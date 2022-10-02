Після визволення Куп’янська зрадники переховувалися у підвалах біля міста, - Нацгвардія

Після визволення Куп’янська українські захисники виявляли зрадників, які переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"У селищах, що поблизу Куп’янська, колаборанти переховувалися у підвалах. Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи", - каже один із військових, який знаходиться на Харківському напрямку.

Також у перший день відбиття міста, на одному з блокпостів військовослужбовці НГУ виявили 11 окупантів, які заблукали у стороні українських захисників та вийшли в "руки" гвардійців.

Зайшовши у Куп’янськ нацгвардійці перші 3-4 дні допомагали цивільним евакуйовуватися під шквальними обстрілами, орієнтували безпечними маршрутами, аби люди не потрапили у "гарячі місця".

В Нацгвардії зазначили, що сотні дітей окупанти вивезли до Росії, буцімто до таборів відпочинку, обіцяючи батькам безпеку для їхніх дітей. Проте до сьогодні ті батьки не знають про долю своїх дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура. ФОТО