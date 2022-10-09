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Новини Війна
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Заборгованості постраждалих через війну студентів вишам компенсують з дербюджету, - Мінреінтеграції

гроші

Уряд визначив механізм надання закладам вищої освіти, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, фінансів на покриття витрат за підготовку студентів, що навчаються коштом фізичних осіб.

Таке рішення Кабміну забезпечує погашення заборгованостей студентів, які через війну втратили спроможність оплачувати навчання, шляхом надання компенсації закладам вищої освіти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграції.

Вищим навчальним закладам держава компенсує борги студентів, що проживають у районах проведення воєнних (бойових) дій, а також тих, які перебували у тимчасовій окупації.

Компенсацію виші отримають за студентів, що навчалися до 24 лютого та втратили платоспроможність в умовах воєнного стану.

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Автор: 

виш (546) Кабмін (14077) компенсації (689) студенти (432) Міністерство реінтеграції (500)


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09.10.2022 14:41 Відповісти
Виш - страхітливе слівце із ******** піджін-юкрейн. Певно, похідне від "вишчий" учбовий заклад.
Шчось (вірніше, когось) нагадує...
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09.10.2022 14:41 Відповісти
Заборгованість студентів за навчання ? А нічого що за Конституцією в Україні безкоштовна освіта ? Тобто весь народ витрачає кошти на утримання ВУЗів , опалення , ремонти будівель, зарплати викладачам і інше , а куди ж тоді ідуть кошти які беруть із студентів ? Дуже хочу щоб до влади в Україні прийшли сили які врешті розберуться з цим питанням .
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09.10.2022 14:49 Відповісти
А хто поверне гроші справжнім студентам інвишів, яких просто не випустили на навчання?
Може варто не замовчувати цю тему, а щось вже офіційно відповісти МО, МНО, Шмигаль тощо.
Чекати поки не відрахують і не мати змоги повернути сплачені за навчання і житло кошти - це цинізм.
Зробіть вже щось, якщо не випускаєте, то дайте можливість повернути кошти, багато людей вклали останне.
Чи все ж таки ця заборона незаконна, тому і ніхто не хоче брати на себе відповідальність?
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09.10.2022 15:35 Відповісти
 
 