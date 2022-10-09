УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8014 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 241 5

Зі Старобільська зрадники та колаборанти біжать вглиб "республіки", - Гайдай

луганщина

Зрадники біжать зі Старобільська. Крім того, окупанти згадали про необхідність теплопостачання у Лисичанську, Рубіжному та Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зі Старобільська, який ще тиждень тому приймав колаборантів з населених пунктів, розташованих на західній межі Луганщини, вони зараз теж біжать вглиб "республіки". "Оснований для паники нет", але щось пішло не так", - йдеться в повідомленні. 

Також на окупованих територіях гостро постало питання теплопостачання. За словами очільника ОВА, росіяни згадали про це рівно за тиждень до початку опалювального сезону.

"Щодня вони хизуються великими перемогами, здобутими у Лисичанську, Рубіжному та Сєверодонецьку, однак за час, що минув, так нічого і не зробили саме для людей. Для телевізійних новин – багато чого. І тільки через п’ять місяців після захоплення Рубіжного зрозуміли, що місто, як і сусідні, буде без опалення. Швидкоруч заснували філію "Рубіжнетепло" "державного унітарного підприємства "Луганськгаз", - зазначив Гайдай.

Окупанти заявили, що філія допоможе в організації та забезпечені безперебійного своєчасного теплопостачання всіх категорій споживачів тепловою енергією, що знаходяться на території окремих адміністративно-територіальних одиниць "ЛНР", а саме міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк. Залишилося упродовж тижня відбудувати вщент зруйновані самими росіянами системи централізованого опалення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни примусово вивозять дітей з тимчасово окупованих територій Луганщини, – Гайдай

Автор: 

Лисичанськ (315) окупація (6680) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Старобільськ (21) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.10.2022 09:26 Відповісти
якої ***** республіки???ви називаєте неіснуюче існуючим,тобто погоджуєтесь з тим що там республіки,а не окупована територія украіни,а потім хочете щоб до вас нормально ставились західні республіки??? путін і москва пишете з великої літери,і багато іншого. в мене аж гімно закипає,коли читаю коментарі цих зеленоватих адміністрацій та їхніх хвойд від журналістики.
показати весь коментар
09.10.2022 09:42 Відповісти
ЗСУ вже в Схельмахівці - 20 кілометрів від Сватово https://charter97.org/ru/news/2022/10/9/519161/
показати весь коментар
09.10.2022 09:45 Відповісти
"республіка" пишеться так: "РусПублика".
показати весь коментар
09.10.2022 09:48 Відповісти
Втікають буде правильно. Біжать - то калька з кацапського - бєгут.
показати весь коментар
09.10.2022 10:05 Відповісти
 
 