УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11820 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
271 0
Харківщина (4289) ДСНС (4463) деокупація (927)

Понад тисячу вибухонебезпечних предметів знешкоджено на деокупованих територіях Харківщини, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом минулої доби здійснено 69 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 17 га, вилучено та знешкоджено 1004 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області

"Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Так піротехніки за минулий день обстежили понад 24 км ліній електропередач та 5 км газопроводів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 