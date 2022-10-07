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Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий та поранений

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

У п’ятницю, 7 жовтня, росіяни обстріляли Нікопольський район. Унаслідок цієї атаки загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, росіяни гатили з "Градів" та важкої артилерії.

"У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні", - додав очільник ОВА.

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Нагадаємо, що окупанти вночі вдарили по Нікополю з РСЗВ, а обстріл потрапив на відео.

Автор: Анастасія Потіха
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07.10.2022 19:23 Відповісти
 
 