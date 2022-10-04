Окупанти завдали удару по Вознесенському району Миколаївщини, - міськрада

Окупанти завдали удару по території Вознесенського району Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вознесенської міськради.

"Сьогодні близько 11 години ранку по території Вознесенського району було завдано удару. Постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

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