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Зеленський нагородив 142 захисників України, 32 із них - посмертно

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нагорода

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими 142 захисники України отримали відзнаки, 32 із них - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази від 6 жовтня №690/2022 та №689/2022 опубліковано на сайті очільника держави.

Зазначається, що за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі було присвоєно 3 звання "Герой України", два ордени Богдана Хмельницького ІІ ступеня та дев'ять ІІІ-го.

Також 28 осіб вшанували орденом "За мужність" ІІІ ступеня, ще понад 90 захисників нагороджено медаллю "За військову службу Україні".

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Автор: Наталя Джума
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ну вроді наші хлопці пиню привітали - аеродром в Калузі отримав подарунок
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07.10.2022 13:12 Відповісти
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07.10.2022 13:18 Відповісти
 
 