ЗСУ показали, як розбита колона російських окупантів тікала з Лимана. ВІДЕО+ФОТО
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У Збройних силах України опублікували відеозапис про те, як розбита колона росіян тікала із оточеного українськими військовими Лимана. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це у телеграмі поінформувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна колона русні, яка тікала з оточеного Лимана. І зустрілася з Силами оборони України. Машини стали, рашисти лягли", - уточнюється у повідомленні.
Зокрема, на відео видно тіла росіян, які лежать на дорозі, та розбиті автомобілі.
Також Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало документи російського прапорщика Юрія Вороніна, якого "задвохсотили" на Харківщині.
"Нібито звичайний "мобік", десятки яких російська влада кинула на фронт. Але це свідоцтво злочину Росії проти власного народу. З вбитим прапорщиком була його повістка, в якій написано "явиться немедленно", без часу на збори. Значить, Воронін був в запасі. Граничний вік мобілізації прапорщиків запасу навіть по останніх людожерських законах, 50 років. А Вороніну було повних 57. Та, може, справа в тому, що прапорщик Воронін з Бурятії", - йдеться у повідомленні.
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Воно й в Бурятії було окупантом
В какую ещё резиновую жопу нужно засунуть вонючее рыло каждого роSSийского "патриота", чтобы он навсегда запомнил, что его паРАША отличается от всего мира лишь РАЗМЕРАМИ, причём это ПОКА! А потом московские ЧМОри будут друг у друга отсасывать в очереди на бирже труда, чтобы попасть в СВОБОДНУЮ Якутию мыть туалеты в офисах.
а таке відео можна навіть дітям в школі показувати.
нашим дітям, не сєпарським.
А от те що відпустили рашиків - це так. Вже ніхто не каже про котел, вихід з оперативного оточення - черговий зелений договорняк.
tez dobre...
Сказали же, что взяли в плен около 5 с половыной тысящ...
СРСР здох та й протух 30 років тому
аби діти знали, як виглядають великі людиноподібні таргани
ЗСУ ніколи не казали про таку цифру. Крапка.
Інфу повідомив Сергій Гайдай. За пруфами до нього. Все.
Почему спрашиваю? По моему, если ты солдат, то должен быть в военной форме и передвигаться на военной технике, а если на гражданской - мародёр. Как считаете?