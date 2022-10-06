На Херсонщині визволені населені пункти Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 224 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.
Маємо сьогодні й кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності.
По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва і розвитку. Це одна з найбільш престижних глобальних організацій. Вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Друга подія: разом із нашими друзями – Іспанією та Португалією – подаємо заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року, - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А зараз який рік? Україна вже виграла війну? Повернула всі втрачені землі? Відбудувала міста та села розрушені війною? В Україну повернулись ті мільйони зза кордону наших громадян? А ми ве пенсіі і зарплати в євро получаєм?
Бериславський район!
Потрібні ваші очі 👀
Де орки? Хто що бачив, чув?
Напишіть до бота по можливості
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BYKVU.COM.
https://bykvu.com/ua/bukvy/spartts-nazvala-iermaka-faktychnym-prezydentom-ukrainy-ta-zaklykala-ne-vtruchatysia-u-polityku-ssha/
По-друге, так само здали і Південь разом з Києвом, але тут втрутився людський фактор - ветерани АТО разом з побратимами-командирами військових частин за кілька днів побудували позиції в Демидові та замінували міст, за власною ініціативою, чого зрадники з Генштабу передбачити не могли.
26 лютого 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 грудня 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування.
Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
- А вам за какое число?
(утащил с Ютуба, не моё)