МВФ цього тижня розгляне запит України на $1,3 мільярда, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду планує розглянути запит України на $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування в четвер.
Про це з посиланням на джерела пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Керівництво МВФ підготувало необхідні документи та вважає, що Україна отримала достатньо фінансових гарантій від своїх глобальних партнерів, щоби відповідати вимогам Фонду щодо боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів", - йдеться в повідомленні.
Також представники МВФ і українського уряду планують провести зустріч у Відні 17 жовтня для обговорення бюджетних планів України та монетарної політики. Ці обговорення відбудуться після зустрічей високого рівня в межах осінніх зборів МВФ і Світового банку, запланованих на наступний тиждень.
Нагадаємо, минулого тижня Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дало змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).
Будь ласка, зачекайте...
Який же мудрий той нарід, що це дозволив...
дивна історія получається
чим більше приходить допомоги тим більший стає дефіцит бюджету
300млд гривень у місяць витрати
ви що там ї..нулись у міністерстві фінансів