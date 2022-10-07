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Застосування РФ ядерної зброї може призвести до Армагеддону, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,зброя,ядерна,ядерний

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю реальні, створюють найбільший подібний ризик з часів Карибської кризи та можуть призвести до Армагеддону.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg та Reuters

"Він (Путін. – Ред.) не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно недопрацьовують. Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном.

Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерної зброї, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йшли", - зазначив Байден.

За словами Байдена, "ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи".

Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За словами Байдена, у США намагаються з’ясувати, "де він (Путін. – Ред.) опиняється в такому становищі, щоб не тільки не втратити обличчя, а й не втратить значну владу в Росії?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде неспроможним зберегти своє життя, - Зеленський (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Опять! Опять пытаются сохранить кремлевской мрази лицо и власть. Бункерный дед поставил мир на грань выживания, а они все о «лице» и о «репутации». О Гааге ему надо думать, г-н Байден! О Гааге!
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07.10.2022 07:36
+24
Ну тоді вбийте фуйла.
Вичисліть де воно ховається та підірвіть цю щоблу.
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07.10.2022 07:23
+16
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07.10.2022 07:27
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Ну тоді вбийте фуйла.
Вичисліть де воно ховається та підірвіть цю щоблу.
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07.10.2022 07:23 Відповісти
Може цю кремльівську крису свої прикончать , якщо в цих людей , які його оточують , є клепка в голові 🙁
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07.10.2022 07:31 Відповісти
Захід поки вірить, що розмов і занепокоєнь достатньо
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07.10.2022 09:44 Відповісти
Украинский ответ на угрозу ядерного удара...
https://streamable.com/c6nccl
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07.10.2022 11:26 Відповісти
Думаю, ні. Це такий прийом - щоб ***** думало, що в нього є вибір. Тобто коли він думає про чемодан, він буде також згадувати, що хтось там говорив про лицо.
Зброю нам дають, суверенітет підтримують, поки все Ок. Відповідь на застосування ЯЗ буде
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07.10.2022 12:47 Відповісти
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07.10.2022 07:27 Відповісти
У этой твари могилы быть не должно. Падаль утопить в свином дерьме для разложения и поедания червями.
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07.10.2022 09:57 Відповісти
Опять! Опять пытаются сохранить кремлевской мрази лицо и власть. Бункерный дед поставил мир на грань выживания, а они все о «лице» и о «репутации». О Гааге ему надо думать, г-н Байден! О Гааге!
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07.10.2022 07:36 Відповісти
Так дістаньте його до Гааги...Чи ви думаєте що світ не хоче цього, але ви дорослі людина і розумієте щоб дістати того чорта треба щоб в Росії народ повстав проти нього і почалась революція ....
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07.10.2022 08:46 Відповісти
Перевороты всегда делают "верхи". "низы" при этом- просто фон.
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07.10.2022 12:13 Відповісти
Якщо є такі погрози тоді знищіть путіна його команду обороні підприємства ось тоді Росія припинить війну .
Бо треба завжди бити першим а не очікувати коли ворог нанесе удар
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07.10.2022 07:37 Відповісти
Це вони тілкі особо опасних овцей*бів на кшталт осами бен ладена можуть хоть с під землі дістати а тут напнвно кішка тонка у супердержави яка окрім армії пастухів в сандалях ні скім воювати не може хоть що у них тої зброї до фіга і бюджет военний в трілліон долларів а на ділі 💩
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07.10.2022 08:21 Відповісти
Не надоїло ще розганяти ці наративи? ))
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07.10.2022 12:32 Відповісти
нет таких сценариев, при которых в ответ не прилетит.
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07.10.2022 12:15 Відповісти
знов про "не втратити обличчя"?!(
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07.10.2022 07:51 Відповісти
Засьцяв хрущь.засцить і хло.
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07.10.2022 07:55 Відповісти
Там и кен тогда тоже зассал, хоть и ****** бОрзо. Жить все хотят.
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07.10.2022 12:16 Відповісти
А что есть вариант не утратить "лицо"??? оно еще не утрачено?
Оказать такую услугу можно только отдав все что они там указами себе присвоили, но этого не будет, значит Пу обосрался без вариантов.
Власть в РФ никто у него не забирает, пусть ******* и правит своими орками сколько ему там осталось
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07.10.2022 08:06 Відповісти
Ну вот щас заберут наши Херсон, подойдут к Крыму, и х-ло скажет: заберете Крым- **** ядеркой по США. Последний блеф. Вот и посмотрим тогда, есть ли у деда Бидона яйца. Скорее всего, нет.
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07.10.2022 12:19 Відповісти
Це дно. Дно і немічністб колись потужної американської демократії.
Краще б дідуля Бідончик промовчав. Годі придумати кращу демонстрацію його політичної (в першу чергу) імпотентності
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07.10.2022 08:07 Відповісти
ПРИШЛО ВРЕМЯ ЕГО УСЫПИТЬ, ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ ?
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07.10.2022 08:09 Відповісти
Якісь дебільні формулювання зі складнопідрядних речень там де має бути чітке формулювання з двох слів: "***** замочимо!"
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07.10.2022 08:16 Відповісти
Джо думает, что делать с суверенной ядерной Чукоткой или Башкирией, если разделить по справедливости федеральное наследство. Пока ответа нет.
Армагеддона пока не будет, откладывается пока Евангелие будет проповедано до краев земли
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07.10.2022 08:26 Відповісти
якась дурня. Україну вони ж позбавили ядерної зброї, так само і Чукотку позбавлять. прямо біном ньютона!
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07.10.2022 10:32 Відповісти
Щось тут не те З цим Байденом та куйлом.
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07.10.2022 08:26 Відповісти
Эти байдени и обами какие вы тряпки .
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07.10.2022 08:31 Відповісти
Знову Цензор пхає не зовсім коректний переклад, який зміює сенс сказаного. Найміть вже перекладача з розумом, або з відсутністю бажання до маніпуляцій. Оригінал тут: https://www.reuters.com/world/biden-cites-cuban-missile-crisis-describing-putins-nuclear-threat-2022-10-07/ .
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07.10.2022 08:38 Відповісти
ой, та хватить сцяти перед ядеркою, чи ми вічно будемо жити?

