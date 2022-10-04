УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15527 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
331 4
МВФ (1343) фінансування (995)

МВФ цього тижня розгляне запит України на $1,3 мільярда, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Економіка

мвф

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду планує розглянути запит України на $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування в четвер.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Керівництво МВФ підготувало необхідні документи та вважає, що Україна отримала достатньо фінансових гарантій від своїх глобальних партнерів, щоби відповідати вимогам Фонду щодо боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів", - йдеться в повідомленні.

Також представники МВФ і українського уряду планують провести зустріч у Відні 17 жовтня для обговорення бюджетних планів України та монетарної політики. Ці обговорення відбудуться після зустрічей високого рівня в межах осінніх зборів МВФ і Світового банку, запланованих на наступний тиждень.

Також читайте: МВФ розширив програму фінансування. Україна планує отримати $1,3 мільярда

Нагадаємо, минулого тижня Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дало змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля ж їх послав. Невже забули?
показати весь коментар
04.10.2022 09:19 Відповісти
Поздравьте своих пухнастиков з Всесвітнім Днем тварин!
показати весь коментар
04.10.2022 09:26 Відповісти
Який же жалюгідний блазень, на троні короля.
Який же мудрий той нарід, що це дозволив...

показати весь коментар
04.10.2022 09:31 Відповісти
може хватить уже красти?
дивна історія получається
чим більше приходить допомоги тим більший стає дефіцит бюджету
300млд гривень у місяць витрати
ви що там ї..нулись у міністерстві фінансів
показати весь коментар
04.10.2022 09:50 Відповісти
 
 