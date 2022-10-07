Застосування РФ ядерної зброї може призвести до Армагеддону, - Байден
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Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю реальні, створюють найбільший подібний ризик з часів Карибської кризи та можуть призвести до Армагеддону.
Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg та Reuters
"Він (Путін. – Ред.) не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно недопрацьовують. Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном.
Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерної зброї, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йшли", - зазначив Байден.
За словами Байдена, "ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи".
Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За словами Байдена, у США намагаються з’ясувати, "де він (Путін. – Ред.) опиняється в такому становищі, щоб не тільки не втратити обличчя, а й не втратить значну владу в Росії?".
Будь ласка, зачекайте...
Вичисліть де воно ховається та підірвіть цю щоблу.
https://streamable.com/c6nccl
Зброю нам дають, суверенітет підтримують, поки все Ок. Відповідь на застосування ЯЗ буде
Бо треба завжди бити першим а не очікувати коли ворог нанесе удар
Оказать такую услугу можно только отдав все что они там указами себе присвоили, но этого не будет, значит Пу обосрался без вариантов.
Власть в РФ никто у него не забирает, пусть ******* и правит своими орками сколько ему там осталось
Краще б дідуля Бідончик промовчав. Годі придумати кращу демонстрацію його політичної (в першу чергу) імпотентності
Армагеддона пока не будет, откладывается пока Евангелие будет проповедано до краев земли
що краще, помирати від довгої хвороби в брудній кімнаті чи на власні очі побачити, як діляться ядра?
це ж наглядний приклад, що E = mc^2 !
Тогда у СССР было несбиваемое ядерное оружие и многомиллионная армия, а у вас не было ничего из того, что есть сейчас. Теперь же РФ - это страна третьего мира, пропившая все, что у нее есть. Может быть давно продавшая все ядерное оружие в Китай.
Можно использовать ядерное оружие и выиграть без потерь: это первый удар. Первый удар, который уничтожит все ядерное оружие РФ и все способы его доставки, а также при поддержке ПРО на кораблях будет сбивать ракеты еще до выхода их на орбиту. У РФ же нету ничего подобного и близко к такой возможности. И поэтому это вообще не угроза мировой войны, а лишь загрязнения атмосферы и земли на большой территории.
Вам придется так или иначе, но вступить в войну. Любой мирный договор сейчас - это повторное нападение РФ в будущем. Сначала на нас, затем на страны Балтии, затем на Польшу, затем уже на Германию с Чехией и Австрией. И все будет только хуже, момент сейчас самый удачный, Чмоня слаб как никогда, армия РФ тоже. Сейчас есть уникальная за всю историю Рашки возможности раз и навсегда положить конец с этому непрерывному источнику угроз существованию человечества, который несет миру только зло, что хорошо заметно, если взглянуть на все режимы, которые лично установил СССР в ряде стран, и как плохо они живут. Лучше условий, чем сейчас, вообще никогда не будет.
В Росії має статись революція тільки так можна його прибрати або воювати з Росією а тоді вже третя світова, якщо думаєте що Китай тоді не вмішаетесь, помиляетесь там своя диктатура....
Извините
Самый дипломатичный из всех выходов- ударить по Куйлу термоядерными боеголовками первыми и сказать, что Параша сама себя взорвала, начиная с Воронежа, разумеется.
- по-перше географічно місце нанесення ударів по японських містах знаходилось на багатотисяч кілометрів від американської території, чого немає у нинішній ситуації;
- по-друге технологія і наслідки застосування ЯЗ добре вивчені й вже не можуть викликати такого страхітливого шоку і безпорадності, як це відчуло в серпні 1945 року від застосування до того незнаної по своїй вибуховій силі зброї військово-політичне керівництво Японії, що врешті й змусило його до рішення про капітуляцію, адже ніхто в світі японцям не допоміг би захиститись чи завдати аналогічного удару у відповідь.
У випадку теперішньої війни є чітке розуміння того, що для припинення будь-якої ядерної загрози зі сторони пітьми достатньо застосувати інший прецедент, а саме: уряду США передати Україні ракети малої і середньої дальності з ядерними боєголовками, націленими на основні військово-політичні цілі держави-агресора, як це зробив американський президент Рейган на початку 80-х років у Західній Німеччині.