що краще, помирати від довгої хвороби в брудній кімнаті чи на власні очі побачити, як діляться ядра?

це ж наглядний приклад, що E = mc^2 !
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07.10.2022 08:39 Відповісти
Никакой мировой войны и угрозы армагеддона нету, как это было при Кубинском кризисе, при котором как результат вы слили Чехословакию и миллионы ее граждан, не оказав им поддержки.

Тогда у СССР было несбиваемое ядерное оружие и многомиллионная армия, а у вас не было ничего из того, что есть сейчас. Теперь же РФ - это страна третьего мира, пропившая все, что у нее есть. Может быть давно продавшая все ядерное оружие в Китай.

Можно использовать ядерное оружие и выиграть без потерь: это первый удар. Первый удар, который уничтожит все ядерное оружие РФ и все способы его доставки, а также при поддержке ПРО на кораблях будет сбивать ракеты еще до выхода их на орбиту. У РФ же нету ничего подобного и близко к такой возможности. И поэтому это вообще не угроза мировой войны, а лишь загрязнения атмосферы и земли на большой территории.

Вам придется так или иначе, но вступить в войну. Любой мирный договор сейчас - это повторное нападение РФ в будущем. Сначала на нас, затем на страны Балтии, затем на Польшу, затем уже на Германию с Чехией и Австрией. И все будет только хуже, момент сейчас самый удачный, Чмоня слаб как никогда, армия РФ тоже. Сейчас есть уникальная за всю историю Рашки возможности раз и навсегда положить конец с этому непрерывному источнику угроз существованию человечества, который несет миру только зло, что хорошо заметно, если взглянуть на все режимы, которые лично установил СССР в ряде стран, и как плохо они живут. Лучше условий, чем сейчас, вообще никогда не будет.
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07.10.2022 08:45 Відповісти
Ви же розумієте що це треба обьявити війну, Китай мовчати не буде
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07.10.2022 08:52 Відповісти
"Первый удар, который уничтожит все ядерное оружие РФ и все способы его доставки" это невыполнимо. Шахтные пусковые установки, мобильные пусковые установки в тоннелях, АПЛ
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07.10.2022 12:22 Відповісти
С коментувати в шоці, люди ви що думаєте що Путін вам дворняга якого можна просто так дістати?! То діставати всі ті хто тут пишуть і приведіть до тої Гааги

