Після визволення Куп’янська зрадники переховувалися у підвалах біля міста, - Нацгвардія
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Після визволення Куп’янська українські захисники виявляли зрадників, які переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
"У селищах, що поблизу Куп’янська, колаборанти переховувалися у підвалах. Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи", - каже один із військових, який знаходиться на Харківському напрямку.
Також у перший день відбиття міста, на одному з блокпостів військовослужбовці НГУ виявили 11 окупантів, які заблукали у стороні українських захисників та вийшли в "руки" гвардійців.
Зайшовши у Куп’янськ нацгвардійці перші 3-4 дні допомагали цивільним евакуйовуватися під шквальними обстрілами, орієнтували безпечними маршрутами, аби люди не потрапили у "гарячі місця".
В Нацгвардії зазначили, що сотні дітей окупанти вивезли до Росії, буцімто до таборів відпочинку, обіцяючи батькам безпеку для їхніх дітей. Проте до сьогодні ті батьки не знають про долю своїх дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо подивіться відео від туди, то дійсно дуже мало трофейної техніки, вбитих або взятих в полон орків.
Сергей Лысый
@SergejLysyj1
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4 ч
Вихід з оточення в районі н/п Лиман підрозділів 20-ї гв. загальновійськової армії та інших підрозділів ЗС РФ завершено. Він керувався безпосередньо на місті ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] Всього виведено 4 360 військових. Вони знов будуть убивати українців. Втрати ЗС РФ-890чел
До прикладу Іловайсь і Дебальцево: більшість наших військових вирвались з оточення, хоча були в ще гіршому положенні.
Може в кіно так і буває що ніхто не може вийти з оточення, але в реальності дещо по іншому.
НЕ НА ЧАСі за*бало вже
Хто у нас найголовніший Головком забули вже?
Нагадую - ЗеЄрмак
ЗСУ має не лише ворога бити, а й своїх вояків берегти. Тому не йдуть у лобові атаки.
І так теж добре б'ють ворога. Слава ЗСУ!