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Офіційного підтвердження визволення Снігурівки на Миколаївщині наразі немає, - Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіційної інформації щодо звільнення Снігурівки наразі немає, чекають підтвердження.
Про це заявив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Офіційної інформації щодо звільнення Снігурівки наразі немає. Ми чекаємо підтвердження близько години, що офіцерський склад місто покинув, проте війська залишилися", - зазначив очільник області.
Колишній райцентр на Миколаївщині місто Снігурівка було окуповане росіянами в березні 2022 року.
Топ коментарі
+6 Yevhen B
показати весь коментар05.10.2022 12:59
+5 Yevhen B
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+5 Маркиз
показати весь коментар05.10.2022 13:13
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Які офіцери залишили місто? Офіцери ЗСУ чи балалайні?
Сергеи Лоико
(і перейменоване на Розіп'ято-Снігурівку)
В першому пості зайве «…а Снигиревка нет… может поумнеют…»
На півдні ніхто рашиків не ждав (крім окремих гнид, але вони як і в 14му році не мають переваги ні чисельної, ні ідеологічної), на сході можливо.
офіцерський состав утік
а солдати залишились?
неймовірна фантастика