В Росії має статись революція тільки так можна його прибрати або воювати з Росією а тоді вже третя світова, якщо думаєте що Китай тоді не вмішаетесь, помиляетесь там своя диктатура....
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07.10.2022 08:50 Відповісти
о чем вы говорите? Украинцы уже наваляли росии. Какая 3 мировая? Американцы и НАТО не используя ядерное оружие могут уничтожить росийские вооруженные силы до последнего солдата. росияне никогда не восстанут против путина ибо они его создали и поддерживают.
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07.10.2022 08:58 Відповісти
Писать очень хорошо но мировой порядок не складывается с коментаторов)))
Извините
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07.10.2022 09:21 Відповісти
Не трусь старик Байден. Если у тебя не хвтает смелости противостоять бандиту и убийце, дай танки, самолеты , ПВО и ракеты на 300 км Украине. Украинцы сделают это вместо тебя. Они уже сделали невозможное, нацистская росейка проиграла.
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07.10.2022 08:51 Відповісти
Госдеп хоче задушити рашку повільно. Ленд-ліз та санкції тільки починають діяти. В один момент куйло зрозуміє, що щось вдіяти вже запізно. Тільки наша армія ламає цей план. Тому так дуже стримано нам дають зброю. Ціль у США - контроль над ядерною зброєю та сфера впливу. Тобто, скоріш за все США не потрібен розпад рашки, або другий варіант - розвал з вилученням ядерної зброї. У всякому разі, щоб все прорахувати вони діють дуже повільно. План мудрий, але нелюдський для нас, хоч і цілі наші співпадають. Як і раніш вся надія на ЗСУ..
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07.10.2022 08:53 Відповісти
Московии Армагеддон - то, что доктор прописал.
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07.10.2022 08:54 Відповісти
"Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід."
Самый дипломатичный из всех выходов- ударить по Куйлу термоядерными боеголовками первыми и сказать, что Параша сама себя взорвала, начиная с Воронежа, разумеется.
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07.10.2022 08:56 Відповісти
Прецедент 1945 року під час Другої світової війни капітуляції неядерної держави Японії після нанесення по її містах ударів атомними бомбами ядерною державою США не може служити обрунтуванням для ядерного шантажу України і Світу зі сторони пітьми, оскільки:
- по-перше географічно місце нанесення ударів по японських містах знаходилось на багатотисяч кілометрів від американської території, чого немає у нинішній ситуації;
- по-друге технологія і наслідки застосування ЯЗ добре вивчені й вже не можуть викликати такого страхітливого шоку і безпорадності, як це відчуло в серпні 1945 року від застосування до того незнаної по своїй вибуховій силі зброї військово-політичне керівництво Японії, що врешті й змусило його до рішення про капітуляцію, адже ніхто в світі японцям не допоміг би захиститись чи завдати аналогічного удару у відповідь.
У випадку теперішньої війни є чітке розуміння того, що для припинення будь-якої ядерної загрози зі сторони пітьми достатньо застосувати інший прецедент, а саме: уряду США передати Україні ракети малої і середньої дальності з ядерними боєголовками, націленими на основні військово-політичні цілі держави-агресора, як це зробив американський президент Рейган на початку 80-х років у Західній Німеччині.
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07.10.2022 08:58 Відповісти
Капитуляция Японии после тех двух бомб- это пропаганда США. На самом деле, за один день авианалетов обычными бомбами в Японии уничтожалось в разы больше, чем уничтожили те две бомбы. А капитулировали после того, как СССР отправил туда несколько армий, потому что решили, что лучше сдаться штатам, чем советам. Советы бы всех расстреляли, а штаты гарантировали неприкосновенность императорской семье в обмен на капитуляцию.
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07.10.2022 12:29 Відповісти
Надо понимать: всё, что сейчас представляет из себя президент россии владимир путин, это лживое, жалкое существо с нарушенной психикой, абсолютной властью, находящееся в плену идиотских представлений о мироустройстве, обиженное на весь мир, больное онкологией без шансов на излечение, готовое забрать с собой весь мир. Ему сегодня 72, это вероятно последний год его жизни, нельзя допустить, что бы он обнулил цивилизацию. https://t.me/generalsvr
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07.10.2022 09:05 Відповісти
путіну треба зберегти обличчя! як леніну!
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07.10.2022 09:15 Відповісти
Ковбой пошел в отжиг, разойдись пихота!
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07.10.2022 09:19 Відповісти
Опять пытаются вазелином очко ***** смазать! Еще позаглядывайте туда ! Любое перемирие сейчас , это война через пару лет и еще более жестокая и ядерной угрозы это не изменит! Она только усилится, ***** проведет ревизию своих запасов и лучше подготовится!
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07.10.2022 09:54 Відповісти
Не вистачає США такого президента як Рейган.
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07.10.2022 11:14 Відповісти
 
 