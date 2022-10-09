Заборгованості постраждалих через війну студентів вишам компенсують з дербюджету, - Мінреінтеграції

Уряд визначив механізм надання закладам вищої освіти, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, фінансів на покриття витрат за підготовку студентів, що навчаються коштом фізичних осіб.

Таке рішення Кабміну забезпечує погашення заборгованостей студентів, які через війну втратили спроможність оплачувати навчання, шляхом надання компенсації закладам вищої освіти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграції.

Вищим навчальним закладам держава компенсує борги студентів, що проживають у районах проведення воєнних (бойових) дій, а також тих, які перебували у тимчасовій окупації.

Компенсацію виші отримають за студентів, що навчалися до 24 лютого та втратили платоспроможність в умовах воєнного стану.

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