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ЗСУ показали, як розбита колона російських окупантів тікала з Лимана. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Збройних силах України опублікували відеозапис про те, як розбита колона росіян тікала із оточеного українськими військовими Лимана. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це у телеграмі поінформувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна колона русні, яка тікала з оточеного Лимана. І зустрілася з Силами оборони України. Машини стали, рашисти лягли", - уточнюється у повідомленні.

Зокрема, на відео видно тіла росіян, які лежать на дорозі, та розбиті автомобілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці захопили танк окупантів під Лиманом. ФОТО

Також Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало документи російського прапорщика Юрія Вороніна, якого "задвохсотили" на Харківщині.

"Нібито звичайний "мобік", десятки яких російська влада кинула на фронт. Але це свідоцтво злочину Росії проти власного народу. З вбитим прапорщиком була його повістка, в якій написано "явиться немедленно", без часу на збори. Значить, Воронін був в запасі. Граничний вік мобілізації прапорщиків запасу навіть по останніх людожерських законах, 50 років. А Вороніну було повних 57. Та, може, справа в тому, що прапорщик Воронін з Бурятії", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ показали, як розбита колона російських окупантів тікала з Лимана 01
ЗСУ показали, як розбита колона російських окупантів тікала з Лимана 02
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Топ коментарі
+91
Ну, во-первых, это красиво.
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02.10.2022 20:27
+84
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02.10.2022 20:29
+62
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02.10.2022 20:47
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А что без звука? Совсем скучно смотреть трупы рашистких фашистов без звука! И так тяжело, жить, каждый день себе не позволишь до отопительного СЕЗОНА квартиру до 25+ подогреть, а тут еще и дохлые фашисты без озвучки... Ну ноль мотивации...
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02.10.2022 20:59 Відповісти
Лежать орки і це добре , бо ми іх на нашу святу землю не кликали !! 😠
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02.10.2022 21:02 Відповісти
Задвухсочені вороніни не каркають !

Воно й в Бурятії було окупантом
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02.10.2022 21:11 Відповісти
Тим більше зі зброєю ...
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02.10.2022 21:12 Відповісти
Я теряюсь в догадках, такой таки день будет ДЕНЬ ВЕЛИКОРУССКОГО ПОЗОРА БЫВШЕЙ паРАШИ? Когда просрали крейсер Мацква? За 2 дня обосрали все придорожные канавы до Киева? Когда обосрались в Чернобаевке? Харькове? Лимане?

В какую ещё резиновую жопу нужно засунуть вонючее рыло каждого роSSийского "патриота", чтобы он навсегда запомнил, что его паРАША отличается от всего мира лишь РАЗМЕРАМИ, причём это ПОКА! А потом московские ЧМОри будут друг у друга отсасывать в очереди на бирже труда, чтобы попасть в СВОБОДНУЮ Якутию мыть туалеты в офисах.
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02.10.2022 21:05 Відповісти
Вам би в штабі працювати. Бачу потенціал. )))
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02.10.2022 21:26 Відповісти
Саме тому ти потужно підключив свій аналітичний розум 02.10.2022 року, щоб розказати нам про договорнячок.
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02.10.2022 23:04 Відповісти
моя психіка не витримує коли хочу подивитися дохлих кацапів а мені пропонується заблюрена картинка.

а таке відео можна навіть дітям в школі показувати.

нашим дітям, не сєпарським.
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02.10.2022 21:19 Відповісти
😂точно
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03.10.2022 08:13 Відповісти
нема милішої картини, як любоваться дохлими раша-фашистами.
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02.10.2022 21:20 Відповісти
Боже, бачив багато тупого лайна на цензорі в коментарях, але оцейво сміливо займає номер 1 в хітпараді)))))
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02.10.2022 21:56 Відповісти
Вітаю спеца по лайну
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02.10.2022 22:03 Відповісти
Он на дорозі валяються ті випущені. Вас, свідків зради, набігло багато.
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02.10.2022 22:16 Відповісти
Перемога переможна. Де ті 5000 які нібито були в котлі? Вже котла немає? десять трупаків показали "мудрому наріду", щоб питань не задавали.
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02.10.2022 23:52 Відповісти
До НАТО це точно не має значення (бо нас ще ніхто не бере, невідомо, що це за прискорена процедура, НАТО це військовий і політичний союз, і треба відповідати стандартам НАТО не тільки у військовому плані, але ще реформи, вільні ЗМІ, боротьба з корупцією...)
А от те що відпустили рашиків - це так. Вже ніхто не каже про котел, вихід з оперативного оточення - черговий зелений договорняк.
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02.10.2022 23:49 Відповісти
Когда проходят успешніе операции ВСУ , рекомендую читать Кавказ-центр, у них там оригинальній восточній юмор в стиле Ходжи-Насреддина.
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02.10.2022 21:41 Відповісти
где его искать?
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02.10.2022 22:10 Відповісти
в інеті) https://www.kavkazcenter.com/russ/
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02.10.2022 22:56 Відповісти
Спасибо большое
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02.10.2022 23:37 Відповісти
www.kasparov.ru

tez dobre...
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03.10.2022 09:18 Відповісти
Кто знает, так русских там окружили или они убежали?

