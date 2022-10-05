928 воєнних злочинів зареєстровано на деокупованій території Харківської області, - Нацполіція

Слідчі Нацполіції України зареєстрували 928 (зокрема, 26 минулої доби) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію Харківської області.

"Із цих кримінальних проваджень переважна більшість (839) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 73 кримінальні провадження розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 12 осіб.

На звільнених ЗС України територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, із початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 187,1 га території, зокрема 50,3 га – за минулу добу.

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