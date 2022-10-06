На Херсонщині визволені населені пункти Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 224 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

Маємо сьогодні й кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності.

По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва і розвитку. Це одна з найбільш престижних глобальних організацій. Вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Друга подія: разом із нашими друзями – Іспанією та Португалією – подаємо заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року, - сказав Зеленський.

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