Сказали же, что взяли в плен около 5 с половыной тысящ...
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02.10.2022 21:43 Відповісти
там мало кого брати в полон, в основному цих тарганів знищували
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02.10.2022 22:27 Відповісти
коли сказали?посилання можна?
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02.10.2022 22:46 Відповісти
Тобто котла не було? І оце оті 10 трупаків тримали Лиман?
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02.10.2022 23:53 Відповісти
Бачу десятки незадоволених військових експертів в розтягнутих треніках на пропуканих диванах. )))
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02.10.2022 21:46 Відповісти
Це твоя еротична фантазія.
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02.10.2022 22:40 Відповісти
Ти теж експерт чи прсто на роботі?
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02.10.2022 22:41 Відповісти
це ти на роботі курва подоляцька.
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02.10.2022 23:52 Відповісти
Погано працюєш
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03.10.2022 00:06 Відповісти
не тобі мене судити істота.
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03.10.2022 00:38 Відповісти
Так, звісно. Твоя думка, так само як і твоє існування нікого не хвилює.
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03.10.2022 00:40 Відповісти
Якщо так то то ти мені б не відповідав істота.
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03.10.2022 00:52 Відповісти
Твоя правда. До побачення.
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03.10.2022 00:54 Відповісти
бувай, знавець пропуканих диванів.
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03.10.2022 00:59 Відповісти
Бачу, тебе це зачепило. Якби це було не так, ти б не звернув уваги. Прийми мої співчуття.
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03.10.2022 01:21 Відповісти
Скул бас - ПОДОЛЯЦКИЙ БОТ - изделие (3-го липня 22-го года.
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03.10.2022 00:43 Відповісти
Хіба тут закритий клуб? Чи є якісь обмеження для реєстрації? Подивіться в методичках.
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03.10.2022 00:53 Відповісти
На России ничего не меняется ..у меня ТАКОЙ ТОЧНО военный билет был в СССР в середине 80 х...почти 40 лет прошло 😯
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02.10.2022 21:49 Відповісти
Ну бо цей чоловік служив в ту ж пору,що й ви, тут ви намудрували
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02.10.2022 22:30 Відповісти
Держава не змінилася у нього? Документи не треба оновити ?
СРСР здох та й протух 30 років тому
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03.10.2022 07:19 Відповісти
Відкрию таємницю, в Україні у старших чоловіків точнісінько такі ж квитки,може, вам й оновили але повірте, такі квитки до цього часу на руках в українців і не тільки у пенсіонерів. Ви ж не дивуєтесь,що у вас свідоцтво про народження радянське?
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03.10.2022 12:29 Відповісти
п 4 Состоит ли в ВЛКСМ
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03.10.2022 07:21 Відповісти
Юрию Николаевичу огромный респект.
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02.10.2022 21:52 Відповісти
Кто нибудь догадался позвонить Светлане Николаевне? Женщина ладу ждёт, пребывает в неведении
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02.10.2022 21:59 Відповісти
Вона в курсі, Ашот вже в салон ходив, колір вибрав: - Такой цвет как закат солнца, но только зелёный. )))
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02.10.2022 22:10 Відповісти
це відео обов'язково треьба показувати в школах на викладах з біології
аби діти знали, як виглядають великі людиноподібні таргани
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02.10.2022 22:25 Відповісти
Ще раз про 5500.
ЗСУ ніколи не казали про таку цифру. Крапка.
Інфу повідомив Сергій Гайдай. За пруфами до нього. Все.
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02.10.2022 22:31 Відповісти
Ок 5000 не було. Котла я так розумію теж на було? Оці 10 панфіловців тримали Лиман?
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02.10.2022 23:55 Відповісти
Сьогодні підрахують, а завтра покажуть. Все буде Україна
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03.10.2022 00:38 Відповісти
А отэто мы вжэ напали на рашку, чи щэ не?
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02.10.2022 22:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2xzv02sf6BI
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02.10.2022 22:49 Відповісти
Зато Светлана Николаевна теперь на машине будет ездить, а не в маршрутках толкаться!
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02.10.2022 23:32 Відповісти
прапорщика Хйло бесплатно приговорил к высшей мере. а тот мог бы административкой отделаться в таком то возрасте.
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03.10.2022 00:47 Відповісти
Такої нагоди може вже не бути
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03.10.2022 02:20 Відповісти
Ма-а-аленький вопросик знающим: РуZZкие на своих тачках к нам зашли, или отжали в жителей, а хазяев поубивали?
Почему спрашиваю? По моему, если ты солдат, то должен быть в военной форме и передвигаться на военной технике, а если на гражданской - мародёр. Как считаете?
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03.10.2022 03:27 Відповісти
у габона первая армия третьего мира ---- у ***** капутина вторая
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03.10.2022 06:46 Відповісти
В непринужденных позах...
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03.10.2022 07:00 Відповісти
Навіщо попхався в Україну, Воронін? Воно тобі треба було? Не дожив до пенсії, зекономив державі кошти.
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03.10.2022 08:09 Відповісти
чем больше трупов свинопасов - тем быстрее Украина будет свободной...
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03.10.2022 08:12 Відповісти
Интересно - а почему они лежат парами, обратили внимание?
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03.10.2022 11:32 Відповісти
Красіво пацани працюють. Художнікі
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04.10.2022 00:37 Відповісти
Люблю хороших руzzке!
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05.10.2022 08:07 Відповісти
кайфую,дивлячись на трупи моZZkaлів))))
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05.10.2022 17:08 Відповісти
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