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На Херсонщині визволені населені пункти Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 224 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

Маємо сьогодні й кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності.

По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва і розвитку. Це одна з найбільш престижних глобальних організацій. Вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Друга подія: разом із нашими друзями – Іспанією та Португалією – подаємо заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року, - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили підготовку армії до зими та протидію новим видам зброї

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Нова Каховка
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05.10.2022 23:04
+17
Украинскими героями освобожденно еще шесть населенных пунктов Луганщины (села пока не называются) - ОВА
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05.10.2022 23:04
+15
Мало хто з них допливе до середини Дніпра.
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05.10.2022 23:17
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проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року ?
А зараз який рік? Україна вже виграла війну? Повернула всі втрачені землі? Відбудувала міста та села розрушені війною? В Україну повернулись ті мільйони зза кордону наших громадян? А ми ве пенсіі і зарплати в євро получаєм?
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05.10.2022 22:55 Відповісти
Обдолбленный диктор новостей
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05.10.2022 22:56 Відповісти
Черчиль будучи премьер министром воюющей против Германии страны завернул парламенту военный бюджет - в нём не оказалось статьи расходов на культуру. -Ради чего мы тогда воюем? - спросил Черчиль.
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05.10.2022 23:00 Відповісти
Нова Каховка
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05.10.2022 23:04 Відповісти
Доброго ранку ✌️

Бериславський район!
Потрібні ваші очі 👀

Де орки? Хто що бачив, чув?

Напишіть до бота по можливості

@nadzor_kherson_bot
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06.10.2022 09:28 Відповісти
Украинскими героями освобожденно еще шесть населенных пунктов Луганщины (села пока не называются) - ОВА
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05.10.2022 23:04 Відповісти
Дякуем нашим Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏‼️
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06.10.2022 00:15 Відповісти
кацапы, у вас осталось очень мало времени, чтоб построить плоты и переплыть Днепр.
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05.10.2022 23:07 Відповісти
Мало хто з них допливе до середини Дніпра.
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05.10.2022 23:17 Відповісти
Ніхто не допливе.
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05.10.2022 23:41 Відповісти
Я позавчера заходил в Архангельское,затем погнали на Старосилля,а Новодмытривка,як и Давыдив Брид и Б.и М.Олександровки ещё вчера были нашими,впрочем как и Новопетривка с Блакитным.
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05.10.2022 23:14 Відповісти




BYKVU.COM.

https://bykvu.com/ua/bukvy/spartts-nazvala-iermaka-faktychnym-prezydentom-ukrainy-ta-zaklykala-ne-vtruchatysia-u-polityku-ssha/
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05.10.2022 23:25 Відповісти
Недоросля не дієздатне, тому все вирішує опікун.
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05.10.2022 23:31 Відповісти
По-перше, воно занадто дурне щоб щось здавати. Південь здав хтось з вищого військового керівництва, а Зеленському вішали лапшу що "никто не нападет, єто США разганяют панику" щоб воно не питало чому розмінували Чонгар та відвели війська.
По-друге, так само здали і Південь разом з Києвом, але тут втрутився людський фактор - ветерани АТО разом з побратимами-командирами військових частин за кілька днів побудували позиції в Демидові та замінували міст, за власною ініціативою, чого зрадники з Генштабу передбачити не могли.
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06.10.2022 00:18 Відповісти
а що, в Генштабі були і є зрадники? А не на Банковій?
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06.10.2022 00:51 Відповісти
Звісно все починається з Банкової, але сама Банкова не може наказати відвести війська - вона має задіяти Генштаб. Керівництво ГШ давало присягу народу України а не Єрмаку, тож якщо вони погодились виконувати злочинний наказ то несуть таку ж відповідальність.
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06.10.2022 18:25 Відповісти
Діду, Ваші таблетки в іншій шухляді...Зрадників воно шукає в ГШ. Ідіот...
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06.10.2022 06:40 Відповісти
Молодець що підписався, ідіоте. А тепер подумай - Єрмак віддає злочинний наказ відвести війська від Чонгару та так само на Півночі. Напряму він командувати не може, тільки через ГШ. Керівництво ГШ бачить що то є державна зрада, адже вони мають всю інформацію щодо планів нападу росії. Якщо вони погоджуються віддати такий наказ військам, то вони не зрадники?
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06.10.2022 18:28 Відповісти
9 грудня 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 лютого 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 грудня 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування.
Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
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06.10.2022 14:24 Відповісти
ти бачиш тільки те що на поверхні. Розмінування то одне, а як щодо того що війська від Чонгару було відведено вглиб України за 1-2 дня до нападу? Те саме і на Півночі.
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06.10.2022 18:11 Відповісти
- Девушка, у вас есть карта России?

- А вам за какое число?

(утащил с Ютуба, не моё)
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05.10.2022 23:55 Відповісти
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06.10.2022 00:08 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.10.2022 00:45 Відповісти
XIX сторіччя - "Редкая птица долетит до середины Днепра"; XXI сторіччя - "Редкий оккупант доплывет до середины Днепра"
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06.10.2022 05:50 Відповісти
 
 