Дуже небезпечна мінна ситуація склалася у визволеному Лимані, - речник ЗСУ Череватий
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У місті окупанти залишили багато мін і розтяжок.
Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зачистили від загарбників саме місто, і звичайно, залишки їх ще десь бігають по околицях, їх зараз активно відловлюють. Але там тривають стабілізаційні заходи. В першу чергу, там зараз дуже небезпечна мінна ситуація. Окупанти залишили надзвичайно багато мін протипіхотних, так звані розтяжки, залишили міни-"пелюстки", які за листям не видно. Зранку було багато діалогів з закордонними журналістами, які хочуть потрапити в деокупований Лиман, але там дуже небезпечно і трохи треба почекати; зараз сапери роблять все, щоб його убезпечити", - сказав Череватий.
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