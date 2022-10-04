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Удар по Харкову: знеструмлено мережу "Укрзалізниці", можливі затримки поїздів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Вночі ворог вчергове атакував мирний Харків. У результаті ракетного удару знеструмлено мережу "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

"У результаті ракетного удару маємо знеструмлення нашої мережі, проте затримки поїздів - мінімальні, рейс №164 Київ - Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків - Київ відправиться за графіком о 8:28", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

"Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі. Продовжуємо рух та просимо пасажирів слідкувати за оновленнями інформації", - додають у пресцентрі "Укрзалізниці".

Автор: Ірина Дашківська
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Тепер треба бити по воронежу, курску, белгороду, ростову, брянску, волглдонск, новочеркаск, волгоград: Тодi все буда файно i ще треба звернутися до мiжнародного суду щоб там цю русню гнидовсську ОПУСТИЛИ !
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04.10.2022 08:27 Відповісти
не думаю, уже говорили мы мол не агрессори ми ж не такие ну ну пускай и дальше уничтожают а мы потерпим-Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр заявила, что Украина ведет оборонную войну, поэтому не планирует наносить удары по территории России. Об этом она сказала в интервью на Youtube-канале "Исландия".«Наша задача освободить наши территории. Мы не агрессоры, не захватчики. Мы ведем оборонную войну, в рамках которой могут быть наступательные действия», - отметила замминистра в ответ на вопрос, почему Украина не наносит удары по российской территории, чтобы ослабить врага.Она добавила, что именно в Харьковской области впервые украинская армия провела такое оборонительное наступление."Наша доктрина состоит в том, что мы ведем оборонную войну, поэтому мы не будем наступать на чужие территории, мы возвращаем свое", - подчеркнула Маляр.Замминистра отметила, что Украина придерживается международного законодательства о правилах ведения войны, защищает свои территории и не планирует нарушать эти нормы.«Мы не россияне, в этом нужно четко отдавать себе отчет. И как бы мы ни шутили на эти темы, потому что это действительно темы для украинского фольклора, Украина будет праздновать победу, но Украина придерживается всех норм международного права и мы гарантируем, что мы будем соблюдать», - сказала замминистра.При этом она добавила, что есть разные способы влиять на сокращение жизни этих людей.В то же время, любые военные действия на оккупированных территориях не считаются нарушением международных норм.«Все, что оккупировано, - это наше. Мы имеем право воевать, попадать на наших территориях, потому что это наши территории», - резюмировала Маляр.
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04.10.2022 08:40 Відповісти
Ніхто не говорить про удари по цивільних об'єктах на території рашки . А от військові цілі , ті - звідки по Україні наносяться ракетні удари , знищувати таки треба . ! І кордон перетинати для цього не обов'язково . .
Інакше ракетний терор буде тривати безкінечно .
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04.10.2022 08:53 Відповісти
Большая часть из них далеко в тылу рф
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04.10.2022 08:58 Відповісти
Ракети с 300 , найбільш задіяні в ударах по Україні , прилітають не з глибокого тилу .
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04.10.2022 09:10 Відповісти
 
 