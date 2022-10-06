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Україна може наростити експортні доходи завдяки "зеленій" енергетиці, – ЦЕВ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

 Україна може збільшити доходи від експорту електроенергії завдяки збільшенню її виробництва на електростанціях відновлюваної енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у ході національного телемарафону Кирило Криволап, директор Центру економічного відновлення, радник прем’єр-міністра України.

"Є напрямки, які для нас зараз важливі. Ми до початку вторгнення розвивали відновлювану енергетику і зараз у нас експорт електроенергії фактично є другою статтею експорту після агропродукції. Ми маємо такі перспективи, що за рахунок електроенергії можемо перекрити повністю ті доходи, які ми отримували від транзиту російського газу, та за який ми трималися останні 20 років", - сказав Криволап.

За його словами, збільшити виробництво електроенергії для подальшого експорту держава може за рахунок відновлюваних джерел енергії.

"Наприклад, розвивати вітроенергетику. Особливо, на заході України, де все стабільно. Є реформи, які ми маємо робити вже зараз", - підкреслив Криволап.

Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Поки буде існувати шалений розрив між цінами традиційної та "зеленої" енергетики, будуть з'являтись такі статті. Якщо цей пан вважає свій проект таким вигідним, то чому він не запропонує його Євросоюзу? Там саме зараз енергетична криза. А знаєте чому? Тому, що одразу піде за кацапським крейсером, там уміють рахувати собівартість та маржу. От і пробують "зелені" авантюристи, хоча б ще трошки, але продовжити грабувати Україну.
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06.10.2022 14:44
+6
Гроші державного Енегроатому перекладаються у привану кишеню відомого олігарха. Отака зелена енергетика.
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06.10.2022 14:51
+4
Звичайно!
Саме зараз, час будувати ВЕС: під Херсоном, Миколаєвом, Запоріжжям!
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06.10.2022 14:36
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Звичайно!
Саме зараз, час будувати ВЕС: під Херсоном, Миколаєвом, Запоріжжям!
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06.10.2022 14:36 Відповісти
Під Херсоном вже збудована є. Сиваська ВЕС 250МВт.
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06.10.2022 14:43 Відповісти
За його словами, збільшити виробництво електроенергії для подальшого експорту держава може за рахунок відновлюваних джерел енергії.

"Наприклад, розвивати вітроенергетику. Особливо, на заході України, де все стабільно. Є реформи, які ми маємо робити вже зараз", - підкреслив Криволап. Джерело: https://censor.net/ua/n3371910

Це частина статті.
Де саме тут сказано, про використання діючих електростанцій?
Мова йде як раз про будівництво нових!
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06.10.2022 14:45 Відповісти
Біля Мелітополя починалося будівництво, також відоме як проект Zophia.
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06.10.2022 14:44 Відповісти
Яка Україна? В України зобов'язання "Бери або Плати" по фіксованому неринковому тарифу перед ВДЕ.
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06.10.2022 14:37 Відповісти
Гроші державного Енегроатому перекладаються у привану кишеню відомого олігарха. Отака зелена енергетика.
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06.10.2022 14:51 Відповісти
Гудок скучив за зеленими тарифами, палац у Лондоні треба ж опалювати.
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06.10.2022 14:38 Відповісти
Слова пов"язані з зеленим кольором рефлектлрно викликають недовіру .
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06.10.2022 14:43 Відповісти
Поки буде існувати шалений розрив між цінами традиційної та "зеленої" енергетики, будуть з'являтись такі статті. Якщо цей пан вважає свій проект таким вигідним, то чому він не запропонує його Євросоюзу? Там саме зараз енергетична криза. А знаєте чому? Тому, що одразу піде за кацапським крейсером, там уміють рахувати собівартість та маржу. От і пробують "зелені" авантюристи, хоча б ще трошки, але продовжити грабувати Україну.
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06.10.2022 14:44 Відповісти
похоже беня изгнал таки канадцев и нарэйдерил себе ветрогенераторов, теперь желает всех "осчастливить".
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06.10.2022 14:45 Відповісти
Якась масова еякуляція "геніальних ідей" у цих мастодонтів-кретинів.
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06.10.2022 14:48 Відповісти
Зеленая энергетика никак не сочетается с зе-командой? А то, достали боты
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06.10.2022 14:52 Відповісти
Десь раніше читав про обмеження на встановлення сонячних панелей в приватних домоволодіннях.
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06.10.2022 14:52 Відповісти
"Зелёная" энергетика - удачный проект для перекачивания денег,снизу, от ширнармасс , наверх выгодополучателям, тем, кто в эту энергетику "вложился", олигархам, банкам, хеджефондам, энергетическим компаниям и тп... не говоря уже о том, что эти ветряки губят природу: птиц, насекомых, летучих мышей и тп, мешают ветрам переносить влагу, т.е. иссушают климат... и значительно ухудшают качество жизни тех, кто живёт неподалеку...
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06.10.2022 15:07 Відповісти
Є теорія, а є практика, ця зелена не така уж і зелена, щоб отримати кремнійові сонячні елементи тратиться велика кількість енергіі, так само і вітро генератори, на іх виробництво теж витрачається велика кількість енергіі... тобто по суті кормимо виробників цього обладнання. Це все ілюзія і брехня.
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06.10.2022 15:42 Відповісти
«Україна може наростити експортні доходи завдяки "зеленій" енергетиці...»- это бред!

1. Не Украина, не госкомпании, а Частные компании ( читай, Ахметов).
Они на этом успешно паразитируют- так как получают Небывалый платежи от госбюджета по самым высоким тарифам в ЕС.

2. Прибыль частных компаний не пойдёт в бюджет Украины, а как всегда осядет на офшорных счетах.

3. Вся эта шумиха в прессе о « необходимости зелёной энергетике» создаётся Олигархом Ахметовым ( основным владельцем солнечных батарей в Украине, которые он притащил из Китая уломав парламент на льготный таможенный тариф).

Аметов должен сидеть в украинской тюрьме, а не лоббировать свой бизнес
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06.10.2022 15:50 Відповісти
Йух то правда.
Наростити доходи зможуть тільки "зелені енергетики"
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06.10.2022 15:50 Відповісти
У кого это зеленое шило в заднице с зеленой энергетикой во время войны?
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06.10.2022 17:08 Відповісти
 
 