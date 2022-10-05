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Офіційного підтвердження визволення Снігурівки на Миколаївщині наразі немає, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

снігурівка

Офіційної інформації щодо звільнення Снігурівки наразі немає, чекають підтвердження.

Про це заявив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офіційної інформації щодо звільнення Снігурівки наразі немає. Ми чекаємо підтвердження близько години, що офіцерський склад місто покинув, проте війська залишилися", - зазначив очільник області.

Колишній райцентр на Миколаївщині місто Снігурівка було окуповане росіянами в березні 2022 року.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Балалайні. Ходять чутки що Снігурівка проголосувала за Україну, але офіційно ще не підтверджено
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05.10.2022 12:59
+5
ІМХО. падіння Снігурівки це падіння всього орківського угруповання на правому березі. Пішов затарюватися попкорном
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05.10.2022 13:01
+5
Следующий концерт Кобзона будет на стадионе. Нет такого зала, даже в аду, чтобы вместить всех желающих.
Сергеи Лоико
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05.10.2022 13:13
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Що за новини?

Які офіцери залишили місто? Офіцери ЗСУ чи балалайні?
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05.10.2022 12:57 Відповісти
Балалайні. Ходять чутки що Снігурівка проголосувала за Україну, але офіційно ще не підтверджено
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05.10.2022 12:59 Відповісти
в Снігурівці загалом проголосувало біля 30 осіб...а хто, як невідомо...
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05.10.2022 14:14 Відповісти
А чувство юмора?) ВСУ решило проголосовать)
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05.10.2022 15:01 Відповісти
ІМХО. падіння Снігурівки це падіння всього орківського угруповання на правому березі. Пішов затарюватися попкорном
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05.10.2022 13:01 Відповісти
Pust kacapo derzit tam sili,no vam glavnoje Cherson vziat.Eto glavnoje ,eti potom budet unictozeni
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05.10.2022 13:07 Відповісти
Кожному рашисту свій котел
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05.10.2022 13:09 Відповісти
Следующий концерт Кобзона будет на стадионе. Нет такого зала, даже в аду, чтобы вместить всех желающих.
Сергеи Лоико
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05.10.2022 13:13 Відповісти
Місто з такою назвою ПРИНЦИПОВО має бути звільнене!
(і перейменоване на Розіп'ято-Снігурівку)
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05.10.2022 13:31 Відповісти
Был там несколько лет назад, наблюдал за соревнованиями по дзюдо... В честь какого то ватного питораса... Рядом Баштанка и смогла отбиться, в том числе и благодаря местным... А Снигиревка нет... Может поумнеют...
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05.10.2022 14:00 Відповісти
не можна так казати..там різні умови... і вати і нормальних усюди вистачає
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05.10.2022 14:15 Відповісти
Та знаю я это все... Просто вспомнилось... Я сам в первые часы оказался в оккупации...
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05.10.2022 15:05 Відповісти
Що значить змогла чи не змогла відбитись? Де збройні сили зупинили ворога ще в березні там і була лінія фронту
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05.10.2022 14:28 Відповісти
У одних местные лидеры поднимали народ и помогали ЗСУ, у других ждали прихода рашиков, у третьих и времени собраться не было, рассвело а вокруг уже раша техника и помогать некому...
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05.10.2022 15:10 Відповісти
Зараз коректно написано.
В першому пості зайве «…а Снигиревка нет… может поумнеют…»
На півдні ніхто рашиків не ждав (крім окремих гнид, але вони як і в 14му році не мають переваги ні чисельної, ні ідеологічної), на сході можливо.
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05.10.2022 17:16 Відповісти
ким не тупи
офіцерський состав утік
а солдати залишились?
неймовірна фантастика
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05.10.2022 14:17 Відповісти
Снігуривка це як Балаклія на Харківщині. як тільки впаде Снігурівка - кацапам пи*да на правому березі.
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05.10.2022 15:18 Відповісти
 
 