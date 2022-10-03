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Лиман (198) розмінування (758) деокупація (927) ЗСУ (5715)

Дуже небезпечна мінна ситуація склалася у визволеному Лимані, - речник ЗСУ Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лиман

У місті окупанти залишили багато мін і розтяжок.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зачистили від загарбників саме місто, і звичайно, залишки їх ще десь бігають по околицях, їх зараз активно відловлюють. Але там тривають стабілізаційні заходи. В першу чергу, там зараз дуже небезпечна мінна ситуація. Окупанти залишили надзвичайно багато мін протипіхотних, так звані розтяжки, залишили міни-"пелюстки", які за листям не видно. Зранку було багато діалогів з закордонними журналістами, які хочуть потрапити в деокупований Лиман, але там дуже небезпечно і трохи треба почекати; зараз сапери роблять все, щоб його убезпечити", - сказав Череватий.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
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03.10.2022 12:44
+8
Кацапня засерає всьо і вся навколо себе.
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03.10.2022 12:38
+7
Загоните туда русню. Пускай голыми руками разминирую. Как немцы разминировали свои минные поля после ВМВ войны.
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03.10.2022 12:35
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Загоните туда русню. Пускай голыми руками разминирую. Как немцы разминировали свои минные поля после ВМВ войны.
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03.10.2022 12:35 Відповісти
Полонених хіба що. Бо живих, які чули про лиманський "марафон" в останні декілька днів, навряд чи захочуть повернутися
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03.10.2022 12:39 Відповісти
Именно их. Так датчане поступили с пленными немцами при разминировании своего побережья.
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03.10.2022 12:42 Відповісти
Только у немцев все было скурпулезно задокументирована каждая установленная мина и после войны по их картам минирования все спокойно поснимали, а вот тут боюсь будет нам еще на долгие годы. И пленных нельзя заставить разминировать Женевская конвенция не позволяет видите ли(((
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03.10.2022 12:45 Відповісти
Много формуляров минных полей немцы успели уничтожить. Так что на ощупь гансы работали оче6нь часто. На ощупь.
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03.10.2022 12:54 Відповісти
Кацапня засерає всьо і вся навколо себе.
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03.10.2022 12:38 Відповісти
Погоджуюсь, всюди куди ступить чобіт москаля, потім на довгі роки зберігається небезпека. Токсичні потвори, одним словом - орки.
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03.10.2022 12:40 Відповісти
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03.10.2022 12:44 Відповісти
Не пускайте туди журналістів, доки не повистрілюєте місцевих сєпарів.
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03.10.2022 13:10 Відповісти
Які ж вони сукі спритні , швидко драпають але міни встигають ставити в такий великій кількості . Яківони гидотні тварюки
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03.10.2022 15:37 Відповісти
 
 