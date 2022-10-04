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Окупанти завдали удару по Вознесенському району Миколаївщини, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вознесенськ

Окупанти завдали удару по території Вознесенського району Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вознесенської міськради. 

"Сьогодні близько 11 години ранку по території Вознесенського району було завдано удару. Постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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cудячи з воронки та відстані до лінії фронту - якоюсь дорогою ракетою вдарили

по хатинці... ?
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04.10.2022 14:51 Відповісти
Або впало щось...
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04.10.2022 15:11 Відповісти
 
 