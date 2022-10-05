Офіційного підтвердження визволення Снігурівки на Миколаївщині наразі немає, - Кім

Офіційної інформації щодо звільнення Снігурівки наразі немає, чекають підтвердження.

Про це заявив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офіційної інформації щодо звільнення Снігурівки наразі немає. Ми чекаємо підтвердження близько години, що офіцерський склад місто покинув, проте війська залишилися", - зазначив очільник області.

Колишній райцентр на Миколаївщині місто Снігурівка було окуповане росіянами в березні 2022 року.

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