Зі Старобільська зрадники та колаборанти біжать вглиб "республіки", - Гайдай

Зрадники біжать зі Старобільська. Крім того, окупанти згадали про необхідність теплопостачання у Лисичанську, Рубіжному та Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зі Старобільська, який ще тиждень тому приймав колаборантів з населених пунктів, розташованих на західній межі Луганщини, вони зараз теж біжать вглиб "республіки". "Оснований для паники нет", але щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.

Також на окупованих територіях гостро постало питання теплопостачання. За словами очільника ОВА, росіяни згадали про це рівно за тиждень до початку опалювального сезону.

"Щодня вони хизуються великими перемогами, здобутими у Лисичанську, Рубіжному та Сєверодонецьку, однак за час, що минув, так нічого і не зробили саме для людей. Для телевізійних новин – багато чого. І тільки через п’ять місяців після захоплення Рубіжного зрозуміли, що місто, як і сусідні, буде без опалення. Швидкоруч заснували філію "Рубіжнетепло" "державного унітарного підприємства "Луганськгаз", - зазначив Гайдай.

Окупанти заявили, що філія допоможе в організації та забезпечені безперебійного своєчасного теплопостачання всіх категорій споживачів тепловою енергією, що знаходяться на території окремих адміністративно-територіальних одиниць "ЛНР", а саме міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк. Залишилося упродовж тижня відбудувати вщент зруйновані самими росіянами системи централізованого опалення.

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