Кільце ж до кінця не було замкнене, бо на підмогу кацапні кинули кілька бтг і вони тримали горловину котла біля Торського - Зарічного. залишки 20-ї армії встигли вискочити, а кізяки і мобіки лугандонські лишились прикривати відхід. от їх і найбільше покришили ЗСУ.
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02.10.2022 20:04 Відповісти
Для обивателя всі оточення - то "котли". Біля Лиману було оперативне оточення, ну ще вогневий контроль. Це як сітка для риби з певними розмірами дірок. Велика риба (великі групи і крупні цілі) залишаються у сіті, а дрібнота (малі групи з легким озброєнням) втікає через дірки. Про це не вийде написати у двох словах, наприклад хоча б про те, що повністб наглухо оточені війська тримаються довше і викачують більшн ресурсів, як 6-а армія генерала Паулюса під Сталінградом, яка в оточенні чинила спротив місяцями. Тільки у РККА були засоби і сили, які можна було відірвати з фронту і кинути на розгром оточениз, а в ЗСУ засоби обмежені. Ну і у випалку справжнього "котла" синьо-жовтий прапор у Лимані замайорів би значно пізніше.
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02.10.2022 20:38 Відповісти
закопайте їх в тому погребі, пєтухів кацапських
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02.10.2022 20:22 Відповісти
 
 