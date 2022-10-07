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Українське Дунайське пароплавство дерусифікувало назви семи суден: "Хабаровск" стане "Маруіполем"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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В Одеській області перейменували сім суден флоту Українського Дунайського пароплавства, які мали радянські назви. Тепер кораблі флоту носитимуть імена, пов’язані з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор пароплавства Дмитро Москаленко.

За словами генерального директора, процес перейменування розпочався в серпні й перші кораблі отримали нові назви: буксир "Хабаровск" стане "Маруіполем", "Иваново" — "Генічеськом", "Оренбург" — "Феодосією", "Антон Оника" — "Миколаєвом", "Яков Батюк" — "Бердянськом", "Володимир Куриленко" — "Києвом".

Перевага надавалась назвам міст, які тимчасово окуповані.

"Особливо нам хотілося відзначити міста, які тимчасово окуповані ворогом. Маріуполь, Бердянськ, Феодосія – це все Україна!!! Наша країна — держава з потужними водними транспортними артеріями. Назви флоту УДП мають це символізувати і про це нагадувати, перш за все, на міжнародному рівні!", — написав у своєму пості  Москаленко.

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Не торкнуться змін назви пароплавів, які пов'язані з капітанами, механіками та керівниками Дунайського пароплавства.

Автор: Анастасія Потіха
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Это пароходство если мне не изменяет память еще Кучма разворовал.
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07.10.2022 20:08 Відповісти
Під асфальтом.
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07.10.2022 20:15 Відповісти
...сублендини...
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07.10.2022 20:25 Відповісти
Тю, а "Степан Бандера", слабо̀? 150 мільйонів кацапів заскавуліли б на увесь світ.
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07.10.2022 20:14 Відповісти
Якби ще хтось дерусифікував цього Москаленка і його управління.... Ватники кінчені, як і половина Ізмаїла.
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07.10.2022 20:23 Відповісти
Не пройшло і 33 роки.
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07.10.2022 22:31 Відповісти
 
 